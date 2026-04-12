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Política

Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Renovación Popular llevarían la mayor cantidad de diputados al Congreso según Datum

El nuevo mapa del Parlamento muestra una Cámara de Diputados liderada por tres fuerzas políticas ya conocidas. Los resultados también reflejan cuestionamientos arrastrados desde el actual Legislativo, como denuncias por uso indebido de recursos, baja aprobación ciudadana y decisiones polémicas en votaciones clave.

Fujimorismo lideraría Cámara de Diputados según conteo por boca de urna de Datum. Foto: composición LR
Fujimorismo lideraría Cámara de Diputados según conteo por boca de urna de Datum. Foto: composición LR

Según el conteo por boca de urna de Datum, Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Renovación Popular concentrarían la mayor cantidad de escaños en la Cámara de Diputados del Congreso bicameral, con 41, 22 y 20 legisladores, respectivamente. Este escenario posiciona a estas bancadas como las principales fuerzas en la toma de decisiones, en un Parlamento bicameral que volverá a dividir funciones entre diputados y senadores desde 2026.

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El dominio de estas agrupaciones no está libre de críticas. Fuerza Popular ha sido cuestionada por su influencia en la agenda legislativa y su rol en alianzas dentro del Congreso actual. En tanto, sectores de Renovación Popular han sido observados por posturas conservadoras en temas de derechos y reformas. Por su parte, Juntos por el Perú enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad de articulación política y cohesión interna en votaciones clave.

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El resto del hemiciclo se repartiría entre bancadas como Buen Gobierno (19), Obras (18) y Ahora Nación (10), lo que configura un escenario fragmentado. Esta distribución obliga a negociar alianzas para aprobar leyes, pero también abre la puerta a bloqueos políticos.

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¿Cuáles serán las funciones de la nueva Cámara de Diputados en el Congreso bicameral?

La Cámara de Diputados del Congreso bicameral tendrá un rol central en la elaboración de leyes. Los diputados serán los encargados de presentar, debatir y aprobar proyectos legislativos en primera instancia. Esta función incluye la revisión de iniciativas del Ejecutivo, así como propuestas propias de las bancadas. El objetivo es filtrar y estructurar las normas antes de que pasen al Senado.

Otra función clave será el control político. Los diputados podrán interpelar a ministros, promover censuras y fiscalizar la gestión del Gobierno. Este mecanismo busca equilibrar el poder del Ejecutivo, aunque en la práctica dependerá de las mayorías parlamentarias. En el Congreso actual, este tipo de herramientas ha sido cuestionado por su uso con fines políticos.

Además, la Cámara de Diputados tendrá la potestad de aprobar el presupuesto público y supervisar su ejecución. Esta responsabilidad resulta clave para definir el rumbo económico del país. También influye en sectores sensibles como salud, educación e infraestructura. La manera en que se ejerza este rol marcará la diferencia entre un Parlamento funcional o uno enfocado en intereses partidarios.

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