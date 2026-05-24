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➤ ¿Qué dice tu HORÓSCOPO DE HOY?: Jhan Sandoval te dice que es lo que te deparan los astros este domingo 24

¿Quieres saber qué te depara el futuro en el amor, la salud y el dinero? No te pierdas el horóscopo de hoy, con las predicciones más acertadas de Jhan Sandoval.

El horóscopo del domingo 24 de mayo trae diferentes escenarios para cada signo zodiacal, según el tarotista Jhan Sandoval. Descubre qué cambios y oportunidades te esperan.
El horóscopo del domingo 24 de mayo trae diferentes escenarios para cada signo zodiacal, según el tarotista Jhan Sandoval. Descubre qué cambios y oportunidades te esperan. | Foto: Composición LR
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El domingo 24 de mayo llegará con distintos escenarios para cada signo del zodiaco, entre oportunidades, cambios y desafíos. Las predicciones del tarotista Jhan Sandoval revelan qué podría ocurrir en el destino de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. El horóscopo de hoy ofrece señales y respuestas para quienes buscan orientación en temas personales, laborales y sentimentales.

¿Qué dice el horóscopo de este domingo 24 de mayo?

  • Aries: Una tensión por diferencias no resueltas podría conducirte a un pleito con la persona que amas. No se trata de ganar ni de quién hiere más. Evita este tipo de escenario y evitarás una separación.
  • Tauro: Has estado postergando algunas responsabilidades familiares debido a tu agenda laboral. No generes demoras y aprovecha el día para atender todo lo pendiente. De lo contrario, habrá reclamos.
  • Géminis: Todo se está resolviendo en tu relación amorosa, pero necesitan sanar patrones emocionales que si se vuelven repetitivos, terminarás viviendo la misma situación. Tienes que cambiar.
  • Cáncer: Te contarán algo de esa persona que no volviste a ver. Saber de ella ya no te afecta como lo hacía en el pasado y esto te reconfortará. Este tiempo de renovación te permitirá volver a enamorarte.
  • Leo: Por más que sientas pasión o deseo por alguien, trata de no forzar las cosas y deja que esa persona se acerque por su propia voluntad. Cualquier actitud contraria podría alejarla o intimidarla.
  • Virgo: Ya no quieres escuchar más reclamos. Te decidirás por tomar una pausa a tantas tensiones para descansar y tomar decisiones en tu vida sentimental. Esa persona también necesita evaluar y reconocer.
  • Libra: No estás sintiendo el cariño y la atención que esperas de esa persona con la que intentas reconciliarte. Es posible que ella no sea consciente del error que comete. Habla y podrá entenderte.
  • Escorpio: Organiza bien tus horarios. Es posible que tengas distintos compromisos que atender y las horas del día corren muy rápido. Si te distraes podrías perder tiempo valioso. Evítalo y ordénate.
  • Sagitario: Una amistad te invitará a pasar la tarde juntos. Sentirte valorado y escuchado por alguien que aprecias cambiará tus ánimos. Cuidado con los excesos en comida o bebida, sé mesurado.
  • Capricornio: Te dedicarás a hacer compras y ordenar la casa para recibir a algunos amigos o familiares. Será una tarde muy amena y divertida. Terminan los conflictos de pareja, vuelve la calma.
  • Acuario: Es posible que un ser querido hable contigo sobre un tema relacionado a herencias o bienes familiares. Lo que tenga que acordarse será positivo y en beneficio de todos los integrantes.
  • Piscis: Hoy se disipan los malentendidos y llega la claridad a tu vida sentimental. Esa persona asume que se había equivocado en sus juicios y te pedirá disculpas. Volverá la armonía y la confianza.
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