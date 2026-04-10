Candidatos al Senado y Diputados en Cajamarca: quiénes postulan en Elecciones Generales 2026

Conoce la lista completa de candidatos al Senado y Cámara de Diputados por Cajamarca en las Elecciones Generales 2026. Foto: Composición LR.

Conoce la lista completa de candidatos al Senado y Cámara de Diputados por Cajamarca en las Elecciones Generales 2026. Foto: Composición LR.

Las Elecciones Generales 2026 en Perú entran a su etapa decisiva, donde resulta clave conocer quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Cajamarca. En este departamento, son distintas las organizaciones políticas que ya oficializaron a sus postulantes. Conoce la lista completa de candidatos en Cajamarca y la forma en que quedaron estructuradas las postulaciones.

Candidatos al Senado por Cajamarca en las Elecciones 2026

Conoce quiénes postulan al Senado por Cajamarca en los próximos comicios:

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Ahora Nación

Felipe Guillermo Pita Serpa (1)

Norma Madali Barco Rueda (2)

Alianza Electoral Venceremos

Ydelso Hernández Llamo (1)

Bertha Irene Gonzales Ruiz (2)

Alianza para el Progreso (APP)

Juan Carlos Díaz Sánchez (1)

Anamelva Mejía Cieza (2)

Avanza País - Partido de Integración Social

Luciano Troyes Rivera (1)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

Marcos Fuentes Izquierdo (1)

Luzmila Alfaro Paz (2)

Fuerza Popular

Segundo Leocadio Tapia Bernal (1)

Elva Mercedes Díaz Sánchez de Villegas (2)

Fuerza y Libertad

Lucelina Guevara Bustamante (1)

Wilser Juvenil Cieza Quiroz (2)

Libertad Popular

José María Chávez Carranza (1)

Nancy Esther Alcántara Abanto (2)

Partido Aprista Peruano

Luis Alberto Azabache Coronado (1)

Rocío del Pilar Salcedo Silva (2)

Partido Cívico Obras

Germán Cerquin Luicho (1)

Rosario Saucedo Estacio (2)

Partido del Buen Gobierno

Telmo Antonio Romero Fuentes (1)

Anne Benilde Centurión Chávez (2)

Partido Demócrata Unido Perú

Adriana Bertha Campos Vasquez (1)

José Mercedes Chapoñán Piscoya (2)

Partido Demócrata Verde

Fernando Chuquiruna Gallardo (1)

Mary Terrones Hernández (2)

Partido Democrático Federal

Evelio Gaitán Pajares (1)

María Teresita de Fátima León Roncal (2)

Partido Democrático Somos Perú

Ricardo Ulises Quispe Salazar (1)

Gloria Angelmira Díaz Carrera (2)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Manuel Jesús Bustamante Coronado (1)

Rosa Yolanda Fernández Sánchez (2)

Partido País para Todos

Luis Gilberto Chávez Guevara (1)

Saida Verónica Novoa Soriano (2)

Partido Político Cooperación Popular

Pablo Esmelin Arias Carrera (1)

Leidy Giovanna Yman Espinoza (2)

Partido Político Integridad Democrática

José Valentín Rabanal Miguel (1)

María Virginia Zamora Rabanal (2)

Partido Político Nacional Perú Libre

Américo Gonza Castillo (1)

Martha Gonza Castillo (2)

Partido Político Perú Primero

José Roger Leyva Miranda (1)

Doris Elizabeth Riofrio Abarca (2)

Perú Moderno

Clodomiro Cruzado Portal (1)

Maricelly Flor Torres Aldave (2)

Podemos Perú

Óscar Pepe Regalado Huanambal (1)

Elsa Bautista Navarro (2)

Primero La Gente

Delky Edmundo Gutiérrez Guerrero (1)

Luz Angélica Regalado Cabrera (2)

Progresemos

Salomón Vílchez Sánchez (1)

Gregoria Saucedo Vásquez (2)

Renovación Popular

Armando Vásquez Morales (1)

Cecilia Francisca Vásquez García de Arenaza (2)

Salvemos al Perú

Demetrio José Briceño Cerna (1)

Un camino diferente

Demetrio José Briceño Cerna (1)

Unidad Nacional

Teodomiro Horacio Pajares Claudet (1)

Soledad del Carmen Ulloa Vásquez (2)

Candidatos a Diputados por Cajamarca en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan a Diputados por Cajamarca en los comicios de 2026:

Ahora Nación

Iván Alejandro León Castro (1)

Silvia Judith Aldana Paredes (2)

Rosber Irigoín Oblitas (3)

Juleisy Jhamira Pérez Herrera (4)

Heric Franklin Estela Bernal (5)

Gani Lucy Vásquez Huamán (6)

Alianza Electoral Venceremos

Luis Miguel Trinidad Abarca (1)

Kely Anali Idrogo Estela (2)

Enrique Kennedy Sevillano Campaña (3)

María Santos Zabaleta Hernandes (4)

Gomer Vargas Cueva (5)

Clementina Cabrera Sánchez (6)

Alianza para el Progreso (APP)

Elva Edhit Julon Irigoin (1)

