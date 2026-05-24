➤ ¿Qué dice tu HORÓSCOPO DE HOY?: Jhan Sandoval te dice que es lo que te deparan los astros este domingo 24
¿Quieres saber qué te depara el futuro en el amor, la salud y el dinero? No te pierdas el horóscopo de hoy, con las predicciones más acertadas de Jhan Sandoval.
- ¿Qué dice tu HORÓSCOPO DE HOY?: Jhan Sandoval te dice que es lo que te deparan los astros este sábado 23 de mayo
- Horóscopo Zodiacal
El domingo 24 de mayo llegará con distintos escenarios para cada signo del zodiaco, entre oportunidades, cambios y desafíos. Las predicciones del tarotista Jhan Sandoval revelan qué podría ocurrir en el destino de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. El horóscopo de hoy ofrece señales y respuestas para quienes buscan orientación en temas personales, laborales y sentimentales.
¿Qué dice el horóscopo de este domingo 24 de mayo?
- Aries: Una tensión por diferencias no resueltas podría conducirte a un pleito con la persona que amas. No se trata de ganar ni de quién hiere más. Evita este tipo de escenario y evitarás una separación.
- Tauro: Has estado postergando algunas responsabilidades familiares debido a tu agenda laboral. No generes demoras y aprovecha el día para atender todo lo pendiente. De lo contrario, habrá reclamos.
- Géminis: Todo se está resolviendo en tu relación amorosa, pero necesitan sanar patrones emocionales que si se vuelven repetitivos, terminarás viviendo la misma situación. Tienes que cambiar.
- Cáncer: Te contarán algo de esa persona que no volviste a ver. Saber de ella ya no te afecta como lo hacía en el pasado y esto te reconfortará. Este tiempo de renovación te permitirá volver a enamorarte.
- Leo: Por más que sientas pasión o deseo por alguien, trata de no forzar las cosas y deja que esa persona se acerque por su propia voluntad. Cualquier actitud contraria podría alejarla o intimidarla.
- Virgo: Ya no quieres escuchar más reclamos. Te decidirás por tomar una pausa a tantas tensiones para descansar y tomar decisiones en tu vida sentimental. Esa persona también necesita evaluar y reconocer.
- Libra: No estás sintiendo el cariño y la atención que esperas de esa persona con la que intentas reconciliarte. Es posible que ella no sea consciente del error que comete. Habla y podrá entenderte.
- Escorpio: Organiza bien tus horarios. Es posible que tengas distintos compromisos que atender y las horas del día corren muy rápido. Si te distraes podrías perder tiempo valioso. Evítalo y ordénate.
- Sagitario: Una amistad te invitará a pasar la tarde juntos. Sentirte valorado y escuchado por alguien que aprecias cambiará tus ánimos. Cuidado con los excesos en comida o bebida, sé mesurado.
- Capricornio: Te dedicarás a hacer compras y ordenar la casa para recibir a algunos amigos o familiares. Será una tarde muy amena y divertida. Terminan los conflictos de pareja, vuelve la calma.
- Acuario: Es posible que un ser querido hable contigo sobre un tema relacionado a herencias o bienes familiares. Lo que tenga que acordarse será positivo y en beneficio de todos los integrantes.
- Piscis: Hoy se disipan los malentendidos y llega la claridad a tu vida sentimental. Esa persona asume que se había equivocado en sus juicios y te pedirá disculpas. Volverá la armonía y la confianza.