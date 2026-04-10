Ayacucho: ¿Quiénes son los candidatos al Senado y Diputados en Elecciones 2026?
¿Votas en Ayacucho? Consulta la lista completa de candidatos al Senado y Diputados en las Elecciones 2026 y elige informado antes de acudir a las urnas.
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Las Elecciones Generales 2026 entran en su etapa decisiva y uno de los aspectos más relevantes para los ciudadanos es conocer quiénes son los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados por la región Ayacucho. En este departamento del norte del país, diversas organizaciones políticas ya han oficializado a sus postulantes, quienes buscarán representar a la región en el nuevo Congreso bicameral que se reinstaura en el sistema político peruano. La competencia electoral se presenta con una oferta variada de partidos y figuras, en un contexto donde el voto informado será clave para definir a los futuros legisladores. A continuación, revisa la lista completa de candidatos por Ayacucho, cómo quedaron conformadas las listas al Senado y Diputados, y qué opciones tendrán los electores en esta jornada decisiva.
Candidatos al Senado por Ayacucho en las Elecciones 2026
Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Ayacucho en los comicios de 2026:
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Ahora Nación
- Antonio Jeri Chávez (1)
- Consuelo Saavedra de la Cruz (2)
Alianza Electoral Venceremos
- Julio Ernesto Valdez Cárdenas (1)
- Sonia Mallqui Fernández (2)
Alianza para el Progreso
- Luis Atilio Ledesma Estrada (1)
- Sandra Elizabeth Azpur Vergara (2)
Avanza País - Partido de Integración Social
- Yuri Alberto Gutiérrez Gutiérrez (1)
Frente Popular Agrícola FIA del Perú
- Nancy Pomahuacre Najarro (1)
- Freddy Wilber Jayo Muñoa (2)
Fuerza Popular
- Yovana Patricia Díaz Vega (1)
- Luis Alberto Velarde Díaz (2)
Fuerza y Libertad
- Yuri Revollar Huamán (1)
- Alicia Esther Alva Alayo (2)
Juntos por el Perú
- Edyson Humberto Morales Ramírez (1)
- Eudocia Licla Pillaca (2)
Libertad Popular
- Rubén Escalante Bojórquez (2)
Partido Aprista Peruano
- Eduardo Octavio Morales Gálvez (1)
- Socorro Gamboa Zárate (2)
Partido Cívico Obras
- Tulio Alcides Chuchón Tenorio (1)
- Norma Violeta Prado Valdivia (2)
Partido del Buen Gobierno
- Juan Faustino Escobar Guardia (1)
- Rocío Elma Vargas Meza (2)
Partido Demócrata Unido Perú
- Hugo Luis Arévalo Carnica (1)
- Yanet Silva Santiago (2)
Partido Demócrata Verde
- Myriam Estela Cabrera Toullier (2)
Partido Democrático Federal
- Víctor Alfredo Holguín Reyes (1)
Partido Democrático Somos Perú
- José Antonio Urquizo Maggia (1)
- Gladys Sulca León (2)
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Richard Germán Ortega Quispe (1)
- Alina Morote Contreras (2)
Partido País para Todos
- Carlos Alberto Velásquez Manrique (1)
Partido Político Cooperación Popular
- Alex Randu Flores Ramírez (1)
- Carmen Juana Moscoso Yaurivilca (2)
Partido Político Integridad Democrática
- Gaby Quispe Anaya (1)
- Guiliano Fernando Rojas Curi (2)
Partido Político Nacional Perú Libre
- Ricardo Licla Meza (1)
- Aureliana Pusari Santaria (2)
Partido Político Perú Primero
- Carlos Johnny Barrientos Taco (1)
Podemos Perú
- Albino César Nieto Serpa (1)
- Hilda Sosa Loayza (2)
Progresemos
- Teodoro Urbano Ramírez Laurente (1)
- Mary Elena Ugarte Salazar (2)
Renovación Popular
- Héctor Hugo Chávez Chuchón (1)
- Jenny Teodosia Cáceres Herrera (2)
Salvemos al Perú
- Jaime Carmelo Aspur Barrientos (1)
Un Camino Diferente
- Wilfredo Ore Ávalos (1)
- Hilda Gonzales Martínez (2)
Unidad Nacional
- Silvestre Chicmana Gonzales (1)
PUEDES VER: Multa por no votar Elecciones 2026: lo que pagarás si no acudes a las urnas el 12 de abril
Candidatos a Diputados por Ayacucho en las Elecciones 2026
Aquí puedes revisar quiénes postulan a Diputados por Ayacucho en los comicios de 2026:
Ahora Nación
- Freshman Buitrón Martínez (1)
- Sary Medina Galindo (2)
- Carlos Alberto Rua Carbajal (3)
- Beatriz Liliana Aguilar Cervantes (4)
Alianza Electoral Venceremos
- Pedro Alex Chirre Tena (1)
- Silvestra Melania Canales Poma (2)
- Richard Meneses Huayanay (3)
- Myrea Noemy Alarcón Pérez (4)
Alianza para el Progreso
- Óscar Ore Curo (1)
- Guisela Ayvar Gutiérrez (2)
- César Augusto Lagos Taboada (3)
- Anita Cárdenas Curihuamán (4)
Avanza País - Partido de Integración Social
- George Christian Rafael Palomino (1)
- Maryleyda Donaire Cosinga (2)
- Akin Lene Tutaya Tineo (4)
Frente Popular Agrícola FIA del Perú
- Mariela Yesenia Loayza Aguilar (1)
- Edwin Rafael Tristán Quispe (2)
- Prudencia Huamán Rafaelo (3)
- Jorge Anderson Laura Huamán (4)
Fuerza Popular
