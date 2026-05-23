Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 16 de la Liga 1 2026
El duelo por la jornada 16 de la Liga 1 entre Alianza Lima y Los Chankas se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva. En caso de triunfo, los blanquiazules ganarán el Torneo Apertura.
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Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO juegan HOY sábado 23 de mayo, desde las 8.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura. El partido se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes hacerlo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este compromiso.
Los blanquiazules saben que necesitan un triunfo para llevarse el Torneo Apertura. Luego de una gran victoria por 1-0 ante Cienciano en Cusco, Alianza Lima enfrentará a Los Chankas en el duelo más atractivo de la jornada. Por el lado del conjunto andahuaylino, venció por la mínima a CD Moquegua y cortó una racha de tres partidos sin ganar.
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Alineaciones probables de Alianza Lima vs Los Chankas
- Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Pavez; Gaibor, Vélez, Gentile; Castillo y Guerrero.
- Los Chankas: Camacho; Takeuchi, Rizzo, Kaufman, González, Quintana; Velarde, Quiroz, Sánchez; F. Torres y M. Torres.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Los Chankas?
Alianza Lima y Los Chankas se enfrentarán por la fecha 16 del Torneo Apertura. Este duelo se jugará hoy sábado 23 de mayo desde las 8.30 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 7.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 9.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.30 p. m.
- España: 3.30 a. m. (domingo 24/05)
¿Dónde ver Alianza Lima vs Los Chankas?
El partido Alianza Lima vs Los Chankas, por la jornada 16 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max.
¿Cómo ver Alianza Lima vs Los Chankas por internet?
Para seguir la cobertura online de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (plan Full o Móvil) o acceder a través de Movistar TV App y DGO, entre otras plataformas.
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Pronóstico de Alianza Lima vs Los Chankas
Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Alianza Lima sobre Los Chankas.
- Betsson: gana Alianza Lima (1,29), empate (4,75), gana Los Chankas (11,00)
- Betano: gana Alianza Lima (1,32), empate (5,10), gana Los Chankas (9,50)
- Bet365: gana Alianza Lima (1,30), empate (5,00), gana Los Chankas (9,50)
- 1XBet: gana Alianza Lima (1,28), empate (5,05), gana Los Chankas (10,60)
- Coolbet: gana Alianza Lima (1,32), empate (4,77), gana Los Chankas (9,75)
- Doradobet: gana Alianza Lima (1,33), empate (5,33), gana Los Chankas (9,00).
¿En qué estadio juegan Alianza Lima vs Los Chankas?
El recinto que albergará el encuentro será el Estadio Alejandro Villanueva. Este escenario tiene capacidad para más de 33.000 espectadores.
Últimos partidos de Alianza Lima
Los blanquiazules llevan seis partidos seguidos sin conocer derrotas en el Torneo Apertura.
- Cienciano 0-1 Alianza Lima | 16.05.26
- Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal | 9.05.26
- Alianza Lima 2-1 Moquegua | 2.05.26
- Grau 0-1 Alianza Lima | 26.04.26
- Alianza Lima 8-0 Cusco | 18.04.26.
Últimos partidos de Los Chankas
El cuadro andahuaylino rompió una mala racha de tres partidos sin conocer victorias.
- Los Chankas 1-0 Moquegua | 17.05.26
- Cusco 1-1 Los Chankas | 10.05.26
- Los Chankas 0-1 Deportivo Garcilaso | 4.05.26
- ADT 4-0 Los Chankas | 27.04.26
- Los Chankas 1-0 Cienciano | 23.04.26.