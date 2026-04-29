Susy Díaz mostró su nuevo departamento a las cámaras de 'América hoy' tras dejar su casa en Salamanca, debido a que su hija Flor Polo, quien vivía allí junto a sus dos hijos desde 2022, no asumía los gastos de alquiler, agua ni luz.

Ahora, más tranquila, la exvedette busca recuperar su paz, aunque deja en claro que su seguridad es lo primero. Por ello, ha instalado cámaras en distintos espacios del inmueble. “Desde mi celular puedo ver todo”, señaló la influencer de 62 años.

Susy Díaz presenta su departamento a las cámaras de televisión

Susy Díaz enseñó primero su dormitorio de visitas, destinado a una amiga que llegue de viaje. Aclaró también que por ahora no tiene interés en iniciar una relación. “(El dormitorio) no es para galanes. Ya me jubilé, quiero estar sola y tranquila. No tengo pareja que me estrese, pero mis perros me estresan”, expresó con su conocido sentido del humor.

La exvedette también presentó su cocina y sus electrodomésticos, aunque señaló que aún falta la instalación de los reposteros para mayor comodidad. En tono irónico, acusó a su vecina del 303 de habérselos llevado. Comentó además que teme ser víctima de brujería.

“Cuidado en la puerta no me vayan a echar la macumba. La vez pasada me echaron alpiste, pimienta voladora, una cosa negra me echaron ahí”, señaló al reportero de 'América hoy'.

¿Por qué Susy Díaz dejó su casa donde vivía con Flor Polo y sus nietos?

La convivencia de Susy Díaz con su hija Flor Polo, quien en 2022 se mudó junto a sus hijos a la casa de su mamá, terminó afectando su tranquilidad. “Mi vida cambió, ¿no? Yo vivía sola, no estaba mi hija, mis nietos, hasta las ocho de la mañana, qué felicidad, ¿no? Flor se muda con mi nieto más los nueve perros. No, no duermo bien, no duermo tranquila. Entonces, he venido acá a buscar paz, tranquilidad, ya que Flor sea responsable, ¿no? Que ella vea”, contó.

Agregó también que su hija no asumía el pago del alquiler ni de los servicios básicos, como el agua y la luz. Pese a eso, el vínculo familiar se mantiene. “No me he alejado totalmente de mi hija, de mis nietos, porque siempre estamos ahí conversando… de repente ella tiene que ir a trabajar y tengo que otra vez regresar para allá”, señaló.