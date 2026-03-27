Keiko Fujimori vs. Mesías Guevara: candidatos presidenciales se vuelven a enfrentar en la quinta fecha de debate

Candidatos presidenciales participarán en la quinta fecha del debate presidencial. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR

Candidatos presidenciales participarán en la quinta fecha del debate presidencial. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR

Tras enfrentarse en la tercera fecha del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Mesías Guevara (Partido Morado), volverán a tener un cruce este 31 de marzo correspondiente a la quinta jornada del evento.

Ambos candidatos, junto a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), debatirán sus propuestas en el bloque educación, innovación y tecnología. Según el orden establecido en el sorteo del JNE, los tres candidatos forman parte de la cuarta tanda de participantes.

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Cabe recordar que el pasado 25 de marzo, durante la segunda fecha, Fujimori y Guevara protagonizaron una de las confrontaciones más comentadas de la noche, luego de que usaran términos como “ghosting” y “papear” en su discusión. Tras esto, el electorado se encuentra a la expectativa del segundo encuentro entre ambos líderes políticos.

En esta quinta fecha también participarán: Herbert Caller (Patriótico del Perú), Paul Jaimes (Progresemos), Mario Vizcarra (Perú Primero), Charlie Carrasco (Demócrata Unido Perú), Francisco Diez Canseco (Perú Acción) y Marisol Pérez Tello (Primero La Gente). También se tenía programada la asistencia de Vladimir Cerrón, candidato y líder del partido Perú Libre, quien no acudió a la segunda fecha del debate debido a su condición de prófugo.

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Debate presidencial 2026: ¿A qué hora inicia y dónde puedo ver la quinta fecha del evento?

Al igual que las fechas anteriores, el debate presidencial iniciará a las 8.00 p. m. y tendrá una duración aproximada de dos horas y media. Se desarrollará en cuatro bloques y contará con la moderación de los periodistas Tatiana Alemán y Pedro Tenorio.

Puedes ver el debate presidencial por televisión abierta a través de TV Perú. También estará disponible en el servicio de cable mediante JNE TV, específicamente en el canal 552 de Movistar.

Además, el debate se transmitirá por internet en las redes sociales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, como Facebook y YouTube.

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Debate presidencial: conoce los temas de la quinta fecha

Tema 1: Empleo, desarrollo y emprendimiento

Terna 1: Keiko Fujimori, Marisol Pérez Tello y Rafael López Aliaga.

Keiko Fujimori, Marisol Pérez Tello y Rafael López Aliaga. Terna 2: Roberto Sánchez, Roberto Chiabra y Francisco Diez-Canseco.

Roberto Sánchez, Roberto Chiabra y Francisco Diez-Canseco. Terna 3: Paul Jaimes, Herbert Caller y Mario Vizcarra.

Paul Jaimes, Herbert Caller y Mario Vizcarra. Terna 4: Vladimir Cerrón, Charlie Carrasco y Mesías Guevara.

Tema 2: Educación, innovación y tecnología