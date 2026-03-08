Humberto Abanto y Delia Espinoza: entrevista exclusiva con los candidatos a la segunda vuelta del CAL

En un momento en que el sistema de justicia atraviesa una de sus crisis más agudas, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) se prepara para elegir a su próximo guía. Para este 14 de marzo, Delia Espinoza y Humberto Abanto llegan a esta segunda vuelta representando visiones opuestas de la abogacía peruana.

Ambos aspirantes al decanato exponen, en esta entrevista exclusiva para La República, sobre ética, rescatar la Caja de Previsión y crisis institucional y el desafío de recuperar la confianza de un gremio que exige un liderazgo real y devolverle al CAL el peso institucional que ha perdido en los últimos años.

¿Cómo considera usted que ha sido la gestión del Colegio de Abogados en los últimos años?

HA: Considero que ha sido una de las peores gestiones de los últimos tiempos en el Colegio de Abogados de Lima. El nivel de abuso, el aparato de control ético para deshacerse de los críticos, expulsarlos, suspenderlos, me parece deplorable. El hecho de haber transferido inmuebles a un fondo líquido, como debería ser el fondo de la caja de previsión social del abogado, también es un gravísimo error. Suponer que se pueden equilibrar las cuentas de la caja de previsión social del abogado por medio de un ajuste contable, como lo ha hecho el abogado, es una práctica absolutamente inaceptable en términos financieros. El colegio no le pertenece al señor decano ni a la junta directiva; el colegio le pertenece a todos los abogados y el acceso debería ser igual para todos.

DE: La gestión, yo creo, ha sido bastante carente de diversos servicios porque, para empezar, no se ha visto que haya mayores retribuciones o contraprestaciones o beneficios para los abogados en el sentido de que toda aportación que se da mensualmente, anualmente, se tiene que ver reflejada en, por ejemplo, capacitaciones continuas académicas o los servicios médicos más, digamos, eficientes o de mayor calidad. Igual también con el tema del bienestar social y una serie de situaciones que se han estado viendo, que en realidad no hay una retribución efectiva para los abogados.

¿Qué medidas cambiaría usted en esta gestión del colegio de abogados?

HA: La primera y más importante para mí es activar un sistema de defensa gremial eficaz y eficiente. Hemos sostenido, por ejemplo, que va a haber una app, y esta es una idea que hemos tomado del doctor Pedro Angulo, para que los abogados tengan el colegio en su palma, pero dentro de esa app haya un llamado, un llamado botón de pánico para que la oficina, la dirección de defensa gremial, pueda correr a auxiliar al abogado que está siendo víctima de algún atropello o de algún maltrato. Hay quienes critican esta propuesta, pero tengo claro para mí que creen que quienes nunca hacen nada, creen que nada se puede hacer.

DE: Sí, para empezar, el tema de la gestión, de la dirección institucional, porque también hay un tema de la imagen. ¿Cuál es la imagen que tenemos respecto de la sociedad? ¿Cómo los abogados estamos siendo vistos? Y también sobre lo que es una voz efectiva para la defensa del Estado de derecho, la institucionalidad, los valores democráticos. Hay que levantar de una vez por todas ese prestigio que antes se gozaba por parte de nuestro gremio, que siempre ha sido una voz autorizada, una voz escuchada, que era respetada, pero hoy en día ha decaído bastante eso. Por otro lado, en cuanto a la gestión gremial, definitivamente mejorar los servicios en cuanto a calidad y cantidad de capacitaciones, posgrados, cursos especializados, tanto a nivel nacional como internacional, y esto fortalecerlo a través de convenios (…). Nosotros vamos a implementar un programa de capacitación y entrenamiento para los jóvenes abogados, para que ellos puedan insertarse en el litigio con capacitaciones especializadas, pero también, a través de convenios, poder formar bolsas de trabajo.

¿De qué manera usted promovería una reforma del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima para que las acciones sean efectivas y rápidas? ¿O considera que el sistema actual de control interno es suficiente?

HA: Yo creo que el problema del Consejo de Ética es su mal uso. En este caso, el uso represivo destinado a suprimir la crítica. El sistema del Consejo de Ética, en mi opinión, debería merecer la construcción no solamente de tres salas del Consejo, sino además de tres salas en el Tribunal de Honor, porque no se dan abasto; la acumulación de los procesos es muy grande, pero eso supone necesariamente una reforma estatutaria que depende de la Asamblea General del Colegio.

