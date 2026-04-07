Candidatos presidenciales concentran esfuerzos fuera de Lima

Al iniciar la última semana de la campaña electoral, los candidatos concentran sus actividades fuera de Lima y priorizan mítines en regiones del norte y sur del país. La estrategia apunta a fortalecer su presencia y captar votos en zonas donde aún hay un alto nivel de indecisión.

El último martes, ciudades como Trujillo y Juliaca recibieron a los postulantes en sus cierres de campaña.

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La ausencia de nuevas encuestas ha cambiado el ritmo de la campaña. Los aspirantes ya no responden a cifras recientes. En su lugar, apelan al respaldo en las calles y a la movilización de simpatizantes como principal indicador de apoyo. Sus discursos incluyen críticas a sus rivales y promesas dirigidas a sectores específicos.

En este contexto, figuras como Enrique Valderrama, Yonhy Lescano, Roberto Sánchez, Keiko Fujimori y César Acuña calentaron distintas plazas.

Enrique Valderrama apuesta por el norte en cierre en Trujillo

El candidato del APRA, Enrique Valderrama, eligió Trujillo como punto final de su campaña electoral. La ciudad tiene un peso histórico para su partido y representa un espacio clave para medir su respaldo en el norte del país.

Durante su intervención, Valderrama mostró confianza frente a los resultados de las encuestas difundidas en días previos. “El domingo habrá sorpresas. El Apra va a estar en una muy buena posición. Vamos a pelear cada voto”, afirmó ante sus seguidores.

El postulante sostuvo que cuenta con apoyo sólido en La Libertad. Aseguró que ese respaldo se extiende a otras regiones del norte. En su discurso, remarcó la importancia de esa zona para definir la contienda electoral.

Además, Valderrama indicó que esperará los resultados junto a sus simpatizantes. La decisión busca reforzar la imagen de cercanía con su base política. También transmite confianza en un resultado favorable en la jornada electoral.

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Yonhy Lescano cierra campaña en Juliaca con críticas a rivales

El candidato de Cooperación Popular, Yonhy Lescano, realizó su mitin de cierre en Juliaca, en la región Puno. Desde el altiplano, el aspirante centró su discurso en cuestionar a sus adversarios y en rechazar los resultados de las encuestas.

“Cerremos filas contra el pacto mafioso”, declaró durante su presentación. En ese contexto, pidió a sus seguidores evitar que Keiko Fujimori y Carlos Álvarez avancen hacia una segunda vuelta.

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Lescano también se refirió al alto porcentaje de votantes indecisos. Señaló que ese grupo podría generar un resultado inesperado. “Esas encuestas no responden a la verdad”, afirmó ante el público reunido en la ciudad.

El mitin incluyó un momento simbólico. Se realizó un minuto de silencio por las víctimas de las protestas del 9 de enero de 2023 en Juliaca. El candidato aseguró que, de llegar al poder, impulsará reparaciones para los deudos y buscará justicia para los responsables.

Además, Lescano criticó a Rafael López Aliaga por sus declaraciones en el interior del país. “Este señor es un vulgar individuo que no tiene ninguna condición de político”, sostuvo, en referencia a los insultos dirigidos a ciudadanos durante actividades de campaña.

César Acuña cuestiona encuestas en cierre en Ate

El candidato de Alianza para el Progreso, César Acuña, cerró su campaña en el distrito de Ate, en Lima. En su discurso, cuestionó la credibilidad de las encuestas y aseguró que no reflejan el respaldo real en las calles.

“Esta semana ya no hay encuestas, no hay manipulación. Se va a ver la verdadera encuesta en las calles”, afirmó frente a sus simpatizantes. Con ese mensaje, buscó posicionar su candidatura como una opción con apoyo popular.

Acuña también aprovechó el evento para destacar su trayectoria personal. “Soy un empresario exitoso, pero me ha costado 45 años de trabajo y sacrificio”, señaló. En esa línea, pidió a los votantes conocer “al verdadero César Acuña” y no la imagen que, según dijo, difunden los medios.

El candidato recordó su experiencia en cargos públicos. Mencionó su paso como congresista, alcalde de Trujillo y gobernador regional. Afirmó que esa trayectoria lo prepara para asumir la presidencia del país.

En materia de seguridad ciudadana, Acuña lanzó críticas a gestiones anteriores. “Ningún presidente lideró la seguridad del país”, sostuvo. Luego aseguró que, de llegar al poder, asumirá ese rol y liderará el sistema de seguridad a nivel nacional.

Roberto Sánchez realiza mitin en Iquitos con mensaje de respaldo a Pedro Castillo

El candidato Roberto Sánchez llegó a Iquitos, en la región Loreto, como parte de sus actividades de cierre de campaña en el oriente del país. Desde esta ciudad, buscó reforzar su vínculo con el electorado amazónico y destacar su cercanía con el expresidente Pedro Castillo.

Durante su intervención, Sánchez hizo énfasis en ese respaldo político. “El inmenso cariño de nuestro presidente Pedro Castillo por la región Loreto, por Iquitos, por Nauta, con Requena, hizo que nuestro hermano presidente nos pidiera que viniéramos a escucharlos”, señaló ante sus simpatizantes.

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El postulante también resaltó la rapidez de su desplazamiento hacia la región. “Apenas pusimos el primer pie en Lima, después de la jornada de anoche, inmediatamente hemos venido acá a nuestra región Loreto a saludarlos”, afirmó. Su mensaje buscó mostrar compromiso con las demandas locales.

En su discurso, Sánchez vinculó la contienda electoral con una demanda de justicia social. “Ya falta poco para el doce de abril, para esa batalla democrática que para nuestro pueblo es un asunto de dignidad”, expresó. Además, denunció que “han pisoteado la vida de nuestro pueblo” y cuestionó la falta de sanción frente a las muertes ocurridas en protestas.

Keiko Fujimori cuestiona a José Domingo Pérez y acusa uso político del Ministerio Público

La candidata Keiko Fujimori se pronunció tras el anuncio de que el fiscal José Domingo Pérez asumirá la defensa del expresidente Pedro Castillo. Desde una actividad de campaña en Piura, la lideresa de Fuerza Popular cuestionó su actuación durante los años en los que ejerció funciones en el Ministerio Público.

Fujimori sostuvo que este hecho confirma una postura que, según dijo, ha denunciado desde hace tiempo. “Los tiempos de Dios son perfectos y lo que se está demostrando es lo que yo había señalado desde hace muchos años. Él no era un fiscal, era una persona que tenía un sesgo político”, afirmó ante sus simpatizantes.

En esa línea, aseguró que el exfiscal utilizó recursos del Estado con fines políticos. “Hoy se ha demostrado su verdadero color político. Lo que es peor es que, lamentablemente, siendo fiscal usó el presupuesto del Estado para perseguir al enemigo político”, señaló.

La candidata también mencionó a otras figuras políticas. Indicó que este presunto accionar no solo la afectó a ella, sino también a otros líderes como Alan García y Luis Castañeda.