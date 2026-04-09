Lima Provincias: estos son los candidatos al Senado y Diputados en Elecciones Generales 2026
Revisa quiénes aspiran al Senado y a la Cámara de Diputados por Lima Provincias en las Elecciones Generales 2026. Consulta la lista completa de postulantes, sus partidos y la información relevante para votar de manera informada este 12 de abril.
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Las Elecciones Generales 2026 en Perú entran en su etapa decisiva y uno de los puntos clave es conocer quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Lima Provincias. En este departamento, diversas organizaciones políticas ya definieron a sus postulantes, quienes buscarán representar a la región en el nuevo Congreso bicameral. A continuación, revisa la lista completa de candidatos en Lima Provincias y cómo quedaron conformadas las postulaciones.
Candidatos al Senado por Lima Provincias en las Elecciones 2026
Ahora Nación
- Andrés Asín Meléndez
- Lourdes Mosquera Barreto
Alianza Electoral Venceremos
- Alfredo Valerio Chahua
- Clara Ramírez Valderrama
Alianza para el Progreso
- Pedro Bernal Palacios
- Luz Pitman Ramírez
Avanza País
- Juan Peña Girón
- Carmen Martínez Baca
Fe en el Perú
- César Gago Arenas
- Mercedes Soto Chávez
Frepap
- Saturnino Tabuada Martínez
- Doris Morales Astete
Fuerza Popular
- Elard Melgar Valdéz
- Lita Román Bustinza
Fuerza y Libertad
- Pelayo Coa Alfaro
- Eufemia Feliciano Retuerto
Juntos por el Perú
- William Sánchez Palomino
- Yolanda Vargas Choque
Libertad Popular
- Carlos Alva Ramis
- Lucía Manrique Chirito
APRA
- Carmen Carvallo Gauthier
- Juan Marín Goñy
Cívico Obras
- Nacor Torres Aguilar
- Glora Gonzáles Arredondo
Buen Gobierno
- Lidia Monteblanco Ríos
Demócrata Unido Perú
- Walter Oré Bazalar
- Rita Ordoñez Arbizu
Demócrata Verde
- Roger Almeri Veramendi
- Luz Cahuas Gonzáles
Democrático Federal
- Armando Minaya Mendoza
- Nelida Muñoz Medina
Somos Perú
- Rosamery Flores Albornoz
- Obed Rosales Manuel
Frente de la Esperanza 2021
- Luis Alberto Luyo
- María Palomino Limaylla
Partido Morado
- Hernán Vásquez Moreno
- Iris Chinchay Peralta
País para Todos
- Eduardo Lozada Frías
Cooperación Popular
- Francisco Caira Yucra
- Zoila Tminchi Martínez
Integridad Democrática
- Clever Rosado Cadillo
- Cecilia Olortegui Quispe
Perú Libre
- Rolando Espinoza Pérez
- Esperanza Yaya Gómez
Perú Primero
- Pedro Yactayo Barreto
- Dolores Puchoc Chuco
PRIN
- Miguel Cabanillas Pezo
SíCreo
- Luis Aubert Mendiburu
- Ruth Ruiz Pingo
Perú Moderno
- Juver Bailón Huerta
- Susana Barahona Campos
Podemos Perú
- Juan Prado Tapia
- Rosa Bautista Navarro
Primero la Gente
- Juan Santana Espinoza
- Lidia León Durand
Progresemos
- Óscar Vega Remigo
- Olinda Bojorguez Francia
Renovación Popular
- Javier Gonzáles del Valle
- Rocío Parientes Ramos
Salvemos al Perú
- Milko Pinedo Canepa
- María Garcia Padilla
Un Camino Diferente
- Segundo Valderrama Sánchez
- Rosa Leyton Ruíz
Unidad Nacional
- Santiago Elescano Ninahuanca
- Luisa Meneses Rivadeneyra
Estas son las listas de candidatos a Diputados por Lima Provincias para las elecciones 2026:
Ahora Nación
- Edgar Sánchez Estupiñán
- Zulema Torres Abanto
- Marco Urbano Galiano
Alianza Electoral Venceremos
- Jorge Quintanilla Alarcón
- Ana Aranibar Dueñas
- Silverio Mariño Melgarejo
Alianza para el Progreso
- Ramón Aldave Sotelo
- Yuy Calderón Sánchez
- Carlos Coca Solorzano
- Cynthia Chamaya Rojas
Avanza País
- Carlos Almeri Veramendi
- Andes Chero Maldonado
- Juan Mendoza Zanabria
Fe en el Perú
- Shellah Palacios Rodríguez
- Joaquín Rosas Javier
- Katya Miranda Hilario
- Carlos Marcelo Olaya
Frepap
- Eliana Chávez Gonzáles
- Julio Dueñas Barrios
- Jovana Aiquipa Tomailla
- Fortunato Choque Villegas
Fuerza Popular
- Gladys Salguero de Álvarez
- Alexander Salas Rivera
- Angelica Goicochea Pinedo
- Esmifflin Retuerto Palomares
Fuerza y Libertad
- David Zegarra Albarracín
- Sara Contreras Alarcón
- Alcides de la O Carrión
- Consuelo Aguilar Arrieta
Juntos por el Perú
- Adán Becerra Garay
- Ysabel Sota Maldonado
- Andrés Sánchez Martínez
- Liliana Susanibar Sandoval
Libertad Popular
- Gingers García Portocarrero
- Marcos Ortíz Araya
- Ayrthon Manrique Verano
APRA
- Juan Mauricio Alor
- Karla Marín Zapata
- Gustavo Manrique de la Rosa
