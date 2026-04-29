Nuevo jefe de la ONPE juramentará el 3 de julio, según el cronograma del JNJ

JNJ convocó a concurso público para nombrar a nuevo jefe de la ONPE | Composición: LR.

JNJ convocó a concurso público para nombrar a nuevo jefe de la ONPE | Composición: LR.

De acuerdo con el cronograma oficial publicado en la convocatoria de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) juramentará en el cargo el 3 de julio. De esta manera, Bernardo Pachas, jefe interino de la institución, continuaría al mando durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Según las bases del concurso, el procedimiento comprende varias etapas eliminatorias, entre ellas la evaluación de conocimientos, la revisión curricular, la presentación de un plan de trabajo y una entrevista personal.

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Detalles del concurso público

El cronograma establece que las entrevistas personales se realizarán el 2 de julio, día en que también se publicarán las calificaciones finales, el cuadro de méritos y los resultados de la votación del pleno de la JNJ. Solo el candidato que obtenga el respaldo requerido de los miembros de la Junta será finalmente nombrado jefe de la ONPE.

La juramentación que formalizará la designación del nuevo titular de la ONPE se llevará a cabo en un acto público ante la JNJ.

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Este concurso fue convocado tras la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la institución electoral, motivada por los cuestionamientos a su gestión durante la jornada de votación del pasado 12 de abril.