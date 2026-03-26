Keiko Fujimori y Mesías Guevara debatirán otra vez: López Aliaga y Pérez Tello se suman a la confrontación

La primera semana de debate presidencial dejó algunas confrontaciones entre candidatos. Una de ellas tuvo como protagonistas a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Mesías Guevara (Partido Morado), quienes recurrieron a palabras como “ghosting” y “papear” en su discusión.

Un escenario similar podría repetirse el 31 de marzo, en la segunda semana de debate. En esa fecha, participarán además de Guevara y Fujimori, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Marisol Pérez Tello (Primero La Gente).

Se suman además: Herbert Caller (Patriótico del Perú), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Paul Jaimes (Progresemos), Mario Vizcarra (Perú Primero), Charlie Carrasco (Demócrata Unido Perú) y Francisco Diez Canseco (Perú Acción). En esta fecha también estuvo incluido el prófugo Vladimir Cerrón, candidato por Perú Libre, pero debido a que su situación aún no está resuelta por el Tribunal Constitucional, no podrá participar.

Enfrentamiento entre Keiko Fujimori y Mesías Guevara

Todo inició cuando Mesías Guevara compartió terna con la candidata de Fuerza Popular.

En un determinado momento le dijo: “Decirle a la señora Fujimori que si hoy hay criminalidad es porque ella, sus congresistas y sus socios del pacto mafioso han hecho las leyes procrimen…”.

Keiko sin inmutarse le contestó: “Son muchos años de insultos, la verdad que me sorprende que no tenga algo nuevo. Y como dirían los jóvenes ‘a usted le voy a hacer ghosting’”.

Siguiendo esa línea, Guevara también uso un término que atribuyó a la juventud y dijo que la iba a “papear”.

La Asociación de Correctores de Textos del Perú también explicó que, en las redes sociales, papear significa humillar y dejar sin palabras a alguien, especialmente en una discusión.

Próximas fechas del debate presidencial

30 de marzo

  1. Carlos Jaico, candidato por Perú Moderno
  2. George Forsyth, candidato por Somos Perú
  3. Álvaro Paz de la Barra, candidato por Fe en el Perú
  4. Fiorella Molinelli, candidata por Fuerza y Libertad
  5. Alex Gonzales, candidato por Partido Demócrata Verde
  6. Carlos Espá, candidato por Partido Sí Creo
  7. Yonhy Lescano, candidato por Cooperación Popular
  8. Walter Chirinos, candidato por PRIN
  9. Ronald Atencio, candidato por Alianza Electoral Venceremos
  10. Fernando Olivera, candidato por Frente de la Esperanza 2021
  11. Carlos Álvarez, candidato por País para Todos
  12. Enrique Valderrama, candidato por Partido Aprista Peruano

1 de abril

  1. Ricardo Belmont, candidato por Partido Cívico Obras
  2. Rafael Belaunde, candidato por Libertad Popular
  3. José Luna, candidato por Podemos Perú
  4. César Acuña, candidato por Alianza para el Progreso
  5. Wolfgang Grozo, candidato por Partido Político Integridad Democrática
  6. Rosario Fernández, candidata por Un Camino Diferente
  7. Jorge Nieto, candidato por Partido del Buen Gobierno
  8. Armando Massé, candidato por Partido Democrático Federal
  9. Alfonso López Chau, candidato por Ahora Nación
  10. Antonio Ortiz, candidato por Salvemos al Perú
  11. José Williams, candidato por Avanza País
