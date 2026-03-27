HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

En vivo Álvaro Paz de la Barra y Fiorella Molinelli | Epicentro Electoral - Réplica

Política

Keiko Fujimori vs. Mesías Guevara: candidatos presidenciales se vuelven a enfrentar en la quinta fecha de debate

El debate presidencial del 31 de marzo verá a Keiko Fujimori, Mesías Guevara y Roberto Sánchez discutir propuestas sobre educación y tecnología. La expectativa crece tras su intenso intercambio entre los líderes de Fuerza Popular y Partido Morado en la tercera fecha del evento.

Candidatos presidenciales participarán en la quinta fecha del debate presidencial. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR
Candidatos presidenciales participarán en la quinta fecha del debate presidencial. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR

Tras enfrentarse en la tercera fecha del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Mesías Guevara (Partido Morado), volverán a tener un cruce este 31 de marzo correspondiente a la quinta jornada del evento.

Únete a nuestro canal de política y economía

Ambos candidatos, junto a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), debatirán sus propuestas en el bloque educación, innovación y tecnología. Según el orden establecido en el sorteo del JNE, los tres candidatos forman parte de la cuarta tanda de participantes.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

PUEDES VER: ¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales Perú 2026?

lr.pe

Cabe recordar que el pasado 25 de marzo, durante la segunda fecha, Fujimori y Guevara protagonizaron una de las confrontaciones más comentadas de la noche, luego de que usaran términos como “ghosting” y “papear” en su discusión. Tras esto, el electorado se encuentra a la expectativa del segundo encuentro entre ambos líderes políticos.

En esta quinta fecha también participarán: Herbert Caller (Patriótico del Perú), Paul Jaimes (Progresemos), Mario Vizcarra (Perú Primero), Charlie Carrasco (Demócrata Unido Perú), Francisco Diez Canseco (Perú Acción) y Marisol Pérez Tello (Primero La Gente). También se tenía programada la asistencia de Vladimir Cerrón, candidato y líder del partido Perú Libre, quien no acudió a la segunda fecha del debate debido a su condición de prófugo.

PUEDES VER: Álvaro Paz de la Barra denuncia a Phillip Butters por discriminación y exige disculpas públicas

lr.pe

Debate presidencial 2026: ¿A qué hora inicia y dónde puedo ver la quinta fecha del evento?

Al igual que las fechas anteriores, el debate presidencial iniciará a las 8.00 p. m. y tendrá una duración aproximada de dos horas y media. Se desarrollará en cuatro bloques y contará con la moderación de los periodistas Tatiana Alemán y Pedro Tenorio.

Puedes ver el debate presidencial por televisión abierta a través de TV Perú. También estará disponible en el servicio de cable mediante JNE TV, específicamente en el canal 552 de Movistar.

Además, el debate se transmitirá por internet en las redes sociales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, como Facebook y YouTube.

PUEDES VER: Álvaro Paz de la Barra denuncia a Phillip Butters por discriminación y exige disculpas públicas

lr.pe

Debate presidencial: conoce los temas de la quinta fecha

Tema 1: Empleo, desarrollo y emprendimiento

  • Terna 1: Keiko Fujimori, Marisol Pérez Tello y Rafael López Aliaga.
  • Terna 2: Roberto Sánchez, Roberto Chiabra y Francisco Diez-Canseco.
  • Terna 3: Paul Jaimes, Herbert Caller y Mario Vizcarra.
  • Terna 4: Vladimir Cerrón, Charlie Carrasco y Mesías Guevara.

Tema 2: Educación, innovación y tecnología

  • Terna 1: Francisco Diez-Canseco, Vladimir Cerrón y Paul Jaimes.
  • Terna 2: Charlie Carrasco, Roberto Chiabra y Mario Vizcarra.
  • Terna 3: Marisol Pérez Tello, Herbert Caller y Rafael López Aliaga.
  • Terna 4: Mesías Guevara, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.
Notas relacionadas
Keiko Fujimori y Mesías Guevara otra vez en el debate: López Aliaga y Pérez Tello se suman a la confrontación

Keiko Fujimori y Mesías Guevara otra vez en el debate: López Aliaga y Pérez Tello se suman a la confrontación

LEER MÁS
César Sandoval lanzó insultos contra Fernando Olivera en restaurante de Trujillo: "Delincuente, corrupto"

César Sandoval lanzó insultos contra Fernando Olivera en restaurante de Trujillo: "Delincuente, corrupto"

LEER MÁS
Rafael López Aliaga pide a sus seguidores que se ofrezcan como miembros de mesa “para cuidar el voto”

Rafael López Aliaga pide a sus seguidores que se ofrezcan como miembros de mesa “para cuidar el voto”

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales Perú 2026?

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales Perú 2026?

LEER MÁS
Intensas negociaciones en el Mindef con funcionarios de la fábrica de cazas F-16

Intensas negociaciones en el Mindef con funcionarios de la fábrica de cazas F-16

LEER MÁS
Álvaro Paz de la Barra denuncia a Phillip Butters por discriminación y exige disculpas públicas

Álvaro Paz de la Barra denuncia a Phillip Butters por discriminación y exige disculpas públicas

LEER MÁS
Alfonso López Chau denuncia estar siendo terruqueado y desmiente vinculación a presunto asalto al Banco Wiese

Alfonso López Chau denuncia estar siendo terruqueado y desmiente vinculación a presunto asalto al Banco Wiese

LEER MÁS
Keiko Fujimori y Mesías Guevara otra vez en el debate: López Aliaga y Pérez Tello se suman a la confrontación

Keiko Fujimori y Mesías Guevara otra vez en el debate: López Aliaga y Pérez Tello se suman a la confrontación

LEER MÁS
Ollanta Humala: Poder Judicial declaró infundada suspensión de condena provisional por 15 años

Ollanta Humala: Poder Judicial declaró infundada suspensión de condena provisional por 15 años

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reniec habilita atención especial este fin de semana: conoce qué sedes estarán abiertas en Lima y otras regiones

Crimen en colegio de Chile: estudiante de 18 años mata a auxiliar y hiere a 4 personas en riña

Argentina vs Mauritania EN VIVO por amistoso internacional vía Telefe: Lionel Messi juega el segundo tiempo

Política

Tomás Gálvez alerta que el Ministerio Público podría cerrar oficinas ante falta de presupuesto

Ministerio Público: Tomás Gálvez jura como nuevo fiscal de la nación para el periodo 2026-2029

Luis Arroyo anuncia que "próximamente" se definirá la fecha para solicitar el voto de confianza al Congreso

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez alerta que el Ministerio Público podría cerrar oficinas ante falta de presupuesto

Ministerio Público: Tomás Gálvez jura como nuevo fiscal de la nación para el periodo 2026-2029

Luis Arroyo anuncia que "próximamente" se definirá la fecha para solicitar el voto de confianza al Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025