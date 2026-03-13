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Chile llega con maquinaria pesada militar a frontera con Tacna para construir "escudo fronterizo"

El Gobierno de Chile inició el despliegue de equipos del Ejército en la línea limítrofe con Perú como parte del plan de escudo fronterizo promovido por José Antonio Kast, medida que busca reforzar el control migratorio en la frontera norte y que ya genera atención en autoridades locales de Tacna.

El Gobierno de Chile iniciaría la construcción de "escudo fronterizo" en la frontera con Chile. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR
El Gobierno de Chile iniciaría la construcción de "escudo fronterizo" en la frontera con Chile. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

El Ejército de Chile trasladó maquinaria pesada hasta la frontera con Tacna, en el límite con Perú, para iniciar obras vinculadas al plan de escudo fronterizo anunciado por el presidente José Antonio Kast. La intervención contempla excavaciones en sectores considerados rutas de ingreso irregular. La presencia militar se registró en las cercanías del complejo fronterizo Chacalluta.

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Según reportes de medios chilenos, los trabajos forman parte de una estrategia de infraestructura destinada a dificultar el tránsito no autorizado entre ambos países. El proyecto incluye zanjas profundas, cercos metálicos y puntos de vigilancia. Estas medidas responden a una promesa política reiterada por José Antonio Kast durante su campaña.

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Las primeras acciones se concentran en zonas desérticas próximas al límite entre Chile y Perú, donde autoridades identifican pasos informales utilizados por migrantes. Personal uniformado supervisa el traslado de excavadoras y otros equipos logísticos. La instalación de barreras físicas se ejecuta en tramos específicos definidos por las Fuerzas Armadas.

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El denominado escudo fronterizo también contempla la implementación de sistemas tecnológicos de monitoreo. Entre ellos se evalúa el uso de cámaras térmicas y torres de observación. Estas herramientas buscan reforzar el control territorial en la frontera norte chilena.

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