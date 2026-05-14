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Sociedad

El parque natural que acaba de cumplir 61 años: posee más de 4.000 hectáreas de zona protegida, viven más de 650 especies, entre ellas, el ave nacional

Reconocido por sus atractivos naturales como la Cueva de las Lechuzas y "La Bella Durmiente", el parque promueve la conservación mediante programas de inclusión social y capacitación en ecoturismo. En 2025, recibió más de 189 mil visitantes.

Durante 2025, el parque recibió más de 189 mil visitantes, impulsando actividades económicas locales y participando en iniciativas de conservación y ecoturismo a nivel nacional.
Durante 2025, el parque recibió más de 189 mil visitantes, impulsando actividades económicas locales y participando en iniciativas de conservación y ecoturismo a nivel nacional. | Foto: Andina/Composición LR
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El Parque Nacional Tingo María celebró este 14 de mayo su aniversario número 61 como una de las áreas naturales protegidas más representativas del Perú. Ubicado en la región Huánuco, este espacio conserva 4.777 hectáreas de bosques de selva alta y se ha consolidado como uno de los principales destinos de turismo sostenible del país gracias a su biodiversidad y atractivos naturales.

Creado oficialmente en 1965, el parque alberga cientos de especies de flora y fauna, además de paisajes emblemáticos como la cadena montañosa conocida como “La Bella Durmiente” y la famosa Cueva de las Lechuzas. En los últimos años, también ha recibido reconocimientos internacionales por sus iniciativas vinculadas al ecoturismo y la conservación ambiental.

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Turismo sostenible y conservación impulsan el crecimiento del Parque Nacional Tingo María

El Parque Nacional Tingo María se ha convertido en un referente nacional del turismo sostenible debido a la implementación de programas de conservación y participación comunitaria. Entre las estrategias aplicadas destacan proyectos de capacitación, inclusión social y actividades económicas sostenibles vinculadas al turismo y la protección ambiental.

Además, el área natural protegida participa en campañas ambientales como la Gran Cruzada Verde Nacional, impulsada por el Ministerio del Ambiente. También se han fortalecido iniciativas turísticas como circuitos agroturísticos del cacao, paseos en bote y servicios turísticos administrados por pobladores locales.

Durante 2025, el parque recibió más de 189 mil visitantes, cifra que representó un crecimiento del 16 % respecto al año anterior. Este incremento ha fortalecido actividades económicas relacionadas con hospedajes, restaurantes, transporte y venta de artesanías en la ciudad de Tingo María y zonas cercanas.

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Más de 650 especies y atractivos naturales convierten al parque en uno de los más importantes del Perú

El Parque Nacional Tingo María destaca por su amplia biodiversidad. Según información oficial, en este territorio habitan 656 especies de plantas, 242 especies de orquídeas y más de 290 especies de aves, entre ellas el gallito de las rocas, considerado ave nacional del Perú.

Asimismo, se registran especies de mamíferos como el otorongo, el ronsoco y diversos felinos detectados mediante cámaras trampa. En los últimos años también se identificaron nuevas especies de orquídeas y fauna silvestre dentro del área protegida.

Entre sus principales atractivos turísticos figuran la Cueva de las Lechuzas, la catarata Quinceañera y el sector Tres de Mayo, espacios donde se desarrollan actividades como observación de aves, caminatas, camping y ecoturismo. El parque ha sido reconocido en cinco oportunidades consecutivas por los premios internacionales Green Destinations como uno de los destinos sostenibles más destacados del mundo.

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