Keiko Fujimori y Mesías Guevara debatirán otra vez: López Aliaga y Pérez Tello se suman a la confrontación
La primera semana de debate presidencial dejó algunas confrontaciones entre candidatos. Una de ellas tuvo como protagonistas a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Mesías Guevara (Partido Morado), quienes recurrieron a palabras como “ghosting” y “papear” en su discusión.
La primera semana de debate presidencial dejó algunas confrontaciones entre candidatos. Una de ellas tuvo como protagonistas a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Mesías Guevara (Partido Morado), quienes recurrieron a palabras como “ghosting” y “papear” en su discusión.
Un escenario similar podría repetirse el 31 de marzo, en la segunda semana de debate. En esa fecha, participarán además de Guevara y Fujimori, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Marisol Pérez Tello (Primero La Gente).
Se suman además: Herbert Caller (Patriótico del Perú), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Paul Jaimes (Progresemos), Mario Vizcarra (Perú Primero), Charlie Carrasco (Demócrata Unido Perú) y Francisco Diez Canseco (Perú Acción). En esta fecha también estuvo incluido el prófugo Vladimir Cerrón, candidato por Perú Libre, pero debido a que su situación aún no está resuelta por el Tribunal Constitucional, no podrá participar.
Enfrentamiento entre Keiko Fujimori y Mesías Guevara
Todo inició cuando Mesías Guevara compartió terna con la candidata de Fuerza Popular.
En un determinado momento le dijo: “Decirle a la señora Fujimori que si hoy hay criminalidad es porque ella, sus congresistas y sus socios del pacto mafioso han hecho las leyes procrimen…”.
Keiko sin inmutarse le contestó: “Son muchos años de insultos, la verdad que me sorprende que no tenga algo nuevo. Y como dirían los jóvenes ‘a usted le voy a hacer ghosting’”.
Siguiendo esa línea, Guevara también uso un término que atribuyó a la juventud y dijo que la iba a “papear”.
La Asociación de Correctores de Textos del Perú también explicó que, en las redes sociales, papear significa humillar y dejar sin palabras a alguien, especialmente en una discusión.
Próximas fechas del debate presidencial
30 de marzo
- Carlos Jaico, candidato por Perú Moderno
- George Forsyth, candidato por Somos Perú
- Álvaro Paz de la Barra, candidato por Fe en el Perú
- Fiorella Molinelli, candidata por Fuerza y Libertad
- Alex Gonzales, candidato por Partido Demócrata Verde
- Carlos Espá, candidato por Partido Sí Creo
- Yonhy Lescano, candidato por Cooperación Popular
- Walter Chirinos, candidato por PRIN
- Ronald Atencio, candidato por Alianza Electoral Venceremos
- Fernando Olivera, candidato por Frente de la Esperanza 2021
- Carlos Álvarez, candidato por País para Todos
- Enrique Valderrama, candidato por Partido Aprista Peruano
1 de abril
- Ricardo Belmont, candidato por Partido Cívico Obras
- Rafael Belaunde, candidato por Libertad Popular
- José Luna, candidato por Podemos Perú
- César Acuña, candidato por Alianza para el Progreso
- Wolfgang Grozo, candidato por Partido Político Integridad Democrática
- Rosario Fernández, candidata por Un Camino Diferente
- Jorge Nieto, candidato por Partido del Buen Gobierno
- Armando Massé, candidato por Partido Democrático Federal
- Alfonso López Chau, candidato por Ahora Nación
- Antonio Ortiz, candidato por Salvemos al Perú
- José Williams, candidato por Avanza País