DE: Lo que sucede es que hay un reglamento. De pronto lo que se puede sí revisar es qué tan eficiente es el procedimiento... Es un ente autónomo independiente y que ni el decanato ni la junta directiva ingresan a interferir o a influenciar en ese tipo de decisiones. Lo que sí se puede ver o se puede promover es que el reglamento para el consejo de ética puede ser tal vez mejorado, que pueda haber un mejor procedimiento y también asegurarnos de que ese reglamento también asegure la permanencia, la existencia de un tribunal de honor, que es la segunda instancia para que cualquier persona que es inhabilitada o es sancionada por el consejo de ética pueda tener inmediatamente el recurso y la posibilidad de acceder a la pluralidad de instancias (…)

Hay un sector del Colegio de Abogados de Lima que actualmente se siente desprotegido. ¿Qué medidas concretas propone para que el Colegio de Abogados los proteja ante abusos de autoridad?

HA: Yo soy el que ha marcado el debate con este tema y señalo que tiene que haber acuerdos con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con la Junta Nacional de Justicia, con CERVIR, para establecer la necesidad de un trato respetuoso al abogado y para que todos nos movamos en la dirección de que los plazos se cumplan, que nadie abuse de su poder. He subrayado un concepto que no me pertenece, sino que es del profesor argentino Adolfo Armando Rivas, de que jueces, fiscales y abogados, aunque con distinta función, tienen idéntica dignidad. Y eso nosotros nos vamos a empeñar en que comience a ser respetado como corresponde.

DE: Dentro de nuestro plan de trabajo está previsto lo que es la defensoría del abogado, que consiste en un sistema de turno permanente de las veinticuatro horas para que, ante cualquier circunstancia adversa que esté atravesando nuestro agremiado, especialmente en horas de la madrugada, en la noche, donde a veces, por los horarios de oficina, ya casi nadie atiende, nosotros vamos a hacer un acompañamiento efectivo… También solicitar a las autoridades correspondientes en los ministerios, en las dependencias públicas, Poder Judicial, Ministerio Público, etcétera, que realmente se les atienda, se les dé las consideraciones y no se les deje a los colegas parados o sin atención en las ventanillas (…).

Más allá de la política, el abogado siempre busca su bienestar. La caja de previsión social del abogado ha sido cuestionada hace tiempo por una severa crisis financiera. ¿Tienen un plan de transparencia como auditoría y modernización financiera para asegurar que los aportes de los agremiados se traduzcan en beneficios reales de salud y jubilación?

HA: Sí, yo creo que una de las primeras reformas es buscar un convenio de cooperación interinstitucional con el Fondo Consolidado de Reservas, que administra los recursos del sistema previsional 19990, y que renta bastante bien. Inclusive tiene una renta más alta que el promedio de las AFP. Para que maneje los fondos y haga respetar, nos permita cumplir con la intangibilidad de los fondos de la caja de previsión social del abogado. En segundo lugar, vamos a procurar una amnistía que permita que 33 mil abogados que en este momento están inactivos pasen a estar activos y esos fondos vayan directamente conforme a la regla de 8 x 9, es decir, 8 soles de la cuota al fondo de la caja de previsión social y 9 soles a la administración del colegio. Esos fondos permiten equilibrar las cuentas de la caja y enriquecer el pozo para poder cumplir oportunamente con las contingencias que se presentan. Tengo claro, por las informaciones que he recibido, que hay una enorme tardanza en el pago de estas contingencias.

DE: Exactamente. Dentro de lo que es nuestra gestión administrativa, lo primero que vamos a hacer es un diagnóstico y simultáneamente una auditoría con una pericia contable y un flujo de caja, porque necesitamos tener la transparencia total, (…) para mantener al abogado trimestralmente, como está nuestro plan, informándole y entregándole toda la data o toda la información que merece conocer para que sepa en qué se están utilizando sus aportaciones (…) Nosotros tenemos la idea de celebrar convenios con establecimientos de salud, clínicas o centros médicos especializados para que, con bajos costos, con pagos accesibles, nuestros agremiados puedan tener esos servicios, sobre todo los más especializados, incluso para poder optar por algún seguro oncológico, porque esa es una situación que está muy presente entre nuestros colegas.

En el país se atraviesa una crisis institucional profunda que involucra a la Junta Nacional de Justicia y al Ministerio Público. ¿Cuál debe ser el rol técnico del colegio de abogados en estas reformas?

HA: Yo creo que la crisis del sistema de nominación de jueces comienza en realidad con el llamado caso Cuellos Blancos, una reforma precipitada que estatalizó la designación de los miembros de este órgano que nombra, remueve y sanciona a los magistrados y que tiene la necesidad de una nueva conformación para que participe nuevamente la sociedad civil. Pero esa es una reforma constitucional. Creo que el colegio de abogados puede abrir ese debate. En cuanto al Ministerio Público y al Poder Judicial, no podemos negar que se vive una crisis de la justicia por su altísima politización, y creo que la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Coctel puso en evidencia el uso arbitrario y perniciosamente político del poder del Ministerio Público para acosar a fuerzas políticas que no le eran de su simpatía.

