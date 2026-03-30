Debate presidencial 2026: verificaciones EN VIVO de las declaraciones de los candidatos este 30 de marzo

Debate presidencial 2026: verificaciones EN VIVO de las declaraciones de los candidatos este 30 de marzo

La cuarta fecha del ciclo de debates presidenciales para las Elecciones Generales 2026 se realizará este 30 de marzo a las 20:00. El evento, organizado por el JNE, contará con la participación de 12 candidatos.

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Mario Tumba
Publicado: 30/03/2026

Este martes 25 de marzo, a partir de las 8:00 p. m., se desarrolla la cuarta jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En las horas previas, simpatizantes de distintas agrupaciones políticas se congregaron en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima para expresar su respaldo.

En ese contexto, el equipo de Verificador de La República llevará a cabo un chequeo en vivo de las intervenciones de los candidatos.

En la jornada de hoy participarán un total de 12 candidatos presidenciales entre los que se encuentran los siguientes:

  • Carlos Jaico (Perú Moderno)
  • George Forsyth (Somos Perú)
  • Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)
  • Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)
  • Alex Gonzalez (Demócrata Verde)
  • Carlos Espá (Sí Creo)
  • Yonhy Lescano (Cooperación Popular)
  • Walter Chirinos (PRIN)
  • Ronald Atencio (Venceremos)
  • Fernando Olivera (Frente de la esperanza 2021)
  • Carlos Álvarez (País para todos)
  • Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)