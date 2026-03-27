Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga se enfrentarán en la quinta fecha del debate presidencial.

López Aliaga y Fujimori vienen enfrentándose desde la vacancia de José Jerí. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR

López Aliaga y Fujimori vienen enfrentándose desde la vacancia de José Jerí. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR

Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga debatirán este 31 de marzo sus propuesta en el bloque ‘empleo, desarrollo y emprendimiento’ de la quinta fecha del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En este grupo también participará la candidata de Primero La Gente Marisol Pérez Tello.

A esa fecha los candidatos de Fuerza Popular y Renovación Popular llegan liderando las encuestas con 11% y 10% de intención de voto, respectivamente, mientras que Pérez Tello continúa incluida en el grupo de Otros.

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Tras la salida de José Jerí, el cruce entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga se intensificó y quedó marcado por acusaciones directas. Antes y durante el proceso de censura, Fujimori rechazó la postura de su rival y lo calificó de “títere de los caviares”, además de cuestionar su “falta de madurez emocional” por promover la destitución en plena coyuntura electoral. En respuesta, López Aliaga acusó a la lideresa de Fuerza Popular de ser “cómplice” y de “avalar la corruptela” por sostener a Jerí pese a los cuestionamientos en su contra.

Luego de concretarse la vacancia, el enfrentamiento continuó en clave de responsabilidades políticas. Fujimori atribuyó directamente a López Aliaga y a su partido un rol decisivo en la caída del exmandatario, señalando que se “aliaron con la izquierda y los caviares” y llegando incluso a rebautizar a su agrupación como “Renovación Caviar”. Desde el otro lado, se mantuvo la crítica al fujimorismo por haber intentado sostener a Jerí, consolidando así una ruptura abierta entre ambas fuerzas de derecha en medio del proceso electoral.

El enfrentamiento entre los candidatos presidenciales escaló a tal medida que sus congresistas y candidatos al Parlamento bicameneral también se señalaron en redes sociales.

Debate presidencial: ¿quiénes participarán en la quinta fecha del evento?

A continuación, conoce a los candidatos que asistirán al debate presidencial organizado por el JNE previo a las elecciones generales 2026.

Candidato Partido Herbert Caller Partido Patriótico del Perú Mesías Guevara Partido Morado Roberto Sánchez Juntos por el Perú Paul Jaimes Progresemos Keiko Fujimori Fuerza Popular Rafael López Aliaga Renovación Popular Marisol Pérez Tello Primero la Gente Mario Vizcarra Partido Político Perú Primero Charlie Carrasco Partido Demócrata Unido Perú Vladimir Cerrón Partido Político Nacional Perú Libre Francisco Diez-Canseco Perú Acción Roberto Chiabra Unidad Nacional

Debate presidencial 2026: ¿A qué hora inicia y dónde puedo ver la quinta fecha del evento?

Al igual que las fechas anteriores, el debate presidencial iniciará a las 8.00 p. m. y tendrá una duración aproximada de dos horas y media. Se desarrollará en cuatro bloques y contará con la moderación de los periodistas Tatiana Alemán y Pedro Tenorio.

Puedes ver el debate presidencial por televisión abierta a través de TV Perú. También estará disponible en el servicio de cable mediante JNE TV, específicamente en el canal 552 de Movistar.

Además, el debate se transmitirá por internet en las redes sociales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, como Facebook y YouTube.

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Debate presidencial: conoce los temas de la quinta fecha

Tema 1: Empleo, desarrollo y emprendimiento

Terna 1: Keiko Fujimori, Marisol Pérez Tello y Rafael López Aliaga.

Keiko Fujimori, Marisol Pérez Tello y Rafael López Aliaga. Terna 2: Roberto Sánchez, Roberto Chiabra y Francisco Diez-Canseco.

Roberto Sánchez, Roberto Chiabra y Francisco Diez-Canseco. Terna 3: Paul Jaimes, Herbert Caller y Mario Vizcarra.

Paul Jaimes, Herbert Caller y Mario Vizcarra. Terna 4: Vladimir Cerrón, Charlie Carrasco y Mesías Guevara.

Tema 2: Educación, innovación y tecnología