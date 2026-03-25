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Política

Mesías Guevara a Keiko Fujimori: "La señora K ahora es la señora de la mentira"

El candidato presidencial del Partido Morado y la lideresa de Fuerza Popular protagonizaron un intenso cruce de palabras durante el debate presidencial.

El candidato presidencia del Partido Morado le respondió a Keiko Fujimori durante el debate presidencial. Foto: Composición/LR
El candidato presidencia del Partido Morado le respondió a Keiko Fujimori durante el debate presidencial. Foto: Composición/LR

Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Mesías Guevara (Partido Morado) protagonizaron un intenso cruce de palabras durante el debate presidencial.

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El enfrentamiento comenzó cuando Guevara comenzó su intervención haciendo alusión a las denominadas leyes procrimen que se aprobaron desde el Congreso con los votos del fujimorismo. En ese sentido, la lideresa del partido naranja le respondió a su contrincante: "Son muchos años de insultos; me sorprende que no tenga algo nuevo. Como dirían los jóvenes, le voy a hacer ghosting".

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Guevara no se quedó atrás y volvió a la carga: "Le digo a la señora Fujimori, ya que ella invoca a los jóvenes, ella me dice que me va a gostear, yo le digo que la voy a papear". Asimismo, aseguró que, de ser presidente, fortalecerá el Ministerio Público y a los fiscales Delia Espinoza y José Domingo Pérez, quien le pidió que salude a la lideresa naranja.

Momentos después, cuando se le dio la palabra a Keiko, ella indicó que le tocaba a Guevara porque le quedaba un minuto y medio de tiempo. El candidato morado no desaprovechó la oportunidad para cuestionar a la lideresa.

"No cumplió su palabra, me dijo que me iba a ghostear; ya ven, hasta en eso mienten. La señora K ya no es la señora K, es la señora de la mentira", afirmó.

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