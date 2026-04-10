Ayacucho: ¿Quiénes son los candidatos al Senado y Diputados en Elecciones 2026?

Ayacucho se alista para elegir Senadores y Diputados este domingo en las Elecciones Generales del 12 de abril. (Foto: composición de LR)

Ayacucho se alista para elegir Senadores y Diputados este domingo en las Elecciones Generales del 12 de abril. (Foto: composición de LR)

Las Elecciones Generales 2026 entran en su etapa decisiva y uno de los aspectos más relevantes para los ciudadanos es conocer quiénes son los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados por la región Ayacucho. En este departamento del norte del país, diversas organizaciones políticas ya han oficializado a sus postulantes, quienes buscarán representar a la región en el nuevo Congreso bicameral que se reinstaura en el sistema político peruano. La competencia electoral se presenta con una oferta variada de partidos y figuras, en un contexto donde el voto informado será clave para definir a los futuros legisladores. A continuación, revisa la lista completa de candidatos por Ayacucho, cómo quedaron conformadas las listas al Senado y Diputados, y qué opciones tendrán los electores en esta jornada decisiva.

Candidatos al Senado por Ayacucho en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Ayacucho en los comicios de 2026:

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Ahora Nación

Antonio Jeri Chávez (1)

Consuelo Saavedra de la Cruz (2)

Alianza Electoral Venceremos

Julio Ernesto Valdez Cárdenas (1)

Sonia Mallqui Fernández (2)

Alianza para el Progreso

Luis Atilio Ledesma Estrada (1)

Sandra Elizabeth Azpur Vergara (2)

Avanza País - Partido de Integración Social

Yuri Alberto Gutiérrez Gutiérrez (1)

Frente Popular Agrícola FIA del Perú

Nancy Pomahuacre Najarro (1)

Freddy Wilber Jayo Muñoa (2)

Fuerza Popular

Yovana Patricia Díaz Vega (1)

Luis Alberto Velarde Díaz (2)

Fuerza y Libertad

Yuri Revollar Huamán (1)

Alicia Esther Alva Alayo (2)

Juntos por el Perú

Edyson Humberto Morales Ramírez (1)

Eudocia Licla Pillaca (2)

Libertad Popular

Rubén Escalante Bojórquez (2)

Partido Aprista Peruano

Eduardo Octavio Morales Gálvez (1)

Socorro Gamboa Zárate (2)

Partido Cívico Obras

Tulio Alcides Chuchón Tenorio (1)

Norma Violeta Prado Valdivia (2)

Partido del Buen Gobierno

Juan Faustino Escobar Guardia (1)

Rocío Elma Vargas Meza (2)

Partido Demócrata Unido Perú

Hugo Luis Arévalo Carnica (1)

Yanet Silva Santiago (2)

Partido Demócrata Verde

Myriam Estela Cabrera Toullier (2)

Partido Democrático Federal

Víctor Alfredo Holguín Reyes (1)

Partido Democrático Somos Perú

José Antonio Urquizo Maggia (1)

Gladys Sulca León (2)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Richard Germán Ortega Quispe (1)

Alina Morote Contreras (2)

Partido País para Todos

Carlos Alberto Velásquez Manrique (1)

Partido Político Cooperación Popular

Alex Randu Flores Ramírez (1)

Carmen Juana Moscoso Yaurivilca (2)

Partido Político Integridad Democrática

Gaby Quispe Anaya (1)

Guiliano Fernando Rojas Curi (2)

Partido Político Nacional Perú Libre

Ricardo Licla Meza (1)

Aureliana Pusari Santaria (2)

Partido Político Perú Primero

Carlos Johnny Barrientos Taco (1)

Podemos Perú

Albino César Nieto Serpa (1)

Hilda Sosa Loayza (2)

Progresemos

Teodoro Urbano Ramírez Laurente (1)

Mary Elena Ugarte Salazar (2)

Renovación Popular

Héctor Hugo Chávez Chuchón (1)

Jenny Teodosia Cáceres Herrera (2)

Salvemos al Perú

Jaime Carmelo Aspur Barrientos (1)

Un Camino Diferente

Wilfredo Ore Ávalos (1)

Hilda Gonzales Martínez (2)

Unidad Nacional

Silvestre Chicmana Gonzales (1)

Candidatos a Diputados por Ayacucho en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan a Diputados por Ayacucho en los comicios de 2026:

Ahora Nación

Freshman Buitrón Martínez (1)

Sary Medina Galindo (2)

Carlos Alberto Rua Carbajal (3)

Beatriz Liliana Aguilar Cervantes (4)

Alianza Electoral Venceremos

Pedro Alex Chirre Tena (1)

Silvestra Melania Canales Poma (2)

Richard Meneses Huayanay (3)

Myrea Noemy Alarcón Pérez (4)

Alianza para el Progreso

Óscar Ore Curo (1)

Guisela Ayvar Gutiérrez (2)

César Augusto Lagos Taboada (3)

Anita Cárdenas Curihuamán (4)

Avanza País - Partido de Integración Social

George Christian Rafael Palomino (1)

Maryleyda Donaire Cosinga (2)

Akin Lene Tutaya Tineo (4)

Frente Popular Agrícola FIA del Perú

Mariela Yesenia Loayza Aguilar (1)

Edwin Rafael Tristán Quispe (2)

Prudencia Huamán Rafaelo (3)

