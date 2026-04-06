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Política

Piero Corvetto sobre narrativa de fraude impulsada por Fuerza Popular en 2021: “No hay ni una sola prueba”

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, rechazó las denuncias de fraude electoral promovidas por Fuerza Popular tras los comicios de 2021 y aseguró que nunca se presentó evidencia que las respalde. Sus declaraciones se dan también tras cuestionamientos por parte del candidato Rafael López Aliaga.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, rechazó las denuncias de fraude electoral promovidas por Fuerza Popular tras los comicios de 2021
El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, rechazó las denuncias de fraude electoral promovidas por Fuerza Popular tras los comicios de 2021 | Composición LR | Foto: composición LR

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, rechazó de manera tajante la narrativa de fraude electoral promovida por Fuerza Popular tras las elecciones generales de 2021 y aseguró que no existe ninguna evidencia que respalde dichas acusaciones. Desde Trujillo, el funcionario fue enfático en que los comicios se desarrollaron con garantías y bajo supervisión ciudadana.

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“Nunca hubo fraude, no hay una sola prueba que diga que hubo fraude. El juzgado nos dio la razón porque entregamos el padrón electoral, pero ellos querían las listas de electores, lo que significa huellas, firmas y fotos de los electores, cosa que es muy diferente. Cinco años después, el Poder Judicial nos da la razón y ya cuenta con esa información en digital, protegiendo los datos personales, como era nuestra intención desde un principio”, mencionó.

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Cabe señalar que el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, lanzó una amenaza contra el jefe de la ONPE al referirse al acceso a las actas electorales de la segunda vuelta de 2021 solicitadas por Fuerza Popular. “Si me hacen eso a mí, voy a ver las oficinas y no sé si quede vivo”, declaró en una entrevista con Canal N.

Durante la conversación, el candidato cuestionó el cobro establecido para la entrega de copias físicas de las actas, señalando que el organismo electoral condicionó el acceso al pago de S/17 millones. “Lo que ha hecho, por ejemplo, con Fuerza Popular, le dice: ‘Te entrego la información, pero págame S/17 millones’”, afirmó.

No obstante, el monto requerido no fue determinado por la ONPE, sino que responde a una decisión del Poder Judicial, que autorizó la entrega de dicha información bajo condiciones específicas, incluyendo el pago por la reproducción física de los documentos solicitados.

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Resultados y garantías para las elecciones 2026

Piero Corvetto, informó que la plataforma oficial de resultados estará habilitada una vez que cierren todas las mesas de votación, lo que ocurrirá alrededor de las 5.00 p. m. Desde ese momento, se iniciará la difusión de los primeros reportes del proceso electoral.

No obstante, precisó que para observar un avance más representativo de actas procesadas y contabilizadas será necesario esperar hasta aproximadamente las 7.30 p. m., cuando el sistema ya refleje una tendencia más consolidada.

“El escrutinio presidencial dura dos horas. Nuestra meta es llegar al 60% a las doce de la noche. Esta es una elección que la conduce la ciudadanía en presencia de los partidos políticos y con la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con trazabilidad del material electoral. Creo que se han hecho mejoras fundamentales y la ONPE garantiza que los resultados reflejen de manera plena la voluntad popular”, agregó.

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