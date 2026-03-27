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Rafael López Aliaga pide a sus seguidores que se ofrezcan como miembros de mesa “para cuidar el voto”

El candidato Rafael López Aliaga sigue desacreditando a los miembros de la ONPE, a quienes llamó "terrucos" a inicios de marzo. Junto a la candidata Keiko Fujimori, son los mayores promotores de la narrativa del fraude, pese a que organismos nacionales e internacionales descartaron irregularidades en las elecciones del 2021.

López Aliaga sigue desacreditando la labor de la ONPE.
López Aliaga sigue desacreditando la labor de la ONPE.

Debido a que para él hubo un fraude inexistente en las elecciones presidenciales del 2021, el candidato de Renovación Popular Rafael López Aliaga, solicitó a sus seguidores ofrecerse como miembros de mesa para cuidar el voto este próximo 12 de abril, día central de los comicios generales.

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“Hermanos de Tumbes, este 12 de abril vayan temprano a su mesa de votación y si es que no se abre, ofrézcanse como miembros de mesa y controlen el voto. El Perú se sumará a la ola libertaria”, expresó desde esa región del norte, adonde llegó para un mitin de campaña.

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Al igual que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cinco años después, López Aliaga continúa promoviendo la narrativa del fraude. Esto, a pesar de que no solo la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sino también el Ministerio Público y la Organización de Estados Americanos (OEA) descartaron cualquier tipo de irregularidades durante los comicios generales del 2021.

A inicios de marzo, el líder de Renovación Popular arremetió contra los miembros de la ONPE, a quienes llamó “terrucos” tras solicitar a sus simpatizantes a “cuidar el voto” como personeros de mesa.

“Ya no hicieron una vez (el fraude). Pero ya les ganamos la alcaldía de Lima con personeros, (por eso) salgan a pelear sus votos, que no los vuelvan a engañar. Esa ONPE está llena de terrucos, no funciona, no sirve para nada, vamos a cuidar el voto, acá en San Martín de Porres y el Rímac vamos a contar los votos. Esa fue la forma de ganarle las elecciones municipales (del 2022), teniendo personeros y centro de cómputo propio”, afirmó fiel a su estilo desde la zona de Caquetá, en San Martín de Porres.

 En noviembre último, López Aliaga también llamó delincuentes a los miembros de la ONPE.  “Mi teoría es que el INPE lo haría mejor que la ONPE. Con esos bueyes hay que arar, eso es lo que tenemos. Sabemos que son delincuentes, ¿ya? Que ya nos robaron una elección, pero la segunda no, pues. La segunda se la ganamos porque pusimos personeros en todos lados”, manifestó sin pruebas.

El líder de Renovación Popular dijo que en las elecciones del 2021, donde resultó ganador el expresidente Pedro Castillo, él ocupó el primer puesto, seguido de Keiko Fujimori, quien es la mayor promotora de la narrativa del fraude tras perder en segunda vuelta.

Un fraude que ha sido descartado

López Aliaga sigue cuestionando la labor de la ONPE y el JNE pese a que hasta junio del 2024, el Ministerio Público había archivado 25 denuncias por supuestos delitos contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de firmas de documentos, por parte de los miembros de mesa durante la segunda vuelta de las elecciones del 2021, demostrando así que no existió ninguna irregularidad o fraude por parte de los organismos electorales. 

Siete de dichas denuncias fueron archivadas en las fiscalías provinciales de Rioja, Moyobamba, Bellavista y Tarapoto (San Martín); mientras que con otras seis sucedió lo mismo en las fiscalías de Tantará, Angaraes y Huamanga (Huancavelica). 

De igual manera, cinco casos merecieron igual suerte en las fiscalías provinciales de Huaraz, Huari y Mariscal Luzuriaga (Ancash), dos en las fiscalías provinciales de Pasco, dos en la fiscalía de Tacabamba (Cajamarca), uno en la fiscalía de Huamanga (Ayacucho), uno en la fiscalía de Mariano Melgar (Arequipa) y uno en Canchis (Cusco). 

El Ministerio Público precisó también que, respecto a las pericias grafotécnicas de parte presentadas por Fuerza Popular que determinaban la supuesta falsedad de las firmas, se decidió que quedaran desvirtuadas con los testimonios de los miembros de mesa. 

 

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