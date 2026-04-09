Lima Provincias: estos son los candidatos al Senado y Diputados en Elecciones Generales 2026

Las Elecciones Generales 2026 en Perú entran en su etapa decisiva y uno de los puntos clave es conocer quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Lima Provincias. En este departamento, diversas organizaciones políticas ya definieron a sus postulantes, quienes buscarán representar a la región en el nuevo Congreso bicameral. A continuación, revisa la lista completa de candidatos en Lima Provincias y cómo quedaron conformadas las postulaciones.

Candidatos al Senado por Lima Provincias en las Elecciones 2026

Ahora Nación

Andrés Asín Meléndez

Lourdes Mosquera Barreto

Alianza Electoral Venceremos

Alfredo Valerio Chahua

Clara Ramírez Valderrama

Alianza para el Progreso

Pedro Bernal Palacios

Luz Pitman Ramírez

Avanza País

Juan Peña Girón

Carmen Martínez Baca

Fe en el Perú

César Gago Arenas

Mercedes Soto Chávez

Frepap

Saturnino Tabuada Martínez

Doris Morales Astete

Fuerza Popular

Elard Melgar Valdéz

Lita Román Bustinza

Fuerza y Libertad

Pelayo Coa Alfaro

Eufemia Feliciano Retuerto

Juntos por el Perú

William Sánchez Palomino

Yolanda Vargas Choque

Libertad Popular

Carlos Alva Ramis

Lucía Manrique Chirito

APRA

Carmen Carvallo Gauthier

Juan Marín Goñy

Cívico Obras

Nacor Torres Aguilar

Glora Gonzáles Arredondo

Buen Gobierno

Lidia Monteblanco Ríos

Demócrata Unido Perú

Walter Oré Bazalar

Rita Ordoñez Arbizu

Demócrata Verde

Roger Almeri Veramendi

Luz Cahuas Gonzáles

Democrático Federal

Armando Minaya Mendoza

Nelida Muñoz Medina

Somos Perú

Rosamery Flores Albornoz

Obed Rosales Manuel

Frente de la Esperanza 2021

Luis Alberto Luyo

María Palomino Limaylla

Partido Morado

Hernán Vásquez Moreno

Iris Chinchay Peralta

País para Todos

Eduardo Lozada Frías

Cooperación Popular

Francisco Caira Yucra

Zoila Tminchi Martínez

Integridad Democrática

Clever Rosado Cadillo

Cecilia Olortegui Quispe

Perú Libre

Rolando Espinoza Pérez

Esperanza Yaya Gómez

Perú Primero

Pedro Yactayo Barreto

Dolores Puchoc Chuco

PRIN

Miguel Cabanillas Pezo

SíCreo

Luis Aubert Mendiburu

Ruth Ruiz Pingo

Perú Moderno

Juver Bailón Huerta

Susana Barahona Campos

Podemos Perú

Juan Prado Tapia

Rosa Bautista Navarro

Primero la Gente

Juan Santana Espinoza

Lidia León Durand

Progresemos

Óscar Vega Remigo

Olinda Bojorguez Francia

Renovación Popular

Javier Gonzáles del Valle

Rocío Parientes Ramos

Salvemos al Perú

Milko Pinedo Canepa

María Garcia Padilla

Un Camino Diferente

Segundo Valderrama Sánchez

Rosa Leyton Ruíz

Unidad Nacional

Santiago Elescano Ninahuanca

Luisa Meneses Rivadeneyra

Estas son las listas de candidatos a Diputados por Lima Provincias para las elecciones 2026:

Ahora Nación

Edgar Sánchez Estupiñán

Zulema Torres Abanto

Marco Urbano Galiano

Alianza Electoral Venceremos

Jorge Quintanilla Alarcón

Ana Aranibar Dueñas

Silverio Mariño Melgarejo

Alianza para el Progreso

Ramón Aldave Sotelo

Yuy Calderón Sánchez

Carlos Coca Solorzano

Cynthia Chamaya Rojas

Avanza País

Carlos Almeri Veramendi

Andes Chero Maldonado

Juan Mendoza Zanabria

Fe en el Perú

Shellah Palacios Rodríguez

Joaquín Rosas Javier

Katya Miranda Hilario

Carlos Marcelo Olaya

Frepap

Eliana Chávez Gonzáles

Julio Dueñas Barrios

Jovana Aiquipa Tomailla

Fortunato Choque Villegas

Fuerza Popular

Gladys Salguero de Álvarez

Alexander Salas Rivera

Angelica Goicochea Pinedo

Esmifflin Retuerto Palomares

Fuerza y Libertad

David Zegarra Albarracín

Sara Contreras Alarcón

Alcides de la O Carrión

Consuelo Aguilar Arrieta

Juntos por el Perú

Adán Becerra Garay

Ysabel Sota Maldonado

Andrés Sánchez Martínez

Liliana Susanibar Sandoval

Libertad Popular

Gingers García Portocarrero

Marcos Ortíz Araya

Ayrthon Manrique Verano

APRA

Juan Mauricio Alor

Karla Marín Zapata

Gustavo Manrique de la Rosa

Catherine Salvo Torres

Cívico Obras

Arturo Eusebio Padilla

Judith Apolinar Melendez

Máximo Espinoza Caquipoma

Nataly Tejeda Cierto

Buen Gobierno

Milagros Santana Vera

Julian Arellano Mata

Ana Carrizales Junco

Percy Paucar Maguiña

Demócrata Unido Perú

Máximo Tello Vargas

Geovanna Gutiérrez Ramírez

Katerine Tiburio Pérez

Demócrata Verde

Grace Vásquez Gómez

Jeremias Garay Rivera

Julissa Colán Hidalgo

Marlón Horna Moreno

Democrático Federal

Agustín Huamán Varrera

Mary Minaya Rodríguez

Eduardo Medina Bailón

Marisel Rodríguez Flores

Somos Perú

Rosa Caycho Dulanto

Yuri Mejía Santillán

Dalila Chávez Sierra

José Gutiérrez Gómez

Frente de la Esperanza 2021

José Gutiérrez Luyo

Marlene Luyo Ludeña

Lisardo Ugarte Obregón

Amelia García Salgado

Partido Morado

Rubén Guzmán Huapaya

Solana Ávila Acosta

Rafael Vásquez Neyra

Fiorella Castillo Coveñas

País para Todos

Juan Ruiz Ulloa

Fermina Ramos Murga

Pablo Ramírez Mendoza

Flavia Pampa Estrada

PPP

Yovany Ríos Rojas

Lucía Cataño Oropeza

Alex Atao Acevedo

Rosa Tapia Mendoza

Cooperación Popular

Jacqueline Huamán Silva

Lider Berrios Figueroa

Mery Ramírez Ramos

Franz Marcelo Cantu

Integridad Democrática

Rocío Tello Pérez

Hugo Rojas Quispe

Linda Sánchez Cama

Perú Libre

Víctor Vilca Uribe

Mariela Prado Linares

Jhon Llata Paucar

Irma Prudencio Alor

Perú Primero

Carmela Yactayo Levano

José Rodríguez Carpio

Dominga Medina Saavedra

PRIN

Manuel Yataco Ormeño

Delfina Castillejo Pari

Manuel Ruiz Ramos

SíCreo

Francley Ruiz Silvera

Leslie Cardoza Núñez

Perú Moderno

Máximo Atauje Montes

Ceciia García Antunez

Edison Huamán Cullanco

Podemos Perú

Cirilo Ramírez Rojas

Rocío Aburto Matumay

Marcelo Bejarano Escobar

Carla Mogollón Astudillo

Primero la Gente

César Andrade Rodríguez

David García Fuentes

Leonor Arias Fernández

Progresemos

María Ramírez Cienfuegos

Pedro Obregón Obregón

María Marujo Puente

Renovación Popular

Karen Melendez Vicente

Eugenio Brito Castro

Sandra Foraguita Salazar

David Nolazco Soto

Salvemos al Perú

Manuel Chinchay Febres

Sorely Berrocal Ramos

César Martínez Pérez

Emperatriz Hurtado Román

Un Camino Diferente

Mayko Vásquez Rodríguez

Josefina Velásquez Lucana

Juan Mego Luján

María Mori Cerna

Unidad Nacional

David Dávila Cabanillas

Catherine Ortiz More

Buenaventura Landeo Huatuco

Nelly Condor Romo

Lima Provincias es una de las regiones con mayor peso electoral del país, por lo que la elección de sus representantes al Senado y la Cámara de Diputados será clave en la conformación del nuevo Congreso. Los resultados en este departamento podrían influir directamente en el equilibrio de fuerzas políticas a nivel nacional.

TE RECOMENDAMOS KEIKO MINTIÓ Y PEDRO CASTILLO REAPARECE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber

Las Elecciones Generales 2026 se realizarán el próximo 12 de abril y definirán a las nuevas autoridades del país, incluyendo presidente, senadores y diputados. Los ciudadanos deberán acudir a sus locales de votación asignados por la ONPE para emitir su voto.

Elecciones 2026: Link para saber si eres miembro de mesa en Lima Provincias

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó un enlace oficial para que los ciudadanos puedan comprobar si fueron designados como miembros de mesa en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

Para realizar la consulta, se debe ingresar al portal de la ONPE, colocar el número de DNI y revisar el resultado, donde se indicará si la persona se eligió como titular o suplente, además del local de votación asignado para cumplir con esta obligación cívica. Para seguir con el procedimiento, haz clic aquí.

Elecciones 2026: link para conocer tu local de votación Lima Provincias

La ONPE habilitó la consulta pública para que los ciudadanos puedan revisar su local de votación y confirmar la lista final de miembros de mesa de cara a las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

El servicio ya está disponible en línea mediante el ingreso del número de Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad indicó que los datos corresponden al padrón definitivo, luego de finalizar el proceso de tachas y reemplazos establecido en el cronograma oficial. Para continuar con el procedimiento, haz clic aquí.



