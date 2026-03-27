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Política

Álvaro Paz de la Barra denuncia a Phillip Butters por discriminación y exige disculpas públicas

El candidato de Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo y el Conadis tras la difusión de videos en los que Phillip Butters se burla de una condición médica que el político padeció. El candidato indica que el caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público

Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial por el partido Fe en el Perú, exige disculpas públicas a Phillip Butters.
Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial por el partido Fe en el Perú, exige disculpas públicas a Phillip Butters. | Composición/LR

Durante la noche del jueves 26, Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial por el partido Fe en el Perú, llegó a los exteriores de Panamericana Televisión para exigir disculpas públicas por la difusión de un video en el Phillip Butters imita y opina sobre su desempeño durante el debate presidencial. Paz de la Barra denunció haber sido “víctima de una campaña de odio” basada en una condición médica de su infancia.

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El candidato declaró para diversos medios que el conductor tenía conocimiento de su problema de habla y que lo usó como recurso para burlarse de él a través de sus redes sociales. “Yo he sido víctima de un acto discriminatorio sistemático a nivel de las redes sociales. Yo vine al mundo con un trastorno neurológico del habla y lo superé a los 14 años, pero sufrí mucho bullying”.

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El candidato expresó su indignación debido a que el presentador conocía este aspecto de su vida por la amistad que mantenía con su padre. “Phillip Butters sabía de esto porque él ha sido amigo de mi padre hace muchos años. Sabía que yo vine al mundo con esto, sabía que me quería suicidar”, indicó el exalcalde de La Molina.

Paz de la Barra detalló que ingresó a las instalaciones para solicitar una rectificación, pero el comunicador se negó a pedir perdón. Según señaló, el incidente quedó registrado por la autoridad: “He entrado y los dos efectivos policiales han ratificado que yo le he exigido disculpas. Ante ello, Phillip ha dicho: ‘me ratifico, no voy a pedir disculpas a nadie’”. Debido a esta respuesta, se ha levantado un acta de intervención policial que ya se encuentra en manos de la Fiscalía para determinar las acciones legales correspondientes, según lo indicó el candidato.

Paz de la Barra, a través de los medios, se dirigió al conductor y sostuvo que no descansará hasta obtener justicia. "Yo voy a seguir hasta las últimas consecuencias, hasta verte en la cárcel”, declaró el candidato en caso de no obtener una disculpa por parte de Phillip Butters.

Asimismo, hizo un llamado urgente a instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Conadis y el Ministerio Público para que su caso no quede en la impunidad y se protejan los derechos de quienes han superado trastornos neurológicos similares.

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