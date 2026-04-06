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Alfonso López Chau firma pacto ético contra la corrupción en Puno: “Renunciaré si lo incumplo”

El candidato de Ahora Nación destinó sus últimos días de campaña para recorrer regiones del sur del país.

Alfonso López Chau, candidato presidencial por Ahora Nación, anunció que Pedro Castillo y los jóvenes procesados por las manifestaciones sociales serán indultados. Foto: La Repúblcia
Alfonso López Chau, candidato presidencial por Ahora Nación, anunció que Pedro Castillo y los jóvenes procesados por las manifestaciones sociales serán indultados. Foto: La Repúblcia

Durante su presentación en Puno, Alfonso López Chau (Ahora Nación) firmó un compromiso ético donde garantizó que no caerá ni respaldará actos de corrupción e impunidad en el Estado en un eventual gobierno. Caso contrario, renunciará a su cargo.

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El pacto firmado establece una serie de medidas para dotar de transparencia sus actividades y bienes.

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Para esto, se compromete al levantamiento de su secreto bancario y tributario, tanto en el Perú como en el extranjero. A fin de ello, permitirá el acceso a entidades como la Contraloría, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Ministerio Público y la Policía Nacional.

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Adicionalmente, se someterá a auditorías patrimoniales anuales, incluyendo la posibilidad de que estas se apliquen de forma aleatoria a las principales autoridades del país, incluido él mismo.

En esa línea, promete transparencia total en bienes y rentas, comprometiéndose a declarar propiedades, cuentas en el extranjero, deudas, participación en empresas y beneficiarios finales.

Si es que alguno de esos aspectos no se cumple, el candidato de Ahora Nación aseguró que renunciará a su cargo.

“No se puede combatir mafias en la calle si permitimos mafias dentro del Estado”, expresó y anunció que de llegar a la presidencia se vendría una “época de sanación” para el país, pues sus ministros y demás funcionarios de Estado también firmarán un acta similar.

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Por otro lado, sobre el fin de la impunidad, anunció que tanto Pedro Castillo como los jóvenes que resultaron en prisión por las manifestaciones sociales serán indultados.

“Para sanar necesitamos reparación de nuestras heridas y los que asesinaron tienen que pagar. Tienen que ir a juicio de todas maneras. La justicia engrandece a las naciones”, dijo.

Siguiendo esa línea, resaltó las luchas sociales emprendidas por los ciudadanos de Puno. “Durante años ustedes han peleado, han levantado sus escudos y su dignidad. No entiendo cómo la clase política peruana no ha podido ver lo que es evidente. Que hay una energía social acumulada en los pueblos y eso es oro en polvo”, exclamó.

Se comprometió, además, a potenciar la agricultura familiar colocando 300 mil reservorios y mil voluntarios agrícolas en todo el país, especialmente en Puno. Además, brindar tractores para los empresarios agrícolas y una carretera de doble vía de Ilave a Tacna.

Un día antes, el sábado 4, señaló en Cusco que derogará las leyes pro crimen y señaló al Fujimorismo como el “verdadero terror”. “El terror está en las secuelas del fujimorismo, la verdadera terrorista es la señora Fujimori. Eso es lo que tenemos que combatir, no lo olvidemos”, manifestó.

Tras su recorrido en los distritos de Ayaviri, Azángaro, Juliaca, Puno e Ilave, el candidato regresó a Lima para recorrer el distrito de San Juan de Lurigancho, donde se presentó en la concha acústica Mariátegui. Luego, el martes 7 de abril, estará en la plazuela El Recreo en Trujillo (La Libertad). Tiene programado sus actividades de cierre para el jueves en la plaza Dos de Mayo en Lima.

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