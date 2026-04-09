Elecciones 2026: estos son los candidatos al Senado y Diputados por Amazonas

Conoce la lista completa de candidatos al Senado y Cámara de Diputados por Amazonas en las Elecciones Generales 2026. | Foto: La República

Conoce la lista completa de candidatos al Senado y Cámara de Diputados por Amazonas en las Elecciones Generales 2026. | Foto: La República

Las Elecciones Generales 2026 en Perú se encaminan a su etapa decisiva, y uno de los focos principales es identificar a los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados por Amazonas. En este departamento, diversas organizaciones políticas ya oficializaron a sus aspirantes, quienes buscan representar a la región en el renovado Congreso bicameral. A continuación, revisa la lista completa de postulaciones y cómo quedó conformada.

Candidatos al Senado por Amazonas en las Elecciones 2026

Entérate aquí quiénes postulan al Senado por Tacna en los comicios de 2026:

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Ahora Nación

José Santos Herrera Gonzales (1)

María Rosa Alama Gonzales (2)

Alianza Electoral Venceremos

Zoilo Maicelo Salón (1)

Noemí Aurora Pacheco Naveros (2)

Alianza para el Progreso (APP)

Francisco Ramos Santillán (1)

María Teresa Acuña Gallardo (2)

Avanza País - Partido de Integración Social

Edgar Rosales Sánchez (1)

Zoraida Jiménez Abad (2)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

Ernesto Vásquez Cabrera (1)

Kety Vilma Cubas Hurtado (2)

Fuerza Popular

José Berley Arista Arbildo (1)

Anilda Bustamante Ocampo (2)

Fuerza y Libertad

Welson Ángel Cóndor Ureta (1)

Etelvina Claudina Alva Abriojo (2)

Libertad Popular

Luz Milagros Paredes Tello (2)

Partido Aprista Peruano

Emma Xiomara Heredia Carrasco (1)

Miguel Catalino Reyes Contreras (2)

Partido del Buen Gobierno

Juanito Racho Mendoza (1)

Celia Ysabel Trejo Ocaña (2)

Partido Demócrata Unido Perú

María Asunciona García Cabrejos (1)

Partido Demócrata Verde

Walter Quispe Crisostomo (1)

Dora Flores Zúñiga (2)

Partido Demócrata Federal

Celso Yubau Uwak (1)

Hedytha Filomena Olivera Becerra (2)

Partido Democrático Somos Perú

Engels Escobedo Portal (1)

Amelia Etsam Nugkuag (2)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Loyola Alarcón LLanos (1)

Alfredo Shunta Chiarmach (2)

Partido Morado

Policarpio Chauca Valqui (1)

Carmen Rosa Pinedo Canilla (2)

Partido Político Cooperación Popular

Merida Dolores Jacobo Reyes (2)

Partido Político Integridad Democrática

César Alfredo Adavisa Montero (1)

César Adavisa Montero (2)

Partido Político Nacional Perú Libre

Wilder Rojas López (1)

Ayda Mercedes Grandez Llanca (2)

Partido Político Perú Primero

Jaime Reyna Chuquipiondo (1)

Partido Político PRIN

Consuelo Pére Mera (1)

Roger Corrales Muñoz (2)

Podemos Perú

Fidel Asenjo Pérez (1)

Lucila Melgarejo Malpartida (2)

Primero La Gente

Jorge Luis Carbonel Chota (1)

Rosa Mabel Barrantes Vásquez (2)

Progresemos

Trinidad Cubas Vargas (2)

Renovación Popular

Italo Maldonado Ramírez (1)

Patricia del Carmen Feria Vílchez (2)

Un Camino Diferente

Erick David Mego Luján (1)

Olinda Mirtha Saman Torres (2)

Unidad Nacional

Laynes Silva Vigo (1)

Candidatos a Diputados por Amazonas en las Elecciones 2026

Entérate aquí quiénes postulan a Diputados por Amazonas en los comicios de 2026:

Ahora Nación

Aníbal Segundo Villalobos Ochoa (1)

Nelly Ñontol Gonzáles (2)

Geiner Canta Alvis (3)

Zenobia Cruz Delgado (4)

Alianza Electoral Venceremos

Alipio Bienvenido Sánchez Gómez (1)

