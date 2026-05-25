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Ciencia

Descubren un raro pulpo cerca de las Galápagos: tan azul como el océano y casi del tamaño de una pelota de golf

El pequeño cefalópodo exhibe características inusuales, como brazos cortos y un patrón de colores que podría servirle como mecanismo de defensa.

El pulpo captado en imágenes grabadas con un vehículo operado a distancia. Foto: Charles Darwin
El pulpo captado en imágenes grabadas con un vehículo operado a distancia. Foto: Charles Darwin
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Un diminuto pulpo azul encontrado en las profundidades marinas cerca de las islas Galápagos ha sorprendido a la comunidad científica por su apariencia única y por pertenecer a una especie completamente desconocida hasta ahora. El extraño cefalópodo, de apenas el tamaño de una pelota de golf, fue hallado a casi 1.800 metros de profundidad durante una expedición científica en el océano Pacífico.

El descubrimiento ocurrió cuando un sumergible operado por investigadores de la Fundación Charles Darwin captó imágenes del animal moviéndose sobre el fondo marino. La reacción de los científicos fue inmediata.

‘¡Es diminuto! ¡Es azul!’, dijo la experta en pulpos Janet Voight al observar por primera vez al pequeño pulpo en las imágenes transmitidas desde las profundidades.

La nueva especie fue bautizada como Microeledone galapagensis y su descripción científica fue publicada en la revista Zootaxa.

Fotografías del espécimen tomadas después de su recolección (B y C) y posterior conservación (D y E). Foto: Zootaxa

Fotografías del espécimen tomadas después de su recolección (B y C) y posterior conservación (D y E). Foto: Zootaxa

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Un pulpo azul que desconcertó a los expertos

Voight explicó que supo de inmediato que estaba frente a algo extraordinario cuando recibió las primeras fotografías del animal. Más tarde, el espécimen conservado llegó al Field Museum of Natural History, en Chicago, donde pudo analizarlo con mayor detalle.

Una tomografía microcomputarizada del espécimen reveló sus estructuras internas, incluyendo una sección transversal virtual del mismo. Foto: Zootaxa

Una tomografía microcomputarizada del espécimen reveló sus estructuras internas, incluyendo una sección transversal virtual del mismo. Foto: Zootaxa

El pequeño pulpo llamó la atención porque su pariente más cercano conocido vive frente a las costas de Uruguay, en el océano Atlántico, a miles de kilómetros de distancia. Además, posee características poco comunes dentro de su familia biológica, como brazos cortos y una sola fila de ventosas.

A diferencia de otros estudios de nuevas especies, los científicos decidieron no diseccionar al ejemplar porque solo contaban con uno. En cambio, utilizaron tomografías computarizadas para obtener miles de imágenes de rayos X y construir un modelo tridimensional de su anatomía interna.

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El extraño color que podría salvarle la vida

Uno de los aspectos más sorprendentes de este pulpo es su coloración. Su parte superior presenta un intenso tono azul claro, mientras que la parte inferior tiene un color púrpura oscuro. Los investigadores creen que esta combinación podría servirle como mecanismo de defensa en las profundidades marinas.

'Creemos que este patrón de colores ayuda a mantenerlo a salvo. Si el pulpo atrapa una presa que emite luz, esa luz puede atraer a depredadores que podrían comérselo', explicó Voight.

El azul es considerado uno de los colores más raros en la naturaleza, especialmente en especies marinas de aguas profundas. Esto convierte al pequeño cefalópodo en un hallazgo todavía más inusual para los científicos.

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Las profundidades del océano siguen llenas de misterios

Aunque el descubrimiento parece extraordinario, los expertos aseguran que encontrar nuevas especies de pulpos en el océano profundo no es tan raro como podría pensarse. Gran parte del fondo marino permanece prácticamente inexplorado, incluso en zonas cercanas a ecosistemas famosos como las islas Galápagos.

La primera vez que este pulpo fue observado ocurrió en 2015 cerca de la isla Darwin, uno de los territorios del archipiélago ecuatoriano que lleva el nombre del científico Charles Darwin, cuyas investigaciones en Galápagos ayudaron a desarrollar la teoría de la evolución.

Para los investigadores, el hallazgo demuestra que todavía existen criaturas desconocidas escondidas en los abismos del planeta y que el océano continúa siendo uno de los lugares menos explorados de la Tierra.

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