Jorge Anderson Laura Huamán (4)

Fuerza Popular

José Carlos Alarcón Cárdenas (1)

Maritza Saccsara Meza (2)

Quintiliano Delgado Andrade (3)

Fuerza y Libertad

David Asencio Valdez Gonzales (1)

Henry Saúl Huamán Paucar (3)

Bertha Olimpia Chuquitaype Cervantes (4)

Juntos por el Perú

Alejandro José Manay Pillaca (1)

Pilar Sulca Castillo (4)

Libertad Popular

Blumer Zialer Quispe Casafranca (1)

Olivier Barrantes Casapia (3)

Antonia Ogosi Fernández (4)

Partido Aprista Peruano

Bertha Teodosia Cervantes Enciso (1)

Roberto Aldoradín Valencia (4)

Partido Cívico Obras

Luis Alberto García Fuentes (1)

Cinthia Lizett Canales García (2)

Kelly Roxana García Garibay (4)

Partido del Buen Gobierno

Juan José Villarroel Cárdenas (1)

Karina Sauñe Gamboa (2)

Joan Oliver Huamán Basaldua (3)

Pilar Barrientos Martínez (4)

Partido Demócrata Unido Perú

Adolfa Guzmán Velásquez (1)

Emerson Ñahui Canales (2)

Anhela Mirella Delgadillo Sánchez (3)

Eli Eder Hinostroza Valenzuela (4)

Partido Demócrata Verde

Edgar Jayo Medina (1)

Abilio Delfín Obregón Cusicahua (3)

María del Rosario Vaez Alvarado (4)

Partido Democrático Federal

Félix Ramírez Jiménez (1)

Alcides Alex Condori Gavilán (3)

Partido Democrático Somos Perú

Nilda Villavicencio Flores (1)

José Romero Oscco (2)

Liliam Sorayda Prado Huamani (3)

Hernán Garagondo Balboa (4)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Magno Sosa Rojas (1)

Nita Quispe Arroyo (2)

Nene Flores Ichaccaya (3)

Marisol Espino Gutiérrez (4)

Partido País para Todos

Francisco Felipe Flores (1)

Rocío Laines Chaviguri (2)

Antonio López Cancho (3)

Celestina Apanccoray Huaraca (4)

Partido Político Cooperación Popular

Patricia Rosa Maxi Velázquez (1)

Dasio Quispe Cuadros (2)

Claudia Soledad Rojas Torres (3)

Rodil Pillaca Ortega (4)

Partido Político Integridad Democrática

Carmen Rosa Farach Huamán (1)

Mario Tomás Letellier Castro (2)

Roxana Bellido Gutiérrez (3)

Wilfredo Gustavo Palomino Berrocal (4)

Partido Político Nacional Perú Libre

Diana Haydee Méndez Vicente (1)

Paulino Fernández Uscata (2)

Gladiza Gutiérrez Chalco (3)

Roberto de la Cruz Jacinto (4)

Partido Político Perú Primero

Jhony Ángel Vargas Quispe (1)

Cate Giona de la Cruz Rojas (2)

Willy Vladimir Villa Navarro (3)

Perú Moderno

Michel Hinostroza Chauca (1)

Annic Quispe Añaños (2)

Deyanira Farfán Chauca (4)

Podemos Perú

Yony Quispe Morales (1)

Faustina Quispe Huamani (2)

Jean Carlo Sinchitullo Montes (3)

María del Pilar Gómez Huamán (4)

Progresemos

Dante Félix Galindo Trigos (1)

Anita Mendoza Canchari (2)

Jhonatan Harold Martínez Reyes (3)

Kasandra Yesenia Pérez Palomino (4)

Renovación Popular

Perci Rivas Ocejo (1)

Gremy Azocar Fajardo (2)

Alberto Lino Suárez Ilizarbe (3)

Sheyla Huayhua Levano (4)

Un Camino Diferente

Tito Silvano de la Cruz Chuchón (1)

Rosa Osmit Chihuala Rojas (2)

José Fernando Álvarez Montalvo (3)

Flor Nelly Quezada Ramírez (4)

Unidad Nacional

Lourdes Fernández Godoy (2)

Hugo Vidalon Palomino (3)

Yulisa Cruzatt Espino (4)

Ayacucho elegirá Senadores y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026.

Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber

Las Elecciones Generales 2026 se realizarán el próximo 12 de abril y definirán a las nuevas autoridades del país, incluyendo presidente, senadores y diputados. Los ciudadanos deberán acudir a sus locales de votación asignados por la ONPE para emitir su voto.

Link para saber si eres miembro de mesa en Ayacucho en las Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó el enlace oficial para que los ciudadanos verifiquen si fueron designados como miembros de mesa en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

Para consultarlo, solo debes ingresar al portal de la ONPE, colocar tu número de DNI y revisar el resultado, donde se indicará si eres titular o suplente, así como el local de votación asignado para cumplir con este deber cívico obligatorio. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.

Elecciones 2026: link para conocer tu local de votación en Ayacucho

La ONPE puso a disposición la consulta pública para que los ciudadanos verifiquen su local de votación y confirmen la relación final de miembros de mesa para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

El servicio ya puede usarse en línea ingresando el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad precisó que la información corresponde al padrón definitivo, tras concluir el proceso de tachas y reemplazos previsto en el cronograma oficial. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.