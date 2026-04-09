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Política

Lima Provincias: estos son los candidatos al Senado y Diputados en Elecciones Generales 2026

Revisa quiénes aspiran al Senado y a la Cámara de Diputados por Lima Provincias en las Elecciones Generales 2026. Consulta la lista completa de postulantes, sus partidos y la información relevante para votar de manera informada este 12 de abril.

Las elecciones serán el domingo 12 de abril del 2026. Foto: Composicion/LR
Las elecciones serán el domingo 12 de abril del 2026. Foto: Composicion/LR

Las Elecciones Generales 2026 en Perú entran en su etapa decisiva y uno de los puntos clave es conocer quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Lima Provincias. En este departamento, diversas organizaciones políticas ya definieron a sus postulantes, quienes buscarán representar a la región en el nuevo Congreso bicameral. A continuación, revisa la lista completa de candidatos en Lima Provincias y cómo quedaron conformadas las postulaciones.

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Candidatos al Senado por Lima Provincias en las Elecciones 2026

Ahora Nación

  • Andrés Asín Meléndez
  • Lourdes Mosquera Barreto

Alianza Electoral Venceremos

  • Alfredo Valerio Chahua
  • Clara Ramírez Valderrama

Alianza para el Progreso

  • Pedro Bernal Palacios
  • Luz Pitman Ramírez

Avanza País

  • Juan Peña Girón
  • Carmen Martínez Baca

Fe en el Perú

  • César Gago Arenas
  • Mercedes Soto Chávez

Frepap

  • Saturnino Tabuada Martínez
  • Doris Morales Astete

Fuerza Popular

  • Elard Melgar Valdéz
  • Lita Román Bustinza

Fuerza y Libertad

  • Pelayo Coa Alfaro
  • Eufemia Feliciano Retuerto

Juntos por el Perú

  • William Sánchez Palomino
  • Yolanda Vargas Choque

Libertad Popular

  • Carlos Alva Ramis
  • Lucía Manrique Chirito

APRA

  • Carmen Carvallo Gauthier
  • Juan Marín Goñy

Cívico Obras

  • Nacor Torres Aguilar
  • Glora Gonzáles Arredondo

Buen Gobierno

  • Lidia Monteblanco Ríos

Demócrata Unido Perú

  • Walter Oré Bazalar
  • Rita Ordoñez Arbizu

Demócrata Verde

  • Roger Almeri Veramendi
  • Luz Cahuas Gonzáles

Democrático Federal

  • Armando Minaya Mendoza
  • Nelida Muñoz Medina

Somos Perú

  • Rosamery Flores Albornoz
  • Obed Rosales Manuel

Frente de la Esperanza 2021

  • Luis Alberto Luyo
  • María Palomino Limaylla

Partido Morado

  • Hernán Vásquez Moreno
  • Iris Chinchay Peralta

País para Todos

  • Eduardo Lozada Frías

Cooperación Popular

  • Francisco Caira Yucra
  • Zoila Tminchi Martínez

Integridad Democrática

  • Clever Rosado Cadillo
  • Cecilia Olortegui Quispe

Perú Libre

  • Rolando Espinoza Pérez
  • Esperanza Yaya Gómez

Perú Primero

  • Pedro Yactayo Barreto
  • Dolores Puchoc Chuco

PRIN

  • Miguel Cabanillas Pezo

SíCreo

  • Luis Aubert Mendiburu
  • Ruth Ruiz Pingo

Perú Moderno

  • Juver Bailón Huerta
  • Susana Barahona Campos

Podemos Perú

  • Juan Prado Tapia
  • Rosa Bautista Navarro

Primero la Gente

  • Juan Santana Espinoza
  • Lidia León Durand

Progresemos

  • Óscar Vega Remigo
  • Olinda Bojorguez Francia

Renovación Popular

  • Javier Gonzáles del Valle
  • Rocío Parientes Ramos

Salvemos al Perú

  • Milko Pinedo Canepa
  • María Garcia Padilla

Un Camino Diferente

  • Segundo Valderrama Sánchez
  • Rosa Leyton Ruíz

Unidad Nacional

  • Santiago Elescano Ninahuanca
  • Luisa Meneses Rivadeneyra

Estas son las listas de candidatos a Diputados por Lima Provincias para las elecciones 2026:

Ahora Nación

  • Edgar Sánchez Estupiñán
  • Zulema Torres Abanto
  • Marco Urbano Galiano

Alianza Electoral Venceremos

  • Jorge Quintanilla Alarcón
  • Ana Aranibar Dueñas
  • Silverio Mariño Melgarejo

Alianza para el Progreso

  • Ramón Aldave Sotelo
  • Yuy Calderón Sánchez
  • Carlos Coca Solorzano
  • Cynthia Chamaya Rojas

Avanza País

  • Carlos Almeri Veramendi
  • Andes Chero Maldonado
  • Juan Mendoza Zanabria

Fe en el Perú

  • Shellah Palacios Rodríguez
  • Joaquín Rosas Javier
  • Katya Miranda Hilario
  • Carlos Marcelo Olaya

Frepap

  • Eliana Chávez Gonzáles
  • Julio Dueñas Barrios
  • Jovana Aiquipa Tomailla
  • Fortunato Choque Villegas

Fuerza Popular

  • Gladys Salguero de Álvarez
  • Alexander Salas Rivera
  • Angelica Goicochea Pinedo
  • Esmifflin Retuerto Palomares

Fuerza y Libertad

  • David Zegarra Albarracín
  • Sara Contreras Alarcón
  • Alcides de la O Carrión
  • Consuelo Aguilar Arrieta

