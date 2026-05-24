Partidos de hoy, domingo 24 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 24 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1) y Europa (LaLiga de España, Premier League) por las señales de canales como L1 Max, DSports, ESPN o desde servicios de streaming (DGo, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

A pesar de la consagración de Alianza Lima, varios clubes luchan en el Torneo Apertura por alejarse de los últimos lugares. Sporting Cristal tendrá un duro desafío ante ADT.

Partidos de la Liga 1 HOY

Sporting Cristal vs ADT

Hora: 11.00 a. m.

Canal: L1 Max

Sport Huancayo vs Cienciano

Hora: 1.15 p. m.

Canal: L1 Max

Alianza Atlético vs FC Cajamarca

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de HOY en la Premier League

Liverpool vs Brentford

Hora: 10.00 a. m.

Canal: Disney Plus

Manchester City vs Aston Villa

Hora: 10.00 a. m.

Canal: ESPN 2, Disney Plus

Tottenham vs Everton

Hora: 10.00 a. m.

Canal: ESPN 3, Disney Plus

Partidos de HOY en LaLiga