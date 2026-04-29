HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
Espectáculos

Susy Díaz muestra su moderno departamento tras dejar su vivienda por problemas de dinero con Flor Polo: “Tengo cámaras, desde mi celular puedo ver todo”

La exvedette Susy Díaz, de 62 años, recibió en su nuevo hogar a las cámaras de ‘América hoy’.

Susy Díaz ahora vive alejado de su hija Flor Polo y sus nietos. Foto: Composición LR/América TV.
Susy Díaz ahora vive alejado de su hija Flor Polo y sus nietos. Foto: Composición LR/América TV.
Compartir

Susy Díaz mostró su nuevo departamento a las cámaras de 'América hoy' tras dejar su casa en Salamanca, debido a que su hija Flor Polo, quien vivía allí junto a sus dos hijos desde 2022, no asumía los gastos de alquiler, agua ni luz.

Ahora, más tranquila, la exvedette busca recuperar su paz, aunque deja en claro que su seguridad es lo primero. Por ello, ha instalado cámaras en distintos espacios del inmueble. “Desde mi celular puedo ver todo”, señaló la influencer de 62 años.

PUEDES VER: Susy Díaz abandona su casa tras revelar que su hija Florcita no paga luz ni agua: "Que sea responsable"

lr.pe

Susy Díaz presenta su departamento a las cámaras de televisión

Susy Díaz enseñó primero su dormitorio de visitas, destinado a una amiga que llegue de viaje. Aclaró también que por ahora no tiene interés en iniciar una relación. “(El dormitorio) no es para galanes. Ya me jubilé, quiero estar sola y tranquila. No tengo pareja que me estrese, pero mis perros me estresan”, expresó con su conocido sentido del humor.

La exvedette también presentó su cocina y sus electrodomésticos, aunque señaló que aún falta la instalación de los reposteros para mayor comodidad. En tono irónico, acusó a su vecina del 303 de habérselos llevado. Comentó además que teme ser víctima de brujería.

“Cuidado en la puerta no me vayan a echar la macumba. La vez pasada me echaron alpiste, pimienta voladora, una cosa negra me echaron ahí”, señaló al reportero de 'América hoy'.

PUEDES VER: Fan de Shakira expone actitud de Susy Díaz por la que no caminó al costado de La Loba: "Había un protocolo estricto que cumplir"

lr.pe

¿Por qué Susy Díaz dejó su casa donde vivía con Flor Polo y sus nietos?

La convivencia de Susy Díaz con su hija Flor Polo, quien en 2022 se mudó junto a sus hijos a la casa de su mamá, terminó afectando su tranquilidad. “Mi vida cambió, ¿no? Yo vivía sola, no estaba mi hija, mis nietos, hasta las ocho de la mañana, qué felicidad, ¿no? Flor se muda con mi nieto más los nueve perros. No, no duermo bien, no duermo tranquila. Entonces, he venido acá a buscar paz, tranquilidad, ya que Flor sea responsable, ¿no? Que ella vea”, contó.

Agregó también que su hija no asumía el pago del alquiler ni de los servicios básicos, como el agua y la luz. Pese a eso, el vínculo familiar se mantiene. “No me he alejado totalmente de mi hija, de mis nietos, porque siempre estamos ahí conversando… de repente ella tiene que ir a trabajar y tengo que otra vez regresar para allá”, señaló.

Notas relacionadas
Susy Díaz abandona su casa tras revelar que su hija Florcita no paga luz ni agua: "Que sea responsable"

Susy Díaz abandona su casa tras revelar que su hija Florcita no paga luz ni agua: "Que sea responsable"

LEER MÁS
Susy Díaz, Daniela Darcourt y Los Toribianitos se unen para celebrar la Navidad en el Parque de la Exposición

Susy Díaz, Daniela Darcourt y Los Toribianitos se unen para celebrar la Navidad en el Parque de la Exposición

LEER MÁS
Susy Díaz rompe su silencio y se defiende tras su polémico abrazo a Shakira antes de su concierto: "No he hecho nada malo"

Susy Díaz rompe su silencio y se defiende tras su polémico abrazo a Shakira antes de su concierto: "No he hecho nada malo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jazmín Pinedo muestra su vientre y hace importante anuncio junto a su novio extranjero Pedro Araujo: “Ya es una realidad”

Jazmín Pinedo muestra su vientre y hace importante anuncio junto a su novio extranjero Pedro Araujo: “Ya es una realidad”

LEER MÁS
Padre de familia enfrenta a famoso streamer peruano por coquetear con su hija en plena transmisión en vivo

Padre de familia enfrenta a famoso streamer peruano por coquetear con su hija en plena transmisión en vivo

LEER MÁS
Aldo Corzo es acusado por comportamiento indebido con exMiss Perú en una fiesta: "Me jaló para entrar al baño conmigo"

Aldo Corzo es acusado por comportamiento indebido con exMiss Perú en una fiesta: "Me jaló para entrar al baño conmigo"

LEER MÁS
Lucía de la Cruz sorprende al revelar detalles inéditos de su vida íntima con su esposo fallecido: “Yo amaré a Percy García eternamente”

Lucía de la Cruz sorprende al revelar detalles inéditos de su vida íntima con su esposo fallecido: “Yo amaré a Percy García eternamente”

LEER MÁS
Rebeca Escribens enfrenta a Said Palao por lanzar fuerte advertencia contra Onelia Molina: "Deberías tener sangre en la cara"

Rebeca Escribens enfrenta a Said Palao por lanzar fuerte advertencia contra Onelia Molina: "Deberías tener sangre en la cara"

LEER MÁS
ExMiss Perú expone a Erick Elera y lo acusa de haberla acosado cuando participaba en programa de América Televisión: "Fue traumático"

ExMiss Perú expone a Erick Elera y lo acusa de haberla acosado cuando participaba en programa de América Televisión: "Fue traumático"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025