- José Carlos Alarcón Cárdenas (1)
- Maritza Saccsara Meza (2)
- Quintiliano Delgado Andrade (3)
Fuerza y Libertad
- David Asencio Valdez Gonzales (1)
- Henry Saúl Huamán Paucar (3)
- Bertha Olimpia Chuquitaype Cervantes (4)
Juntos por el Perú
- Alejandro José Manay Pillaca (1)
- Pilar Sulca Castillo (4)
Libertad Popular
- Blumer Zialer Quispe Casafranca (1)
- Olivier Barrantes Casapia (3)
- Antonia Ogosi Fernández (4)
Partido Aprista Peruano
- Bertha Teodosia Cervantes Enciso (1)
- Roberto Aldoradín Valencia (4)
Partido Cívico Obras
- Luis Alberto García Fuentes (1)
- Cinthia Lizett Canales García (2)
- Kelly Roxana García Garibay (4)
Partido del Buen Gobierno
- Juan José Villarroel Cárdenas (1)
- Karina Sauñe Gamboa (2)
- Joan Oliver Huamán Basaldua (3)
- Pilar Barrientos Martínez (4)
Partido Demócrata Unido Perú
- Adolfa Guzmán Velásquez (1)
- Emerson Ñahui Canales (2)
- Anhela Mirella Delgadillo Sánchez (3)
- Eli Eder Hinostroza Valenzuela (4)
Partido Demócrata Verde
- Edgar Jayo Medina (1)
- Abilio Delfín Obregón Cusicahua (3)
- María del Rosario Vaez Alvarado (4)
Partido Democrático Federal
- Félix Ramírez Jiménez (1)
- Alcides Alex Condori Gavilán (3)
Partido Democrático Somos Perú
- Nilda Villavicencio Flores (1)
- José Romero Oscco (2)
- Liliam Sorayda Prado Huamani (3)
- Hernán Garagondo Balboa (4)
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Magno Sosa Rojas (1)
- Nita Quispe Arroyo (2)
- Nene Flores Ichaccaya (3)
- Marisol Espino Gutiérrez (4)
Partido País para Todos
- Francisco Felipe Flores (1)
- Rocío Laines Chaviguri (2)
- Antonio López Cancho (3)
- Celestina Apanccoray Huaraca (4)
Partido Político Cooperación Popular
- Patricia Rosa Maxi Velázquez (1)
- Dasio Quispe Cuadros (2)
- Claudia Soledad Rojas Torres (3)
- Rodil Pillaca Ortega (4)
Partido Político Integridad Democrática
- Carmen Rosa Farach Huamán (1)
- Mario Tomás Letellier Castro (2)
- Roxana Bellido Gutiérrez (3)
- Wilfredo Gustavo Palomino Berrocal (4)
Partido Político Nacional Perú Libre
- Diana Haydee Méndez Vicente (1)
- Paulino Fernández Uscata (2)
- Gladiza Gutiérrez Chalco (3)
- Roberto de la Cruz Jacinto (4)
Partido Político Perú Primero
- Jhony Ángel Vargas Quispe (1)
- Cate Giona de la Cruz Rojas (2)
- Willy Vladimir Villa Navarro (3)
Perú Moderno
- Michel Hinostroza Chauca (1)
- Annic Quispe Añaños (2)
- Deyanira Farfán Chauca (4)
Podemos Perú
- Yony Quispe Morales (1)
- Faustina Quispe Huamani (2)
- Jean Carlo Sinchitullo Montes (3)
- María del Pilar Gómez Huamán (4)
Progresemos
- Dante Félix Galindo Trigos (1)
- Anita Mendoza Canchari (2)
- Jhonatan Harold Martínez Reyes (3)
- Kasandra Yesenia Pérez Palomino (4)
Renovación Popular
- Perci Rivas Ocejo (1)
- Gremy Azocar Fajardo (2)
- Alberto Lino Suárez Ilizarbe (3)
- Sheyla Huayhua Levano (4)
Un Camino Diferente
- Tito Silvano de la Cruz Chuchón (1)
- Rosa Osmit Chihuala Rojas (2)
- José Fernando Álvarez Montalvo (3)
- Flor Nelly Quezada Ramírez (4)
Unidad Nacional
- Lourdes Fernández Godoy (2)
- Hugo Vidalon Palomino (3)
- Yulisa Cruzatt Espino (4)
Ayacucho elegirá Senadores y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026.
Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber
Las Elecciones Generales 2026 se realizarán el próximo 12 de abril y definirán a las nuevas autoridades del país, incluyendo presidente, senadores y diputados. Los ciudadanos deberán acudir a sus locales de votación asignados por la ONPE para emitir su voto.
Link para saber si eres miembro de mesa en Ayacucho en las Elecciones 2026
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó el enlace oficial para que los ciudadanos verifiquen si fueron designados como miembros de mesa en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.
Para consultarlo, solo debes ingresar al portal de la ONPE, colocar tu número de DNI y revisar el resultado, donde se indicará si eres titular o suplente, así como el local de votación asignado para cumplir con este deber cívico obligatorio. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.
Elecciones 2026: link para conocer tu local de votación en Ayacucho
La ONPE puso a disposición la consulta pública para que los ciudadanos verifiquen su local de votación y confirmen la relación final de miembros de mesa para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.
El servicio ya puede usarse en línea ingresando el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad precisó que la información corresponde al padrón definitivo, tras concluir el proceso de tachas y reemplazos previsto en el cronograma oficial. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.
Guía completa para las Elecciones Generales 2026. (Infografía vía Nano Banana de Gemini)