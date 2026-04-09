Candidatos al Senado y Diputados en Lambayeque: quiénes postulan en Elecciones Generales 2026

Lambayeque elegirá Senadores y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Composición LR)

Lambayeque elegirá Senadores y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Composición LR)

Las Elecciones Generales 2026 en Perú entran en su etapa decisiva y uno de los puntos clave es conocer quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Lambayeque. En este departamento, diversas organizaciones políticas ya definieron a sus postulantes, quienes buscarán representar a la región en el nuevo Congreso bicameral. A continuación, revisa la lista completa de candidatos en Lambayeque y cómo quedaron conformadas las postulaciones.

Candidatos al Senado por Lambayeque en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Lambayeque en los comicios de 2026:

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Ahora Nación - AN

Fernando Balbi Espinar (1)

Blanca Elcira Marisol Pérez Valdez (2)

Alianza Electoral Venceremos

Ángel Agustín Salazar Piscoya (1)

Alianza para el Progreso

Humberto Acuña Peralta (1)

Marina Adriana Fátima Cacho Sousa Olivares (2)

Avanza País - Partido de Integración Social

Roberto Andrés Yep Burga (1)

Sara Elizabeth Párrago Espas (2)

Partido Fe en el Perú

José Manuel Carlos Valeriano (1)

Margarita Mendieta Villanueva (2)

Frente Popular Agrícola FIA del Perú

Olga Tello Chuguden (1)

Herminio García Leiva (2)

Fuerza Popular

Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco (1)

Violeta Amelia Fanzo Niquen (2)

Fuerza y Libertad

Leoncio Olortiga Contreras (1)

Juntos por el Perú

Francisco Javier Tarrillo Paico (1)

Reina Olivera Pérez (2)

Libertad Popular

Martín Florentino Chávez Oliva (2)

Partido Aprista Peruano

Ángel Javier Velásquez Quesquén (1)

Partido Cívico Obras

Hugo Florentino Lamadrid Ibañez (1)

Nilda Elena Manay Carranza (2)

Partido del Buen Gobierno

Luis Alfonso Manay Sáenz (1)

Magali Bravo Mendoza (2)

Partido Demócrata Unido Perú

Lidia Llatas Castro (2)

Partido Demócrata Verde

Herbert Pablo Gamarra Gil (1)

Rosa Elena Urbina Vásquez (2)

Partido Democrático Federal

Miguel Yarango Flores (2)

Partido Democrático Somos Perú

José Antonio Sánchez Flores (1)

Gicella Jacqueline Santoyo Delgado (2)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Helen Cruzado Balcázar (1)

Martha Isabel García Peña (2)

Partido Morado

Juan Carlos Rodríguez Rondoy (1)

Amalia Rocío Muro Calderón (2)

Partido País Para Todos

Melvin Grimaldo Rodríguez Minchola (1)

Angélica Zulema Bayes Figueroa (2)

Partido Patriótico del Perú

Gaby Alarcón Pérez (1)

Partido Político Cooperación Popular

Juan Carlos Fernández Chuñe (1)

María Juana Raico Ocas (2)

Partido Político Integridad Democrática

César Hipólito Yaipen Chavesta (1)

Partido Político Nacional Perú Libre

Humberto Heredia Morales (1)

Ena Judith Valle Santa Cruz (2)

Partido Político Perú Primero

Hermila Campos Aguilar (1)

Manuel Alejandro Borja Suárez (2)

Partido Político PRIN

Pedro Celestino Cisneros Calderón (1)

Flor Maribel Ipanaque Monteza (2)

Perú Moderno

Sara Vidarte Mena (1)

Luis Polidoro Cabrejos Figueroa (2)

Podemos Perú

Julio César Gonzales de Paz (1)

Clarivel de Fátima Díaz Olano (2)

Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

Ángel Edgar Tello Rodríguez (1)

Luisa Marleny Bernabé Ascencio (2)

Progresemos

Jaime Enrique Benavides Pérez (1)

Betty Marcela Taboada de Tineo (2)

Renovación Popular

José Henrry Flores Díaz (1)

María Rosana Panta Puescas (2)

