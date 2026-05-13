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Política

Veronika Mendoza postulará al Gobierno Regional de Cusco con la alianza Venceremos

La excandidata presidencial en 2016 y 2021 participará en las elecciones que se celebrarán en octubre de 2023. Mendoza había comentado sus intenciones de postular a este cargo desde fines de 2025.

Verónika Mendoza buscará ser gobernadora de Cusco | Composición: LR.
Verónika Mendoza buscará ser gobernadora de Cusco | Composición: LR.
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Verónika Mendoza, excandidata presidencial en 2016 y 2021, postulará al Gobierno Regional de Cusco en las próximas elecciones regionales y municipales, que se celebrarán en octubre de este año. Dentro del listado oficial de registro de candidatos para las elecciones primarias de cara a los comicios municipales y regionales, Mendoza aparece como parte de una lista única.

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A fines de 2025, Mendoza ya había declarado públicamente su intención de participar en las elecciones regionales para ser gobernadora por Cusco. Durante el evento Tinkuy Allin Kaysaypaq, realizado en el distrito cusqueño de San Jerónimo, la excongresista ya hablaba de la posibilidad de postular con la alianza Venceremos.

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Como se sabe, la alianza electoral Venceremos está conformada por el Nuevo Perú para el Buen Vivir, organización política liderada por Mendoza. Además de esta agrupación, Venceremos también cuenta con el apoyo del partido Voces del Pueblo, liderado actualmente por Ronald Atencio y fundado por el excongresista Guillermo Bermejo.

Mendoza cuenta con experiencia política. Además de ser candidata presidencial, en 2011 fue elegida legisladora por el partido Gana Perú, extinta coalición nacionalista que tenía como líder al expresidente Ollanta Humala. De sus cinco años en el Parlamento, solo estuvo uno en la bancada humalista; luego fue parte del bloque que conformó el Frente Amplio con legisladores de Acción Popular.

Inscripción de lista única de Venceremos para elecciones primarias de cara a las Elecciones Municipales y Regionales en Cusco. Verónika Mendoza aparece como única postulante

Inscripción de lista única de Venceremos para elecciones primarias de cara a las Elecciones Municipales y Regionales en Cusco. Verónika Mendoza aparece como única postulante | Foto: ONPE.

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