José Martín Dávila Pérez (2)

Lilian Marisol Cruzado Vásquez (3)

Alex Milton Córdova Córdova (4)

Betsy Jackelin Manosalva Hoyos (5)

Kenneth Roger Lynch Mera (6)

Avanza País - Partido de Integración Social

Eduardo Díaz Aliaga (1)

Deysi Isamar Gutiérrez Marín (2)

Alfonso Guerrero Soza (3)

Godo Manuel Vásquez Becerra (5)

Jrisanti Yaneli Delgado Abad (6)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

Édgar Michel Gálvez Medina (1)

Mili Milagros Cojal Chávez (2)

Edilberto Bustamante Chilon (3)

Luz del Carmen Becerra Campos (4)

Reynerio Quispe Cabrera (5)

Laura Sánchez Lucero (6)

Fuerza Popular

Segundo Senovio Ticalla Rafael (1)

Tania Estefany Ramírez García (2)

Wilmer Aguilar Montenegro (3)

Luz Mariela Arévalo Núñez (4)

Widman Napoleón Vigo Gutiérrez (5)

Inelda Mabel Briones Vallejos (6)

Fuerza y Libertad

Manuel Jesús Castro Velásquez (1)

Cecilia Mercedes Bozzo Olivera (2)

José Luis Bustamante Rimarachín (3)

Nancy Ycela Lozano Peralta (4)

Moisés Néstor Campos Chausin (5)

Anayeli Flor Corpus Onofre (6)

Juntos por el Perú

Gabriel Robertino Gonzáles Delgado (1)

Yenifer Noelia Paredes Navarro (2)

Juan Amílcar Villanueva Calderón (3)

Jessica Roxana Guevara Ramírez (4)

Luis Ángel Jibaja Ramos (5)

Floresmila Atinela Alva Farceque (6)

Libertad Popular

Rubén Tacilla Alaya (1)

Mirzan Mardely Chávez Malaver (2)

Napoleón Sempertegui Núñez (3)

Karem Esthefany Merino Ancajima (4)

Partido Aprista Peruano

Eduardo Rafael Barreto Blanco (1)

Yovana Salazar Fernández (2)

Gabriel Zelada Sánchez (3)

Felicita Cubas Mondragón (4)

Alan Richard Herrera Gálvez (5)

Indira Lizeth Sánchez Coronado (6)

Partido Cívico Obras

Videlmo Acuña Mejía (1)

Yesica Marleny Sánchez Cachi (2)

Alfredo Isaac Paredes Marquina (3)

Rosalina Aquino Mosqueira (4)

Eduardo Alberto Terán Terán (5)

Evelyn Jazmín Flores Paredes (6)

Partido del Buen Gobierno

Ronal Mike Huachez Montalván (1)

Lily Beatriz Gallardo Pastor (2)

Ronald Cabrera Estrada (3)

Emma García Saldaña (4)

Jesús Eduardo Sánchez Salazar (5)

Janet Cabrera Estrada (6)

Partido Demócrata Unido Perú

Rodrigo Monsefú Romero (1)

Rosa Maribel Carranza Saldaña (2)

Felipe Calderón Zamora (3)

Elsi Sandoval Melendres (4)

Partido Demócrata Verde

Marx Newton Vásquez Terrones (1)

Liz del Carmen Alarcón Chuque (2)

José Gilmer Sánchez Sandoval (3)

Lindaura Vanessa Benavides Cernaque (4)

Juan Carlos Vilas Vásquez (5)

María Medali Aguilar Palomino (6)

Partido Democrático Federal

Bernardino Segundo Guerrero Figueroa (1)

María Alejandra Pastor Peralta (2)

Leonardo Mendoza Reyes (3)

Ybi Leonor Tapia Carranza (4)

Fátima del Pilar Huamán Aguirre (6)

Partido Democrático Somos Perú

Ruth Salazar Cerquin (1)

Lorenzo Eduardo Rubio Castro (2)

María Flor Tapia Díaz (3)

Jorge Aurelio Solano Lalangui (4)

Doris Ortiz Barboza (5)

Juan Carlos Rodríguez Delgado (6)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Mirian Núñez Idrogo (2)

Wincler Almanzor Delgado Monteza (3)

Mariano Guzmán Cáceres Mendoza (5)

Jhojana Solansh Edquen Sánchez (6)

Partido Morado

Víctor Abel Rodríguez Arana (1)

Elida Neira Naira (2)

Yoni Delgado Clavo (3)

Jorge Carlos Dávila Fuentes (5)

Partido País para Todos

María Cristina Chambizea Reyes (1)

Carlos Edwin Cabanillas Rodrigo (2)

Magaly Silva Zamora (3)

Óscar Iván Díaz Díaz (4)

Rosa Estefany Díaz Rosell (5)

Juan Carlos Savina Arocutipa (6)

Partido Político Cooperación Popular

Margarita Saavedra Calle (1)

Ricardo Antonio Calle Llaguenta (2)

Cynthia Lucía Vallejos Ravines (3)

Digmar Leandro Calle Córdova (4)

Mirtha Córdova Pintado (5)

Rosmel Burga Mejía (6)

