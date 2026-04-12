Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Renovación liderarían el Senado, según boca de urna de Datum

La boca de urna de Datum sobre el Senado del nuevo Congreso bicameral en las Elecciones 2026 ubica a Fuerza Popular como la primera fuerza con 22 senadores. Le siguen Juntos por el Perú con 11 escaños y Renovación Popular con 8. El conteo preliminar también asigna 8 curules a Buen Gobierno, 6 a Obras y 5 a Ahora Nación.

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