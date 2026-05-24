Ernesto Zunini a Rosangella Barbarán: “Es bueno escuchar que nuestros adversarios hablen de becas cuando dejaron fuera a 90 mil jóvenes"
El virtual diputado de Juntos por el Perú señaló el papel de Fuerza Popular en el último Congreso.
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Fuerte embate. Ernesto Zunini, profesional de Juntos por el Perú, cuestionó a Rosangella Barbarán por las acciones de Fuerza Popular contra la juventud. El virtual diputado por el partido de Roberto Sánchez indicó que el partido fujimorista tuvo una participación directa en los recortes de becas, lo que terminó generando perjuicios para los jóvenes.
“Es bueno escuchar que nuestros adversarios hablen de becas cuando dejaron fuera a 90 mil jóvenes que postularon por Pronabec con la aspiración de convertirse en profesionales, pero prefirieron comprar avioncitos de guerra”, indicó el profesional de Juntos por el Perú.
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Zunini señaló que, con el objetivo de respaldar a los jóvenes, impulsaría la implementación del programa social 'Mi primera chamba'. Según explicó el representante de JP, la iniciativa está orientada a brindar apoyo a quienes recién comienzan su ingreso al mercado laboral.
“Cien mil jóvenes recibirán S/6150 en una cuenta del Banco de la Nación que podrán ser utilizados para capacitación acreditada”, indicó el profesional de Juntos por el Perú.
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¿Qué temas debaten los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú?
El JNE definió seis ejes temáticos para el encuentro entre los equipos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Conoce los temas:
• Infraestructura
• Reforma del Estado
• Agricultura y medio ambiente
• Economía y generación de empleo
• Salud
• Juventud y deportes