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Elecciones generales 2026 en vivo: minuto a minuto del proceso electoral | #EleccionesXLR

Política

Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Renovación liderarían el Senado, según boca de urna de Datum

El avance preliminar de boca de urna de Datum para el Senado en las Elecciones 2026 perfila una distribución fragmentada, con varias bancadas de peso y sin una mayoría absoluta clara en el Congreso bicameral.

Los partidos han sido señalados de formar parte del "pacto" en el Congreso actual. Foto: composición LR
Los partidos han sido señalados de formar parte del "pacto" en el Congreso actual. Foto: composición LR

La boca de urna de Datum sobre el Senado del nuevo Congreso bicameral en las Elecciones 2026 ubica a Fuerza Popular como la primera fuerza con 22 senadores. Le siguen Juntos por el Perú con 11 escaños y Renovación Popular con 8. El conteo preliminar también asigna 8 curules a Buen Gobierno, 6 a Obras y 5 a Ahora Nación.

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