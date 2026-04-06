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Política

¿Cuándo se conocerán los resultados presidenciales de las Elecciones 2026? Esto dice la ONPE

De acuerdo con el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, desde las 5 de la tarde se subirán los resultados al portal de la entidad y se actualizarán cada 15 minutos. Sin embargo, no precisó cuándo se conocerá el 100% de los resultados debido a que puede haber actas observadas.

En las Elecciones Generales 2026 se elegirá al presidente, Congreso y Parlamento Andino. Foto: Composición/LR
En las Elecciones Generales 2026 se elegirá al presidente, Congreso y Parlamento Andino. Foto: Composición/LR

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, informó que el domingo 12 de abril a la medianoche se conocerán los resultados de las Elecciones Generales al 60% de las actas procesadas a través de su portal web.

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En diálogo con los medios de comunicación desde La Libertad, el titular del ente electoral detalló que luego del cierre de los locales de votación a las 5 de la tarde, se trasladará el material electoral hasta los centros de cómputos para procesar los resultados.

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En esa misma línea, precisó que a partir de esa hora, cada 15 minutos se actualizarán los resultados en el portal web. Asimismo, aseguró que los primeros resultados que serán procesados vendrían de Oceanía, pero ello no impactaría mucho en la evolución del porcentaje de actas procesadas. No obstante, mencionó que los resultados en la web crecerían desde las 7.30 p. m. u 8.00 p. m. porque el escrutinio (conteo de votos) dura aproximadamente dos horas.

“Nosotros vamos a replegar material electoral presidencial, actas presidenciales, hacia nuestros centros de cómputo para poder entregar primero el resultado presidencial, luego senadores y luego diputados y Parlamento Andino. Nosotros esperamos tener alrededor del 60 % del resultado presidencial procesado a la medianoche del mismo día de la elección”, afirmó.

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Elecciones 2026: No hay fecha fija para conocer el 100% de resultados presidenciales

Por otro lado, al ser consultado por la fecha en la que se podrían conocer el 100% de los resultados presidenciales, Corvetto evitó precisarlo. El motivo es que habría actas observadas y se debería esperar a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva la incidencia.

"El Jurado tiene que hacer un trabajo jurisdiccional con las actas y, de ser necesario un reconteo, eso también toma un tiempo. No estamos en capacidad de qué día vamos a tener el resultado al 100%, pero no dude que los organismos electorales estamos comprometidos", explicó.

“Nosotros podríamos decirles que vamos a replegar material seguramente hasta el miércoles o jueves desde el exterior. Por distancias de la selva peruana, entre lunes, martes y miércoles vamos a replegarnos. En el caso de la selva son porcentajes más pequeños, por supuesto, pero eso no significa que vayamos a tener al miércoles el 100 % del resultado", acotó.

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