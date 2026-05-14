Mercado laboral: salario pretendido de los peruanos subió 5,52% y llegó a S/3.398 mensuales

El salario pretendido por los peruanos registró un incremento interanual de 5,52%. | Difusión

El salario pretendido por los peruanos registró un incremento interanual de 5,52%. | Difusión

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El sueldo que esperan ganar los peruanos sigue subiendo, aunque el mercado laboral aún muestra señales de desaceleración y brechas persistentes. En abril de 2026, la remuneración promedio pretendida alcanzó S/3.398 mensuales, un incremento interanual de 5,52%, según el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, portal web de empleo en Latinoamérica. Sin embargo, en lo que va del año, las expectativas salariales acumulan una caída de 1,08%.

El reporte revela además una marcada diferencia entre los distintos niveles de experiencia, así como una brecha salarial de género que supera el 9%. De acuerdo con el estudio, los puestos de jefe o supervisor solicitan en promedio S/5.542 mensuales; los perfiles semi senior y senior, S/3.444; mientras que los trabajadores junior aspiran a ingresos de S/2.306.

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Los puestos de jefe o supervisor solicitan en promedio S/5.542 mensuales.

En abril, las pretensiones salariales para puestos junior aumentaron 0,33% y para cargos senior y semi senior crecieron 0,06%. En contraste, los salarios requeridos para jefaturas descendieron 0,24%.

Entre los puestos con mayores expectativas salariales destacan Negocios Internacionales, que lidera el segmento de jefe o supervisor con una pretensión de S/10.000 mensuales. En el nivel senior y semi senior, el área de Testing, QA y QC registra la cifra más alta, con S/5.500; mientras que en el segmento junior sobresale Finanzas Internacionales con S/4.000.

“Si bien el incremento en las pretensiones salariales de abril fue moderado, observamos una tendencia al alza sostenida en términos interanuales. Los resultados reflejan un mercado donde los talentos ajustan sus expectativas de forma gradual, manteniendo una evolución sostenida”, señaló Diego Tala, director comercial de Bumeran.

La brecha salarial de género alcanza el 9,21%

El informe también evidencia que persisten diferencias salariales entre hombres y mujeres. En abril, la brecha del salario requerido llegó al 9,21%. Mientras los hombres solicitaron en promedio S/3.505 mensuales, las mujeres aspiraron a S/3.209. Además, en el último mes, el salario pretendido por los hombres cayó 0,89%, mientras que el de las mujeres aumentó 0,23%.

La diferencia también se refleja en las postulaciones laborales. Las mujeres representan el 41,66% del total de postulaciones, frente al 58,34% de los hombres.

Sin embargo, a medida que aumenta el nivel de seniority, la participación femenina disminuye. En puestos junior, las mujeres representan el 45,75% de las postulaciones; en cargos semi senior y senior, la cifra cae a 33,99%; y en posiciones de jefe o supervisor apenas alcanza el 27,66%.

Brecha salarial de género supera el 9%.

Mercado laboral: los puestos más buscados

Durante abril, las áreas que concentraron la mayor cantidad de postulaciones fueron Administración, con 7,21%; Comercial, con 5,99%; Minería, Petróleo y Gas, con 4,92%; y Recursos Humanos, con 4,28%.

En cuanto a la demanda de empresas, las posiciones con más avisos laborales publicados en el portal fueron Comercial, que representó el 8,53% de las ofertas; Ventas, con 7,85%; y Administración, con 3,93%.