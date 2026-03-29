Elecciones 2026: ¿a qué hora inicia el debate presidencial de este lunes 30 y dónde verlo EN VIVO?

Primera ronda de debates presidenciales terminó con su tercera fecha este 26 de marzo | Foto: John Reyes / URPI-LR

Primera ronda de debates presidenciales terminó con su tercera fecha este 26 de marzo | Foto: John Reyes / URPI-LR

La segunda ronda del debate presidencial iniciará este lunes 30 de marzo a las 8.00 de la noche. Este encuentro será transmitido por televisión abierta a través de TV Perú. También estará disponible en el servicio de cable mediante JNE TV, específicamente en el canal 552 de Movistar.

Además, el debate se transmitirá por internet en las redes sociales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, como Facebook y YouTube.

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En esta primera fecha, los bloques temáticos para el debate serán los de Educación, innovación y tecnología y Empleo, desarrollo y emprendimiento.

Además, cada candidato tendrá que contestar una pregunta ciudadana y dar un mensaje final tras culminar con su participación en los tres bloques anteriores. El debate suele durar hasta las 11.00 de la noche.

Debate presidencial: ‘Popy’ Olivera contra Enrique Valderrama se enfrentarán este 30 de marzo

El primer enfrentamiento de este lunes 30 de marzo estará protagonizado por Fernando Olivera, Enrique Valderrama y Walter Chirinos (PRIN). El líder del Frente de la Esperanza ha consolidado en los debates una imagen marcada por su tono confrontacional hacia sus rivales.

En ocasiones anteriores, uno de sus momentos más recordados ocurrió cuando debatió con Alan García, escenario en el que, como exministro, expuso distintos episodios vinculados a presuntos actos de corrupción en la trayectoria política del exmandatario. En esta oportunidad, Olivera volverá a medirse con un representante del aprismo.

“A mí me da igual quién sea el que aparezca en la terna. Todos los candidatos pertenecen a partidos que son parte del sistema de corrupción. Lo que yo haré es centrarme en presentar las propuestas del Frente de Esperanza. Esta es la fase en la que los peruanos tienen que evaluar la mejor opción”, indicó el postulante a la presidencia a este medio. Además, criticó el formato que se ha establecido para estos encuentros entre candidatos.

Por su parte, Valderrama ha manifestado a medios locales que confía en que el intercambio se desarrolle en un ambiente respetuoso y enfocado en las propuestas vinculadas al eje temático correspondiente: “Más allá de quien este al frente, el APRA planteará en este debate propuestas realmente transformadoras. Tendremos una posición firme para demostrar que no somos los mismos de siempre”, declaró a La República.

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Debate presidencial: todos los cruces del 30 de marzo

Empleo, desarrollo y emprendimiento Primera terna Partido Aprista Peruano Enrique Valderrama Partido Político PRIN Walter Chirinos Partido Frente de la Esperanza 2021 Fernando Olivera Segunda terna Partido SíCreo Carlos Espá Partido Político Cooperación Popular Yonhy Lescano País Para Todos Carlos Álvarez Tercera terna Alianza Electoral Venceremos Ronald Atencio Perú Moderno Carlos Jaico Fe en el Perú Álvaro Paz de la Barra Cuarta terna Partido Democrático Somos Perú George Forsyth Partido Demócrata Verde Alex Gonzales Fuerza y Libertad Fiorella Molinelli