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Shakira sorprende a los peruanos al invitar a escuchar 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026

A pesar de que Perú no clasificó, Shakira envió un saludo a sus seguidores peruanos e invitó a disfrutar de los partidos y a escuchar su nuevo sencillo 'Dai Dai'.

Shakira será parte del evento interpretando ‘Dai Dai’, la canción oficial del torneo, el cual se celebra en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.
Shakira será parte del evento interpretando ‘Dai Dai’, la canción oficial del torneo, el cual se celebra en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. | Foto: Composición LR/Chatgpt
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Este jueves 11 de junio comenzará el Mundial de Fútbol 2026 con el partido entre México y Sudáfrica. En la ceremonia inaugural, que se realizará en Ciudad de México, Shakira volverá a formar parte del evento deportivo y animará a miles de asistentes con su presentación en vivo. Para esta edición, la cantante colombiana interpretará 'Dai Dai', su nueva canción y tema oficial del torneo.

A pocos días del inicio del Mundial de Fútbol 2026, la cantante Shakira sorprendió a los peruanos con un saludo. A pesar de que la Blanquirroja no clasificó a esta competencia, la intérprete invitó a sus seguidores en Perú a disfrutar de los partidos y de 'Dai Dai', que ya se encuentra en las plataformas digitales.

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Shakira manda saludo a los peruanos

Shakira, una vez más, será la voz del Mundial de Fútbol. Tras haber conquistado al mundo con su emblemático 'Waka Waka' en 2010, la artista colombiana vuelve a ponerle ritmo al evento deportivo más importante del planeta. En esta ocasión, interpretará 'Dai Dai', la canción oficial del torneo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio próximos.

“Hola mi gente de Perú, soy Shakira y los invito a seguir escuchando ‘Dai Dai’ junto a Burna Boy, la canción del mundial y disfrutándola en todas las transmisiones del mundial en América Televisión”, fue el caluroso mensaje de la expareja de Piqué.

Cabe indicar que 'Dai Dai' fue lanzado en YouTube el sábado 23 de mayo y, en tiempo récord, superó el millón de reproducciones. Hasta este lunes 25 de mayo continúa en el puesto 1 del ranking de tendencias de música.

Con esta nueva participación, la intérprete de temas como 'Inevitable', 'La tortura' y 'Loca' se suma a una lista exclusiva de artistas que han tenido el honor de crear canciones que trascienden más allá del fútbol. La colombiana ya había hecho historia con 'Waka Waka', la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, y repitió su éxito en Brasil 2014 con 'La La La'.

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