Juntos por el Perú

  • Adán Becerra Garay
  • Ysabel Sota Maldonado
  • Andrés Sánchez Martínez
  • Liliana Susanibar Sandoval

Libertad Popular

  • Gingers García Portocarrero
  • Marcos Ortíz Araya
  • Ayrthon Manrique Verano

APRA

  • Juan Mauricio Alor
  • Karla Marín Zapata
  • Gustavo Manrique de la Rosa
  • Catherine Salvo Torres

Cívico Obras

  • Arturo Eusebio Padilla
  • Judith Apolinar Melendez
  • Máximo Espinoza Caquipoma
  • Nataly Tejeda Cierto

Buen Gobierno

  • Milagros Santana Vera
  • Julian Arellano Mata
  • Ana Carrizales Junco
  • Percy Paucar Maguiña

Demócrata Unido Perú

  • Máximo Tello Vargas
  • Geovanna Gutiérrez Ramírez
  • Katerine Tiburio Pérez

Demócrata Verde

  • Grace Vásquez Gómez
  • Jeremias Garay Rivera
  • Julissa Colán Hidalgo
  • Marlón Horna Moreno

Democrático Federal

  • Agustín Huamán Varrera
  • Mary Minaya Rodríguez
  • Eduardo Medina Bailón
  • Marisel Rodríguez Flores

Somos Perú

  • Rosa Caycho Dulanto
  • Yuri Mejía Santillán
  • Dalila Chávez Sierra
  • José Gutiérrez Gómez

Frente de la Esperanza 2021

  • José Gutiérrez Luyo
  • Marlene Luyo Ludeña
  • Lisardo Ugarte Obregón
  • Amelia García Salgado

Partido Morado

  • Rubén Guzmán Huapaya
  • Solana Ávila Acosta
  • Rafael Vásquez Neyra
  • Fiorella Castillo Coveñas

País para Todos

  • Juan Ruiz Ulloa
  • Fermina Ramos Murga
  • Pablo Ramírez Mendoza
  • Flavia Pampa Estrada

PPP

  • Yovany Ríos Rojas
  • Lucía Cataño Oropeza
  • Alex Atao Acevedo
  • Rosa Tapia Mendoza

Cooperación Popular

  • Jacqueline Huamán Silva
  • Lider Berrios Figueroa
  • Mery Ramírez Ramos
  • Franz Marcelo Cantu

Integridad Democrática

  • Rocío Tello Pérez
  • Hugo Rojas Quispe
  • Linda Sánchez Cama

Perú Libre

  • Víctor Vilca Uribe
  • Mariela Prado Linares
  • Jhon Llata Paucar
  • Irma Prudencio Alor

Perú Primero

  • Carmela Yactayo Levano
  • José Rodríguez Carpio
  • Dominga Medina Saavedra

PRIN

  • Manuel Yataco Ormeño
  • Delfina Castillejo Pari
  • Manuel Ruiz Ramos

SíCreo

  • Francley Ruiz Silvera
  • Leslie Cardoza Núñez

Perú Moderno

  • Máximo Atauje Montes
  • Ceciia García Antunez
  • Edison Huamán Cullanco

Podemos Perú

  • Cirilo Ramírez Rojas
  • Rocío Aburto Matumay
  • Marcelo Bejarano Escobar
  • Carla Mogollón Astudillo

Primero la Gente

  • César Andrade Rodríguez
  • David García Fuentes
  • Leonor Arias Fernández

Progresemos

  • María Ramírez Cienfuegos
  • Pedro Obregón Obregón
  • María Marujo Puente

Renovación Popular

  • Karen Melendez Vicente
  • Eugenio Brito Castro
  • Sandra Foraguita Salazar
  • David Nolazco Soto

Salvemos al Perú

  • Manuel Chinchay Febres
  • Sorely Berrocal Ramos
  • César Martínez Pérez
  • Emperatriz Hurtado Román

Un Camino Diferente

  • Mayko Vásquez Rodríguez
  • Josefina Velásquez Lucana
  • Juan Mego Luján
  • María Mori Cerna

Unidad Nacional

  • David Dávila Cabanillas
  • Catherine Ortiz More
  • Buenaventura Landeo Huatuco
  • Nelly Condor Romo

Lima Provincias es una de las regiones con mayor peso electoral del país, por lo que la elección de sus representantes al Senado y la Cámara de Diputados será clave en la conformación del nuevo Congreso. Los resultados en este departamento podrían influir directamente en el equilibrio de fuerzas políticas a nivel nacional.

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Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber

Las Elecciones Generales 2026 se realizarán el próximo 12 de abril y definirán a las nuevas autoridades del país, incluyendo presidente, senadores y diputados. Los ciudadanos deberán acudir a sus locales de votación asignados por la ONPE para emitir su voto.

Elecciones 2026: Link para saber si eres miembro de mesa en Lima Provincias

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó un enlace oficial para que los ciudadanos puedan comprobar si fueron designados como miembros de mesa en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

Para realizar la consulta, se debe ingresar al portal de la ONPE, colocar el número de DNI y revisar el resultado, donde se indicará si la persona se eligió como titular o suplente, además del local de votación asignado para cumplir con esta obligación cívica. Para seguir con el procedimiento, haz clic aquí.

Elecciones 2026: link para conocer tu local de votación Lima Provincias

La ONPE habilitó la consulta pública para que los ciudadanos puedan revisar su local de votación y confirmar la lista final de miembros de mesa de cara a las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

El servicio ya está disponible en línea mediante el ingreso del número de Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad indicó que los datos corresponden al padrón definitivo, luego de finalizar el proceso de tachas y reemplazos establecido en el cronograma oficial. Para continuar con el procedimiento, haz clic aquí.


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