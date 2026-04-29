Junta Nacional de Justicia convoca a concurso público de méritos para elegir al nuevo jefe de la ONPE

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó convocar a un concurso público de méritos para seleccionar y nombrar al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en reemplazo de Piero Corvetto, quien renunció tras el escándalo por la entrega de material electoral, y de Bernardo Pachas, que ejerce el cargo de manera interina.

La decisión de la JNJ tiene como objetivo restituir la conducción de la entidad electoral tras confirmarse la vacancia del puesto. A través de la Resolución n.º 283-2026-JNJ, el pleno de la entidad presidida por María Teresa Cabrera también aprobó el proyecto de bases del concurso y la Convocatoria n.º 001-2026-SN-JNJ.

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De igual manera, la norma legal señala que se ha formulado el proyecto de bases y de convocatoria de selección y nombramiento del jefe de la ONPE. En ese sentido, en la sesión del pasado 24 de abril, se acordó su aprobación y se delegó a Cabrera suscribir dicha resolución.

El documento precisa que el proceso tiene como objetivo designar a la máxima autoridad electoral por un periodo de cuatro años, el cual puede ser renovado, tal como lo ordenan la Constitución Política y la Ley Orgánica de la JNJ.

Resolución publicada en El Peruano

Los detalles del concurso público de méritos

El concurso incluye cuatro etapas de evaluación con la siguiente ponderación: conocimientos (25 %), evaluación curricular (20 %), estudio de caso con presentación del plan de trabajo (20 %) y entrevista personal (35 %). Todas son eliminatorias y los postulantes deberán obtener al menos 70 puntos sobre 100 en cada una.

Para participar, los postulantes deberán pagar S/ 430 por derecho de inscripción en el Banco de la Nación o a través de la plataforma digital, en el que deben consignar su número de DNI. Luego, deberán completar la ficha de inscripción mediante la extranet de la JNJ.

JNJ busca el reemplazo de Piero Corvetto

La resolución indicó que la convocatoria se debe a la salida de Corvetto de la ONPE el pasado 21 de abril. En medio de los cuestionamientos por la legalidad de la dimisión, la JNJ aceptó la renuncia del exjefe de la entidad electoral. Por ese motivo, quedó la vacante abierta.