HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,686%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,686%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,686%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,686%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

Fraudismo presiona a JNE y Yehude Simon en vivo | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Junta Nacional de Justicia convoca a concurso público de méritos para elegir al nuevo jefe de la ONPE

La convocatoria de la JNJ se dio luego de la renuncia de Piero Corvetto tras el escándalo de la entrega del material electoral. La institución también aprobó las bases del concurso público de méritos para la selección y nombramiento del nuevo jefe de ONPE.

Convocatoria se realizó a través del diario El Peruano. Foto: Composición/LR
Convocatoria se realizó a través del diario El Peruano. Foto: Composición/LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó convocar a un concurso público de méritos para seleccionar y nombrar al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en reemplazo de Piero Corvetto, quien renunció tras el escándalo por la entrega de material electoral, y de Bernardo Pachas, que ejerce el cargo de manera interina.

Únete a nuestro canal de política y economía

La decisión de la JNJ tiene como objetivo restituir la conducción de la entidad electoral tras confirmarse la vacancia del puesto. A través de la Resolución n.º 283-2026-JNJ, el pleno de la entidad presidida por María Teresa Cabrera también aprobó el proyecto de bases del concurso y la Convocatoria n.º 001-2026-SN-JNJ.

TE RECOMENDAMOS

¡FIN DE LA PRIMERA VUELTA! Y ROSA MARÍA RESPONDE ACUSACIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

De igual manera, la norma legal señala que se ha formulado el proyecto de bases y de convocatoria de selección y nombramiento del jefe de la ONPE. En ese sentido, en la sesión del pasado 24 de abril, se acordó su aprobación y se delegó a Cabrera suscribir dicha resolución.

El documento precisa que el proceso tiene como objetivo designar a la máxima autoridad electoral por un periodo de cuatro años, el cual puede ser renovado, tal como lo ordenan la Constitución Política y la Ley Orgánica de la JNJ.

Resolución publicada en El Peruano

Resolución publicada en El Peruano

Los detalles del concurso público de méritos

El concurso incluye cuatro etapas de evaluación con la siguiente ponderación: conocimientos (25 %), evaluación curricular (20 %), estudio de caso con presentación del plan de trabajo (20 %) y entrevista personal (35 %). Todas son eliminatorias y los postulantes deberán obtener al menos 70 puntos sobre 100 en cada una.

Para participar, los postulantes deberán pagar S/ 430 por derecho de inscripción en el Banco de la Nación o a través de la plataforma digital, en el que deben consignar su número de DNI. Luego, deberán completar la ficha de inscripción mediante la extranet de la JNJ.

JNJ busca el reemplazo de Piero Corvetto

La resolución indicó que la convocatoria se debe a la salida de Corvetto de la ONPE el pasado 21 de abril. En medio de los cuestionamientos por la legalidad de la dimisión, la JNJ aceptó la renuncia del exjefe de la entidad electoral. Por ese motivo, quedó la vacante abierta.

Notas relacionadas
Elecciones 2026: JNE asegura que elecciones complementarias no tiene sustento legal y generaría incertidumbre

Elecciones 2026: JNE asegura que elecciones complementarias no tiene sustento legal y generaría incertidumbre

LEER MÁS
Roberto Sánchez: ONPE sanciona con S/88.000 a Juntos por el Perú por no sustentar aportes en campaña en 2021

Roberto Sánchez: ONPE sanciona con S/88.000 a Juntos por el Perú por no sustentar aportes en campaña en 2021

LEER MÁS
¿El nuevo jefe de la ONPE “se niega a entregar la lista de extranjeros que digitan los votos”?

¿El nuevo jefe de la ONPE “se niega a entregar la lista de extranjeros que digitan los votos”?

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Keiko Fujimori es fuerte en Lima, pero Roberto Sánchez gana en provincias

Keiko Fujimori es fuerte en Lima, pero Roberto Sánchez gana en provincias

LEER MÁS
Ricardo Acuña, sobreviviente y testigo de la matanza: “Me presionaron para mentir”

Ricardo Acuña, sobreviviente y testigo de la matanza: “Me presionaron para mentir”

LEER MÁS
Militares dispararon 60 veces a 4x4 en la que murieron 5 civiles

Militares dispararon 60 veces a 4x4 en la que murieron 5 civiles

LEER MÁS
Delia Espinoza interpone demanda de amparo contra el JNE por no poder votar el 12 de abril

Delia Espinoza interpone demanda de amparo contra el JNE por no poder votar el 12 de abril

LEER MÁS
Promovieron la reelección, pero quedaron fuera del próximo Congreso

Promovieron la reelección, pero quedaron fuera del próximo Congreso

LEER MÁS
Elecciones 2026: JNE asegura que elecciones complementarias no tiene sustento legal y generaría incertidumbre

Elecciones 2026: JNE asegura que elecciones complementarias no tiene sustento legal y generaría incertidumbre

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025