Morelia Noemí Collantes Livaque (2)

Absalon Montoya Guivin (3)

Olimpia Rubio Candamo (4)

Alianza para el Progreso (APP)

María Perpetua Villalobos Dávila (2)

Oswal Edilberto León Rivera (3)

Shirley Lorenza Vela Peña (4)

Avanza País - Partido de Integración Social

Nelson Santacruz Jara (1)

Mariela Santa Cruz (2)

Jhino Aguilar Villegas (3)

Gloria Santa Cruz Jara (4)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

Luciana Dekentai Bashian (1)

David Jiménez Vera (2)

Eula Dávila Dávila (3)

Cristóbal Wisum Ugkum (4)

Fuerza Popular

Royser Castro Grandez (1)

Mery Infantes Castañeda (2)

Jesús de la Cruz Ríos (3)

Teresita Silva de Torres (4)

Fuerza y Libertad

Fernando Ukuncham Taki (1)

Marina Meza Bonifaz (2)

Francisco Isidro Limas (3)

Llulisa Arbildo Mendoza (4)

Libertad Popular

Katherin Quispe Hoyos (2)

Partido Aprista Peruano

David Mondragon Vargas (1)

Marco Heredia Timana (3)

Fátima Rojas López (4)

Partido del Buen Gobierno

Edis Céspedes Mendoza (1)

Franki Sánchez Pérez (2)

Elvia Nuñez Chachapoyas (3)

Daniel Villafana Busiche

Partido Demócrata Unido Perú

Welber Gonzales Baca (1)

María Tirado Cubas (2)

Julio Lizarraga Tecocha (3)

Esmeralda Becerra Nampag (4)

Partido Demócrata Verde

Edwin Guerrero Mego (1)

Jhonatan Torres Tantarico (3)

Yoselin Lachos Ramirez (4)

Partido Demócrata Federal

Mariano Mendoza LLaja (1)

Geily Fernández Dávila (3)

María Chamik Duire (4)

Partido Democrático Somos Perú

Eudes Chanchari Pérez (1)

Luis Aponte Sandoval (3)

María Bustamante Tarrillo (4)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Tito Villacis del Cstillo (1)

Cynthia Shimpukat Bakuants (2)

Wreis Nuncuan Kayap (3)

Jenny Chunta Chinguel (4)

Partido Morado

Luz Chuquibala Trauco (1)

Hermes Montenegro Delgado (2)

Lucila Sejekam Tsejem (3)

Elvis Pinedo Pinedo (4)

Partido País para Todos

José Guevara Rodríguez (1)

Partido Patriótico del Perú

Silas Sejekam Yagkuag (1)

Rider Salazar Mendoza (3)

Mercedes Inga Curi (4)

Partido Político Cooperación Popular

Elvis Ramos Guevara (1)

Milagros Montano Viena (2)

Jack Salazar Velazque (3)

Dilcia Ángeles Mendoza (4)

Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber

Las Elecciones Generales 2026 se llevarán a cabo el 12 de abril y permitirán elegir a las nuevas autoridades del país, entre ellas presidente, senadores y diputados. Para votar, los ciudadanos deberán asistir a los locales asignados por la ONPE.

Link para saber si eres miembro de mesa en Tacna en las Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó un enlace oficial para que los ciudadanos puedan comprobar si fueron designados como miembros de mesa en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

Para realizar la consulta, se debe ingresar al portal de la ONPE, colocar el número de DNI y revisar el resultado, donde se indicará si la persona fue elegida como titular o suplente, además del local de votación asignado para cumplir con esta obligación cívica. Para seguir con el procedimiento, haz clic aquí.

Elecciones 2026: link para conocer tu local de votación en Amazonas

La ONPE habilitó la consulta pública para que los ciudadanos puedan revisar su local de votación y confirmar la lista final de miembros de mesa de cara a las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

El servicio ya está disponible en línea mediante el ingreso del número de Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad indicó que los datos corresponden al padrón definitivo, luego de finalizar el proceso de tachas y reemplazos establecido en el cronograma oficial. Para continuar con el procedimiento, haz clic aquí.

Guía básica de las Elecciones Generales Perú 2026. (Foto: Infografía de Nano Banana)







