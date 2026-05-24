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Maratón Lima 42K cierra importantes vías en Miraflores: rutas alternas y cambios en transporte

El transporte público también modificará sus recorridos, con servicios del Corredor Azul y Morado que ajustarán sus trayectorias. Vías principales como Arequipa y César Vallejo estarán afectadas por cierres progresivos durante la competencia.

Municipalidad de Miraflores cierra calles por Maratón Lima 42K este domingo.
Municipalidad de Miraflores cierra calles por Maratón Lima 42K este domingo.
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Con motivo de la Maratón Lima 42K, más de 20.000 corredores recorrerán este domingo 24 de mayo diversas vías de la capital, por lo que la Municipalidad de Miraflores anunció el cierre temporal de calles y avenidas, además de desvíos vehiculares y cambios en el transporte público para garantizar el desarrollo seguro del evento.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) también informó modificaciones en las rutas del Corredor Azul y Morado, que ajustarán sus recorridos según el avance de la competencia y el cierre de vías coordinado con la Policía Nacional del Perú (PNP). En tanto, el transporte público en general operará con rutas alternas en distintos puntos de Lima.

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¿Cuál es el horario de cierres vehiculares en Miraflores?

De acuerdo con la comuna miraflorina, las restricciones vehiculares regirán desde las 4.30 a. m. hasta la 1.00 p. m. del domingo. Por ello, recomendó a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar vías alternas y tomar precauciones para evitar congestiones.

El recorrido de la competencia incluirá vías principales como las avenidas Arequipa, César Vallejo, José Pardo y Petit Thouars, lo que generará cierres progresivos a lo largo de la jornada deportiva.

ATU anuncia desvíos en Corredor Azul y Morado por competencia deportiva

ATU anuncia desvíos en Corredor Azul y Morado por competencia deportiva

Plan de desvíos en corredores y transporte público

Corredor Azul

El servicio 301 circulará por Comandante Espinar, Jorge Chávez, José Gálvez, Bajada Balta, Malecón 28 de Julio, San Martín y Reducto en sentido sur. En sentido norte, irá por Reducto, 28 de Julio, Paseo de la República y Ricardo Palma.

El servicio 305 pasará por Comandante Espinar hacia el sur. En sentido al Rímac, transitará por Comandante Espinar, Angamos y Petit Thouars.

Cuando los deportistas lleguen al Centro de Lima, ambos servicios (301 y 305) circularán hacia el sur por Alfonso Ugarte, Guzmán Blanco, 28 de Julio, República de Chile y Arenales. Hacia el norte, usarán Jr. Washington, Quilca y Garcilaso de la Vega.

El servicio extraordinario SE08 llegará solo hasta la avenida Bolivia y retornará por la avenida Uruguay hacia San Martín de Porres.

ATU anuncia desvíos en Corredor Azul y Morado por competencia deportiva

ATU anuncia desvíos en Corredor Azul y Morado por competencia deportiva

ATU anuncia desvíos en Corredor Azul y Morado por competencia deportiva

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Corredor Morado

El servicio 404 irá por la avenida Abancay, Jr. Leticia, avenida Carlos Zavala, Iquitos, 28 de Julio, Washington y 9 de Diciembre hacia Magdalena. En sentido contrario, mantendrá su recorrido habitual.

El servicio extraordinario 07 (SE07) iniciará y terminará su recorrido en la avenida Miguel Grau, a la altura de Carlos Zavala.

ATU anuncia desvíos en Corredor Azul y Morado por competencia deportiva

ATU anuncia desvíos en Corredor Azul y Morado por competencia deportiva

Transporte público autorizado

La ATU precisó que el transporte público autorizado circulará por vías alternas como Comandante Espinar, Angamos, Reducto, Enrique Palacios, La Mar y otras. En el Centro de Lima, los desvíos incluirán avenidas como Alfonso Ugarte, Plaza Bolognesi, Miguel Grau, Manco Cápac y Salaverry.

Asimismo, cuando se cierren avenidas como Petit Thouars y César Vallejo, las rutas alternas incluirán Paseo Parodi, Prolongación Iquitos y Canaval y Moreyra.

En la avenida Petit Thouars se habilitarán carriles exclusivos para los participantes y un carril para la circulación de buses de los corredores Azul y Morado.

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