Salvemos al Perú

Jorge Lizardo Vives Puyen (1)

Un Camino Diferente

Fernando Enrique Gabilondo Vinces (1)

Agustina Cecilia Herrera Ortiz (2)

Unidad Nacional

Violeta de los Milagros Núñez Núñez (1)

Eduardo Yonel Salazar Montalvo (2)

Candidatos a Diputados por Lambayeque en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan a Diputados por Lambayeque en los comicios de 2026:

Ahora Nación

Yelsen Umbo Peña (1)

Garling Violeta Cabanillas Villalobos (2)

Milner Jesús Sánchez Malca (3)

Anayen Llumpo Manayay (4)

Ciro Ballena Casas (5)

Araseli Ortiz Acuña (6)

Alianza Electoral Venceremos

Almanzor Toro León (1)

Karim Yunet Castro Milian (2)

Lolo II Jara Gonzales (3)

Jennifer Pierina Pérez Espinoza (4)

Luis Gerardo Chicoma Fernández (5)

Anita Lisbet Gonzales Cubas (6)

Alianza para el Progreso

Alexander Rodríguez Alvarado (1)

Gloria Yesenia Flores Limo (2)

Luis Alberto García Vásquez (3)

Dulia Esperanza Tafur Huamán (4)

Floro Heredia Chiroque (5)

Mónica Yolanda Purisaca Salinas (6)

Avanza País - Partido de Integración Social

José Luis Salazar Mejía (1)

Rosana Jacqueline Llatas Carrasco (2)

José Roberto Sialer Santisteban (3)

Denis Herminia Silva Reyes (4)

Richard Rubio Effio Bernal (5)

Katherine Alexandra Ayala Chozo (6)

Fe en el Perú

José Humberto Saavedra Jiménez (1)

Elmer Huamán Calle (3)

Yenny del Rosario Yarlaque Segura (4)

Máximo Revelino Córdova Villegas (5)

Hilda María Ruiz Fernández (6)

Frente Popular Agrícola FIA del Perú

Herzon Omar Guerrero Corrales (1)

Hilda Mestanza Correa de Mendoza (2)

Hipólito Silva Mego (3)

Juana Siesquen Sandoval de Cajusol (4)

José María Segundo Llaguento (5)

Susana Ordoñez Carrasco (6)

Fuerza Popular

José Marvin Palma Mendoza (1)

Liliana Milagros Takayama Jiménez (2)

Rafael Antonio Aita Campodónico (3)

Segunda Dalila Bravo Valladolid (4)

Javier Alejandro Castro Cruz (5)

Alejandrina del Rosario Ordoñez Condezo (6)

Fuerza y Libertad

Rebeca Castañeda Armas (1)

Diego Ignacio Huamán Chanco (2)

Adela Roxana Chanamé Picón (3)

Juan Medardo Paredes Castillo (4)

Elen Sheyla Romero Alanya (5)

Yoni Óscar Barzola Chuquipoma (6)

Juntos por el Perú

Ernesto Alonzo Zunini Yerren (1)

Margarita Flor de María Ángeles Alburquerque (2)

Nilo Asunción Guamuro Altamirano (3)

Susana Dolores Burga Álvarez (4)

Wilmer Antón Mayanga (5)

Elva Córdova Ramírez (6)

Libertad Popular

Carlos Trujillano Muñoz (1)

Graciela Esmeralda Torres Ignacio (2)

Wilson Jar Trujillano Muñoz (3)

Becsi Estefanía Chuquilín Montalván (4)

Juan Manuel Trujillano Muñoz (5)

Magali Yvon Castillo Flores (6)

Partido Aprista Peruano

Carlos Alberto Millones Salazar (1)

Violeta Maricruz Asunción Tantaleán (2)

Moisés Elías Montenegro López (3)

Gaudhy Sujhey Chávez Pasco (4)

Juan Guillermo Pérez Sialer (5)

Sonia Luz Valverde Mejía (6)

Partido Cívico Obras

Rolando Inga Aquino (1)

Dina Johanna Peña Zelada (2)

Alex Deiser Núñez Constantino (3)

Gloria Elensith Lizana Bances (4)

