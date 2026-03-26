Fernando Olivera y César Sandoval protagonizan enfrentamiento en Trujillo: "Delincuente, sin vergüenza"

Candidatos se lanzaron improperios durante un evento de Olivera en Trujillo. Foto: captura de pantalla

Candidatos se lanzaron improperios durante un evento de Olivera en Trujillo. Foto: captura de pantalla

Fernando Olivera y el exministro de Dina Boluarte y actual candidato al Congreso por Alianza para el Progreso, César Sandoval, protagonizaron un enfrentamiento en Trujillo, momentos previos a que el candidato presidencial del partido político Frente de la Esperanza diera una conferencia de prensa como parte de sus actividades de campaña.

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En imágenes difundidas, Sandoval se acercó a Olivera mientras almorzaba junto a simpatizantes de Alianza para el Progreso, donde comenzó a insultar al candidato presidencial. “Farsante. Tú haz sido el ministro corrupto de Toledo. Tú haz sido el agente de Odebrecht, de Graña y Montero. Delincuente, coquero, ladrón. Toledo debe estar en la cárcel contigo. Haz cobrado plata por la interoceánica. Coquero, drogadicto”, increpó el exministro de Transportes.

Fernando Olivera se levantó y pidió que retiren al exministro de Transporte, evitando confrontarlo. El incidente se produce luego de que Olivera denunciara en redes sociales que recibe amenazas de muerte tras señalar a César Acuña, líder de APP, de encabezar una organización criminal durante el debate presidencial.