Partido Político Integridad Democrática

Samuel Enrique Oliveros Agama (1)

Fanny Mabel Chico Minchan (2)

Víctor Alfonso Velásquez Armas (3)

Carmen del Pilar Alcántara Mestanza (4)

Jeiner Michel Núñez Hernández (5)

Jheny Maricel Gamarra Palomino (6)

Partido Político Nacional Perú Libre

Floresmilda Chocán Julca (1)

Alfredo Mendoza Sánchez (2)

Danila Flor Ramos García (3)

Euler Herrera Bazán (4)

Blanca Elvira Vásquez Huamán (5)

Luis Alfonso Berrocal Cotrina (6)

Partido Político Perú Acción

Segundo Edilberto Suárez Medina (1)

Marcelina Quispe Salvatierra (2)

Emerson Jhonatan Escobar Véliz (3)

Rosenda Espinoza Bastidas (4)

Elsa Paytan Capani (6)

Partido Político Perú Primero

Herla Alarcón Huamán (1)

Yover Navarro Banda (2)

Rosa Yojany Holguín Campos (3)

Orlando Castrejón Chalan (4)

Bertha Ysabel Alberca Castillo (5)

José Ermitaño Marín Rojas (6)

Partido político PRIN

Fredy Mori Culqui (1)

Paquita Inés Arribasplata Vargas (2)

Ricardo Miguel Guillén Sánchez (3)

Diana Soledad Chávez Llamoctanta (4)

Elfer Uriarte Olivera (5)

Mary Edita Llano Pizan (6)

Perú Moderno

Wilson Carrasco Mejía (1)

Zoila Maribel Goicochea Rebaza (2)

Darío Cotrina Becerra (3)

Emerita Marilú Revilla Chávarri (4)

Jorge Chuquilin Herrera (5)

Rosío Mejía Maluquish (6)

Podemos Perú

Stefany Eliam Hurtado Sánchez (1)

Cristhian Joel Hernández Cruz (2)

Sarita Yulisa Vargas Barboza (3)

José Luis Mosquera Huatay (4)

Sonia Marisol Delgado Céspedes (5)

Pedro Eduardo Núñez Oblitas (6)

Primero La Gente

Óscar Ortiz Regalado (1)

Dennis Mardely Calderón Goicochea (2)

Jorge Luis Barboza Requejo (3)

Juana Magaly Gamonal Idrogo (4)

Lucas Aguilar Bardales (5)

Elizabeth Rosa Ccente Solano (6)

Progresemos

Julia Lastenia Guerrero Suárez (1)

Alexander Román Mayanga Altamirano (2)

Miriam Soledad Vílchez Ríos (3)

Juan Llamoga Bueno (4)

Betti Yhanet Mendoza Ramos (5)

Juan Renán Arribasplata Alzamora (6)

Renovación Popular

Raúl Pinedo Mego (1)

Sandra Karina Cerna Merino (2)

Jorge Arnaldo León García (3)

María de los Ángeles Arce Benites (4)

Jeyner Percy Gutiérrez Cotrina (5)

Rosa Elvira Gálvez González (6)

Salvemos al Perú

Sergio Jacinto Briceño Cerna (1)

Rosita del Carmen Salazar Montoya (2)

Germán Montoya Ortiz (3)

Amy Cecilia Villar Ordóñez (4)

Carlos Francisco Gamboa Rojas (5)

Deysi René Cárdenas Abanto (6)

Un camino diferente

Juan Rafael Gutiérrez Zárate (1)

Sheyla Karol Castillo Larreátegui (2)

Jorge Luis Guevara Arrobas (3)

Dariela Jareli Gutiérrez Segura (4)

Wilser Muñoz Sánchez (5)

Edith Huamán Aguirre (6)

Unidad Nacional

Renato Tomás Gálvez Barbieri (1)

Yenny Belisa Landacay Rodríguez (2)

Atilio Rafael Silva (3)

Miriam Cojal Alvarado (4)

Edwin Pajares Huaripata (5)

Nely Carmen Gálvez Paz (6)

Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber

El próximo domingo 12 de abril se llevarán a cabo las Elecciones Generales 2026, las cuales definirán las nuevas autoridades del país, entre ellas el presidente, senadores y diputados. Los ciudadanos acudirán a sus locales asignador por la ONPE para emitir su voto.

Link para saber si eres miembro de mesa en Cajamarca en las Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó el link oficial para que los ciudadanos verifiquen si fueron designados como miembros de mesa en las próximo comicios generales de 2026.

Para consultarlo, solo debes ingresar al portal de la ONPE, digitar tu número de DNI y revisar el resultado, donde se confirmará si eres titular o suplente, así como el local de votación asignado para cumplir con este deber cívico obligatorio. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.

Elecciones 2026: link para conocer tu local de votación en Cajamarca

La ONPE puso a disposición la consulta pública para que los ciudadanos verifiquen su local de votación y confirmen la relación final de miembros de mesa para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

El servicio ya puede usarse en línea ingresando el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad indicó que la información corresponde al padrón definitivo, tras concluir el proceso de tachas y reemplazos previsto en el cronograma oficial. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.