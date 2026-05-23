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Política

Jorge Nieto sobre postura del Partido del Buen Gobierno: "Los invitamos a viciar su voto"

El excandidato presidencial sostuvo que su partido será oposición, ya sea con un eventual gobierno de Keiko Fujimori o de Roberto Sánchez.

Jorge Nieto invitó a electores a viciar su voto.
Jorge Nieto invitó a electores a viciar su voto. | Difusión
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Jorge Nieto, líder del partido Buen Gobierno, anunció en conferencia de prensa que votará viciado en esta segunda vuelta electoral e invitó a la ciudadanía a sumarse a esta medida. Como un acto de protesta, la organización política llamó a su militancia y a los electores a escribir la frase 'Queremos un buen gobierno' sobre la boleta de votación.

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Por otro lado, Nieto reveló que el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, lo invitó formalmente a mantener una reunión para conversar de cara a las elecciones. Sin embargo, el líder político aclaró que dicho encuentro no se pudo concretar por problemas con los tiempos en la agenda de ambos.

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