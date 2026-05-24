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Partidos de hoy, domingo 24 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de LaLiga de España, Premier League y el Torneo Apertura de la Liga 1.

Programación de los partidos de hoy, domingo 24 de mayo. Foto: composición LR/Sporting Cristal/AFP
Programación de los partidos de hoy, domingo 24 de mayo. Foto: composición LR/Sporting Cristal/AFP
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 24 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1) y Europa (LaLiga de España, Premier League) por las señales de canales como L1 Max, DSports, ESPN o desde servicios de streaming (DGo, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

A pesar de la consagración de Alianza Lima, varios clubes luchan en el Torneo Apertura por alejarse de los últimos lugares. Sporting Cristal tendrá un duro desafío ante ADT.

PUEDES VER: Novak Djokovic e Ignacio Buse protagonizan emotivo momento tras título del peruano: "Machu Picchu te espera, amigo"

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Partidos de la Liga 1 HOY

  • Sporting Cristal vs ADT
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: L1 Max
  • Sport Huancayo vs Cienciano
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Alianza Atlético vs FC Cajamarca
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de HOY en la Premier League

  • Liverpool vs Brentford
  • Hora: 10.00 a. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Manchester City vs Aston Villa
  • Hora: 10.00 a. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney Plus
  • Tottenham vs Everton
  • Hora: 10.00 a. m.
  • Canal: ESPN 3, Disney Plus

Partidos de HOY en LaLiga

  • Villarreal vs Atlético Madrid
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports, DGO
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