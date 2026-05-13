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Política

Harvey Colchado lidera lista de los 10 diputados más votados: obtuvo más de 135 mil votos

Lima concentra la mayoría de los diputados virtuales más votados, con Renovación Popular y Ahora Nación a la cabeza. Yenifer Paredes es la única candidata de regiones que integra el grupo de los diez más votados a nivel nacional.

Harvey Colchado es el diputado virtual más votado al 91.782% de actas contabilizadas.
Harvey Colchado es el diputado virtual más votado al 91.782% de actas contabilizadas. | Composición/LR
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Faltando solo 49 actas por contabilizar, se van perfilando quiénes serían las 130 figuras políticas que formarían parte de la Cámara de Diputados. Los resultados del voto preferencial definen a los candidatos con mayor respaldo electoral. En esta lista de los diez más votados, destacan legisladores de Lima Metropolitana y una representación de Cajamarca.

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El candidato con la votación más alta a nivel nacional es Harvey Colchado, del partido Ahora Nación, quien alcanzó 135.559 votos en el distrito de Lima. En segundo lugar se ubica Norma Yarrow, de Renovación Popular, con 120.174 votos preferenciales.

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En el tercer puesto se encuentra Indira Huilca, también de Ahora Nación, con un total de 88.323 votos en la capital. Le sigue Cecilia Chacón, de Fuerza Popular, quien obtuvo 76.219 votos en Lima Metropolitana. Esto demuestra que el electorado limeño concentra las votaciones más altas del proceso electoral para la Cámara de Diputados.

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El quinto lugar lo ocupa José Isidro Baella, de Renovación Popular, quien sumó 72.904 votos. También destaca Yenifer Paredes, de Juntos por el Perú, quien logró 63.528 votos en Cajamarca. Su presencia en esta lista resalta porque es la única candidata de una región distinta de la capital entre los primeros puestos.

En la séptima posición se encuentra Roxana Rocha, de Renovación Popular, con 51.328 votos. Muy cerca, en el octavo lugar, aparece Oscar Reto Otero, representante del Partido del Buen Gobierno, con 51.024 votos. Estos candidatos superaron la barrera de los 50.000 votos y aseguran una posición dentro de sus respectivas bancadas.

La lista se cierra con dos candidatos más de Renovación Popular en Lima: Javier Cipriani Thorne, con 38.208 votos, y Gustavo Segura Figueroa, con 37.707. Con estos resultados, Renovación Popular tiene a cinco de sus integrantes entre los 10 más votados del país.

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Los 10 candidatos más votados al 91.782% de actas contabilizadas:

PosiciónCandidatoPartidoDistritoVotos
1Harvey Colchado HuamaníAhora NaciónLima135,559
2Norma Yarrow LumbrerasRenovación PopularLima120,174
3Indira Huilca FloresAhora NaciónLima88,323
4Cecilia Chacón de VettoriFuerza PopularLima76,219
5José Isidro Baella MalcaRenovación PopularLima72,904
6Yenifer Paredes NavarroJuntos por el PerúCajamarca63,528
7Roxana Rocha GallegosRenovación PopularLima51,328
8Oscar Reto OteroP. del Buen GobiernoLima51,024
9Javier Cipriani ThorneRenovación PopularLima38,208
10Gustavo Segura FigueroaRenovación PopularLima37,707
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