José Elisar Frías Constantino (5)

María Consuelo Constantino Villanueva (6)

Partido del Buen Gobierno

Segundo Juan Castrejón Fernández (1)

Dalia Yaneht Reyes Flores (2)

Pavel César Vargas Ugaz (3)

Deborath Mayra Balderrama Esparza (4)

Luis Ángel Sánchez Sandoval (5)

Gina Yvone Castro Calle (6)

Partido Demócrata Verde

Elías Chunga Martínez (1)

Petronila Ventura Bernilla (2)

Hernando Idrogo Heredia (3)

Karolay Alondra Gutiérrez Julca (4)

Domingo Santiago Hurtado Sipión (5)

Eliana Areli Godo Colán (6)

Partido Democrático Federal

Jorge Marino Pizarro Mori (1)

Carmen del Pilar Pulache Oliva (2)

Wilmer Díaz Falén (3)

Evelyn Julissa Silva Peralta (4)

Orison Virgilio Villalobos Cieza (5)

Carmen Arlett Regalado Gamonal (6)

Partido Democrático Somos Perú

Gustavo Dacio Espinoza Soto (1)

Blanca Carmen Carhuallanqui Heredia (2)

Franklin Santisteban Santamaría (3)

Sujey Valentina Carmona Cruz (4)

Miguel Ángel Pérez Valdiviezo (5)

Karina Ibett Aguilar Gamarra (6)

Partido Frente de la Esperanza 2021

José Luis Lucero Manayay (1)

María Fany Chapoñan Baldera (2)

Humberto Carrillo de la Cruz (3)

Elva del Rosario Bonilla Aguilar (4)

Lindolfo Fernández Pérez (5)

Marina Serquen Ramos (6)

Partido Morado

Salvador Maximino Zeña Porras (1)

Jessica del Rosario Jauregui Paredes (2)

Benigno Alberto Risco Flores (3)

Rosalía Mayanga Serquen (4)

José Luis Farfán Neyra (5)

Elisa Atenas Martínez Muro (6)

Partido País Para Todos

Cruz Gerardo Saavedra Colmenares (1)

Fiorella Miluska Soto Jiménez (2)

Carlos Alberto Trelles Zapata (3)

Zoila Gretel Holguín Ubillus (4)

Javier Wilmer Malca Quesquén (5)

Alexandra Lizeth Cullanco Valerio (6)

Partido Patriótico del Perú

Freddy Fernández Monteza (1)

Anita Eudocia Samamé Salazar de Sandoval (2)

Bartolomé Llanos Flores (3)

Wilfredo Castillo Núñez (5)

Karina Ivonne Castañeda Chavarry (6)

Partido Político Cooperación Popular

Carmela Silene Salazar Jauregui (1)

Luis Enrique Bazán Centurión (2)

Deysi Rosales Saavedra (3)

Joel Percy Zarmiento Guedez (4)

Otilia Harold Salas Correa (5)

Edin Yoel Córdova Pintado (6)

Partido Político Integridad Democrática

Rubén Gustavo Toro Reque (1)

Mary Elizabeth Palma Reyes (2)

Eduardo Millones Barrios (3)

Juana Irma Mairena Fox Vda de Nava (4)

Guillermo Ricardo Vásquez Merino (5)

Liu Nadia Reaño Segundo (6)

Partido Político Nacional Perú Libre

Antero Humberto Monsalve Gonzales (1)

Flor Jessenia Lluen Sánchez (2)

Óscar Jiménez Meléndez (3)

Iris Violeta del Pilar Sánchez Porro (4)

Luis Alberto Llaguento Sánchez (5)

Oxana Teresa Capuñay Gonzales (6)

Partido Político Perú Acción

Elías Soto Ramos (2)

Erika Paola Merejildo Espejo (3)

Julio César Cayetano Arias (4)

Mónica Cecilia Herrera Risco (5)

Efraín Ccanto Espinoza (6)

Partido Político Perú Primero

Clemente Flores Vilchez (1)

Felipa Roxana Orosco Nunton (2)

Jorge Luis Uceda Chafloque (3)

María Nela Berna Cleghorn (4)

Yuliana Pamela Prada Vinces (6)