- Catherine Salvo Torres
Cívico Obras
- Arturo Eusebio Padilla
- Judith Apolinar Melendez
- Máximo Espinoza Caquipoma
- Nataly Tejeda Cierto
Buen Gobierno
- Milagros Santana Vera
- Julian Arellano Mata
- Ana Carrizales Junco
- Percy Paucar Maguiña
Demócrata Unido Perú
- Máximo Tello Vargas
- Geovanna Gutiérrez Ramírez
- Katerine Tiburio Pérez
Demócrata Verde
- Grace Vásquez Gómez
- Jeremias Garay Rivera
- Julissa Colán Hidalgo
- Marlón Horna Moreno
Democrático Federal
- Agustín Huamán Varrera
- Mary Minaya Rodríguez
- Eduardo Medina Bailón
- Marisel Rodríguez Flores
Somos Perú
- Rosa Caycho Dulanto
- Yuri Mejía Santillán
- Dalila Chávez Sierra
- José Gutiérrez Gómez
Frente de la Esperanza 2021
- José Gutiérrez Luyo
- Marlene Luyo Ludeña
- Lisardo Ugarte Obregón
- Amelia García Salgado
Partido Morado
- Rubén Guzmán Huapaya
- Solana Ávila Acosta
- Rafael Vásquez Neyra
- Fiorella Castillo Coveñas
País para Todos
- Juan Ruiz Ulloa
- Fermina Ramos Murga
- Pablo Ramírez Mendoza
- Flavia Pampa Estrada
PPP
- Yovany Ríos Rojas
- Lucía Cataño Oropeza
- Alex Atao Acevedo
- Rosa Tapia Mendoza
Cooperación Popular
- Jacqueline Huamán Silva
- Lider Berrios Figueroa
- Mery Ramírez Ramos
- Franz Marcelo Cantu
Integridad Democrática
- Rocío Tello Pérez
- Hugo Rojas Quispe
- Linda Sánchez Cama
Perú Libre
- Víctor Vilca Uribe
- Mariela Prado Linares
- Jhon Llata Paucar
- Irma Prudencio Alor
Perú Primero
- Carmela Yactayo Levano
- José Rodríguez Carpio
- Dominga Medina Saavedra
PRIN
- Manuel Yataco Ormeño
- Delfina Castillejo Pari
- Manuel Ruiz Ramos
SíCreo
- Francley Ruiz Silvera
- Leslie Cardoza Núñez
Perú Moderno
- Máximo Atauje Montes
- Ceciia García Antunez
- Edison Huamán Cullanco
Podemos Perú
- Cirilo Ramírez Rojas
- Rocío Aburto Matumay
- Marcelo Bejarano Escobar
- Carla Mogollón Astudillo
Primero la Gente
- César Andrade Rodríguez
- David García Fuentes
- Leonor Arias Fernández
Progresemos
- María Ramírez Cienfuegos
- Pedro Obregón Obregón
- María Marujo Puente
Renovación Popular
- Karen Melendez Vicente
- Eugenio Brito Castro
- Sandra Foraguita Salazar
- David Nolazco Soto
Salvemos al Perú
- Manuel Chinchay Febres
- Sorely Berrocal Ramos
- César Martínez Pérez
- Emperatriz Hurtado Román
Un Camino Diferente
- Mayko Vásquez Rodríguez
- Josefina Velásquez Lucana
- Juan Mego Luján
- María Mori Cerna
Unidad Nacional
- David Dávila Cabanillas
- Catherine Ortiz More
- Buenaventura Landeo Huatuco
- Nelly Condor Romo
Lima Provincias es una de las regiones con mayor peso electoral del país, por lo que la elección de sus representantes al Senado y la Cámara de Diputados será clave en la conformación del nuevo Congreso. Los resultados en este departamento podrían influir directamente en el equilibrio de fuerzas políticas a nivel nacional.
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Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber
Las Elecciones Generales 2026 se realizarán el próximo 12 de abril y definirán a las nuevas autoridades del país, incluyendo presidente, senadores y diputados. Los ciudadanos deberán acudir a sus locales de votación asignados por la ONPE para emitir su voto.
Elecciones 2026: Link para saber si eres miembro de mesa en Lima Provincias
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó un enlace oficial para que los ciudadanos puedan comprobar si fueron designados como miembros de mesa en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.
Para realizar la consulta, se debe ingresar al portal de la ONPE, colocar el número de DNI y revisar el resultado, donde se indicará si la persona se eligió como titular o suplente, además del local de votación asignado para cumplir con esta obligación cívica. Para seguir con el procedimiento, haz clic aquí.
Elecciones 2026: link para conocer tu local de votación Lima Provincias
La ONPE habilitó la consulta pública para que los ciudadanos puedan revisar su local de votación y confirmar la lista final de miembros de mesa de cara a las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.
El servicio ya está disponible en línea mediante el ingreso del número de Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad indicó que los datos corresponden al padrón definitivo, luego de finalizar el proceso de tachas y reemplazos establecido en el cronograma oficial. Para continuar con el procedimiento, haz clic aquí.