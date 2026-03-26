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Fernando Olivera y César Sandoval protagonizan enfrentamiento en Trujillo: "Delincuente, sin vergüenza"

Olivera, al recibir las agresiones verbales, pidió que se retirara el exministro, evitando confrontaciones físicas. El evento ocurrió durante una conferencia de prensa que el candido de Frente de la Esperanza daba en la ciudad norteña.

Candidatos se lanzaron improperios durante un evento de Olivera en Trujillo. Foto: captura de pantalla
Candidatos se lanzaron improperios durante un evento de Olivera en Trujillo. Foto: captura de pantalla

Fernando Olivera y el exministro de Dina Boluarte y actual candidato al Congreso por Alianza para el Progreso, César Sandoval, protagonizaron un enfrentamiento en Trujillo, momentos previos a que el candidato presidencial del partido político Frente de la Esperanza diera una conferencia de prensa como parte de sus actividades de campaña.

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En imágenes difundidas, Sandoval se acercó a Olivera mientras almorzaba junto a simpatizantes de Alianza para el Progreso, donde comenzó a insultar al candidato presidencial. “Farsante. Tú haz sido el ministro corrupto de Toledo. Tú haz sido el agente de Odebrecht, de Graña y Montero. Delincuente, coquero, ladrón. Toledo debe estar en la cárcel contigo. Haz cobrado plata por la interoceánica. Coquero, drogadicto”, increpó el exministro de Transportes.

Fernando Olivera se levantó y pidió que retiren al exministro de Transporte, evitando confrontarlo. El incidente se produce luego de que Olivera denunciara en redes sociales que recibe amenazas de muerte tras señalar a César Acuña, líder de APP, de encabezar una organización criminal durante el debate presidencial.

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