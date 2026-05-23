Jorge Nieto sobre postura del Partido del Buen Gobierno: "Los invitamos a viciar su voto"

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Jorge Nieto, líder del partido Buen Gobierno, anunció en conferencia de prensa que votará viciado en esta segunda vuelta electoral e invitó a la ciudadanía a sumarse a esta medida. Como un acto de protesta, la organización política llamó a su militancia y a los electores a escribir la frase 'Queremos un buen gobierno' sobre la boleta de votación.

Por otro lado, Nieto reveló que el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, lo invitó formalmente a mantener una reunión para conversar de cara a las elecciones. Sin embargo, el líder político aclaró que dicho encuentro no se pudo concretar por problemas con los tiempos en la agenda de ambos.