Perú Moderno

Felipe Purihuaman Manayay (1)

Mayra Mabel Saavedra Vallejos (2)

Marco Antonio Augusto Pérez Ramírez Andrade (3)

Claudia Jesús Gastello Aguilar (4)

George Brando Anderson Chileno Lachira (5)

Ana Cecilia Cabrejos Parraguez (6)

Podemos Perú

Juan José Chapoñan Sánchez (1)

Flor del Rosario Reyes Cruz (2)

Javier Antonio Serrano Hernández (3)

Sara Elizabeth Loayza Samamé (4)

Alexander Iván Torres Arroyo (5)

Nelly Ysabel Ventura Ysla (6)

Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

César Vallejos Calderón (1)

Brígida Primitiva Alvaro Carbajal de Wong (2)

Jorge José Cornejo Casusol (3)

Eleonora Flaviana Salazar Briceño de Mariano (4)

Juan Jorge Acevedo Soncco (5)

Progresemos

Esteban Nolberto Panta Medina (1)

Susy Sarita Tineo Taboada (2)

Alberto Martín Gallardo García (3)

Mercedes Lescano Yarleque (4)

Hipólito Tineo Pupuche (5)

María Felicita Prada Yovera (6)

Renovación Popular

María Jessica Córdova Lobatón (1)

Henry Macedo Villanueva (2)

Susy Janet Rojas Valdez (3)

Benigno Alejandro Salazar Chapoñan (4)

Angélica María Soplapuco Quispe (5)

Josué Josías Barrera Tello (6)

Salvemos al Perú

Bertha Valera Domínguez (1)

Giuseppe Fernando Becerra Canales (2)

Un Camino Diferente

Ricardo Miguel Rodríguez Che (1)

Brenda Sujey Ibañez Alfaro (2)

Víctor Hugo Velásquez Lucana (3)

Edith Marleny Saavedra Saavedra (4)

Antonio León Díaz Padilla (5)

Graciela Marycruz Quipuzco Sánchez (6)

Unidad Nacional

Nordash Fátima Amalia Ortega Razuri (1)

José Eduardo Farro Portero (2)

María Jackeline Chinchay Troncos (3)

Carlos Hugo Flores Saldaña (4)

Lambayeque se alista para las Elecciones Generales del 12 de abril. (Foto: Bernard Gagnon)

Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber

Las Elecciones Generales 2026 se realizarán el próximo 12 de abril y definirán a las nuevas autoridades del país, incluyendo presidente, senadores y diputados. Los ciudadanos deberán acudir a sus locales de votación asignados por la ONPE para emitir su voto.

Horarios para las Elecciones 2026: ¿desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar?

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), la jornada electoral se desarrollará desde las 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m. en todos los locales de votación a nivel nacional. Durante ese periodo, los ciudadanos podrán acercarse a sus respectivos centros para sufragar de manera ordenada.

Es fundamental tener en cuenta que, si al llegar las 5.00 p. m. aún hay electores en cola dentro del local de votación, estos sí podrán ejercer su derecho al voto hasta que todos hayan sufragado. Sin embargo, no se permitirá el ingreso de más personas después de la hora límite.

Las autoridades recomiendan acudir con anticipación para evitar aglomeraciones y contratiempos. Para ello, los electores pueden verificar previamente su local de votación y número de mesa a través de los canales oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Link para saber si eres miembro de mesa en Lambayeque en las Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó el enlace oficial para que los ciudadanos verifiquen si fueron designados como miembros de mesa en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

Para consultarlo, solo debes ingresar al portal de la ONPE, colocar tu número de DNI y revisar el resultado, donde se indicará si eres titular o suplente, así como el local de votación asignado para cumplir con este deber cívico obligatorio. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.

Elecciones 2026: link para conocer tu local de votación en Lambayeque

La ONPE puso a disposición la consulta pública para que los ciudadanos verifiquen su local de votación y confirmen la relación final de miembros de mesa para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

El servicio ya puede usarse en línea ingresando el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad precisó que la información corresponde al padrón definitivo, tras concluir el proceso de tachas y reemplazos previsto en el cronograma oficial. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.