Debate presidencial 2026: verificaciones EN VIVO de las declaraciones de los candidatos este 30 de marzo

Este martes 25 de marzo, a partir de las 8:00 p. m., se desarrolla la cuarta jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En las horas previas, simpatizantes de distintas agrupaciones políticas se congregaron en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima para expresar su respaldo.

En ese contexto, el equipo de Verificador de La República llevará a cabo un chequeo en vivo de las intervenciones de los candidatos.

En la jornada de hoy participarán un total de 12 candidatos presidenciales entre los que se encuentran los siguientes: