Partidos de hoy, domingo 24 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de LaLiga de España, Premier League y el Torneo Apertura de la Liga 1.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 24 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1) y Europa (LaLiga de España, Premier League) por las señales de canales como L1 Max, DSports, ESPN o desde servicios de streaming (DGo, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
A pesar de la consagración de Alianza Lima, varios clubes luchan en el Torneo Apertura por alejarse de los últimos lugares. Sporting Cristal tendrá un duro desafío ante ADT.
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Partidos de la Liga 1 HOY
- Sporting Cristal vs ADT
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: L1 Max
- Sport Huancayo vs Cienciano
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Alianza Atlético vs FC Cajamarca
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de HOY en la Premier League
- Liverpool vs Brentford
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: Disney Plus
- Manchester City vs Aston Villa
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Tottenham vs Everton
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: ESPN 3, Disney Plus
Partidos de HOY en LaLiga
- Villarreal vs Atlético Madrid
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DSports, DGO