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Encuesta IEP: Roberto Sánchez crece en sondeo y lidera en el ámbito rural con 11%

El candidato de Juntos por el Perú ha logrado un incremento significativo en el último trimestre: de 0.6% en enero a 3.7% en marzo.

Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, cuenta con 11% de intención de voto del Perú rural.
Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, cuenta con 11% de intención de voto del Perú rural. | Composición/LR

El escenario electoral peruano empieza a mostrar movimientos relevantes entre los candidatos que buscan liderar la intención de voto. Según el último informe de opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, es uno de los aspirantes a jefe de Estado que registra un crecimiento sostenido en lo que va del año.

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Sánchez Palomino inició el 2026 con una presencia del 0,6% en enero; sin embargo, para febrero escaló a 2,4% y en la medición de marzo ha alcanzado el 3,7%. Aunque todavía se mantiene una distancia entre Rafael López Aliaga (11,7%) y Keiko Fujimori (9,4%). El informe resalta que, junto a Wolfgang Grozo, Sánchez es quien mejor ha aprovechado estos primeros meses para sumar electores.

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El perfil de sus votantes

El informe revela que el soporte de Roberto Sánchez se encuentra, en su mayoría, fuera de la capital. Mientras que en Lima Metropolitana apenas registra un 0,9% de apoyo, en el Perú rural su intención de voto se dispara hasta el 11,1%, lo que supera incluso a los candidatos que encabezan la tabla general en ese sector. Asimismo, cuenta con un respaldo importante en las macrozonas del norte (5,1%), oriente (6,4%) y centro (6,3%).

Identidad ideológica y nivel socioeconómico

En términos de afinidad política, Sánchez Palomino ha logrado, en su mayoría, el respaldo de quienes se identifican con la izquierda, donde obtiene un 9,2% de apoyo, cifra que se diferencia con relación a los ciudadanos con inclinaciones de centro y de derecha. Su base electoral pertenece mayoritariamente a los sectores socioeconómicos D y E, donde concentra un 6% de intención de voto.

En el informe de opinión también refleja una alta tasa de indecisión. El estudio indica que un 35,2% de la población no elige a nadie todavía. Un 16,2% no precisa y un 13,6% señala que no votaría por ninguno. Además, solo el 39% de los encuestados afirma tener un voto decidido que no cambiará.

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