DE: Sí, estar proponiendo siempre, si es que se tienen que dar algunas reformas a nivel legal, nosotros, el Colegio de Abogados tiene la potestad, la atribución constitucional de proponer proyectos de ley, reformas para la legislación vigente, pero también se puede proponer cómo se debe fortalecer lo que son los concursos para lo que es, el nombramiento de jueces, de fiscales, los requisitos que se solicita a los abogados, revisar los reglamentos para no haya discriminaciones, falta de oportunidades en el tema de las vacantes a nivel nacional, y nuestros abogados tienen que estar por ese lado con esa tranquilidad de que ellos puedan tener las mismas opciones que los que están en la misma carrera… Nosotros vamos a ser bastante cuidadosos o vigilantes de que el tema ético también sea bien llevado por las entidades, por las instancias correspondientes del Colegio de Abogados.

En estos últimos días se ha conocido el término de “peces gordos”, en el caso de Líder Marzano. ¿Usted considera que existan estos peces gordos en la justicia? ¿Qué impacto cree que tienen en la degradación de la imagen del abogado ante la sociedad?

HA: No sé, pues habría que preguntarse bien, muy claramente, cómo se convierte una frase infeliz en un motivo de debate para escarnecer y degradar a los abogados. Nadie identificaba a los supuestos “peces gordos”. ¿Quiénes serían los “peces gordos”? ¿Y por qué son “peces gordos”? Entonces, lo primero que veo ahí es que lleva embrionado un ataque civilino al trabajo del abogado defensor. Porque estaba referido a que la chica le decía: "Mi papá conoce a diferentes peces gordos que te podrían defender”. ¿Qué es un abogado para esta joven? ¿Cree que un abogado defensor es un pez gordo? Y la prensa, lejos de detenerse, multiplica esta expresión que para mí me queda claro, es agraviante. ¿Quiénes son los peces gordos? ¿Quiénes son los peces gordos? Un instituto que tiene una ONG muy poderosa en el sistema judicial, ¿podrían ser llamados peces gordos? Yo creo que habría que preguntarle a la joven que lanzó el mensaje, ¿quiénes son ellos? Porque me imagino que conoce a los amigos de su papá.

DE: Precisamente cuando se conoció eso de manera pública, obviamente nos remitió a algo que no solamente son sospechas, sino que lamentablemente ya, con la cantidad de casos de corrupción que se vienen conociendo desde años atrás, no solamente se ha llegado a tener noticia de lo que es público, el tema de cuellos blancos, por ejemplo, que es un término acuñado por la doctrina en criminología para los abogados que conocemos la materia. El tema de peces gordos también es un término que se utiliza para personas que tienen poder y que de alguna manera están actuando, manipulando o instrumentalizando el poder para sacar beneficio o favorecer a terceros o favorecerse a sí mismos. En este caso, la que ha hablado telefónicamente o a través de algún medio se ha expresado de esa manera porque sí está considerando que hay personas que trafican influencias (…) En ese sentido, yo creo que se tiene que considerar que esto está presente y por eso en realidad es una frase bastante conocida.

¿Cuál sería su primera medida tras asumir como titular del colegio de abogados?

HA: Dos. La primera, reformar inmediatamente la dirección de defensa gremial. Y la segunda, encargarle a la dirección de defensa gremial, que va a estar también a cargo del doctor Ayrton Arizaga, un joven de 31 años. Además, que lleve adelante el programa de apoyo al joven abogado, que también es una forma de defensa gremial.

DE: Justo, el tema de la auditoría, porque no se puede iniciar si es que no se tiene un mapa completo, un diagnóstico y sobre todo con la real situación a través de estos instrumentos financieros y de fiscalización para poder tener una pericia, una pericia y el flujo de caja que lo estaba mencionando, y poder a partir de allí recién nosotros echar a andar lo que es nuestro plan de trabajo.

¿Cuál sería su último llamado a los abogados para que voten por usted?

HA: Escuchen las propuestas y miren cuál de ellas les propone que el actual estado de cosas del colegio cambie, que no se perpetúe el abuso con el sistema de control ético. Que se abran las puertas del colegio. Que haya un policlínico que funcione y atienda como es debido y particularmente los días sábados y domingos, que es cuando podemos atendernos. Que el centro de esparcimiento sea para todos. Que haya capacitación real y no solo teórica, sino particularmente política, para que todos mejoremos en el ejercicio de la profesión y podamos ser más competitivos en el ejercicio de nuestra carrera. Que tengamos un colegio que nos enorgullezca con las cosas que tiene que decir. Eso es lo que ustedes deben decidir.

DE: Que nos brinden su confianza y nos permitan trabajar para ellos a través del gremio porque, en primer lugar, conocen mi trayectoria, conocen la manera como yo he venido trabajando con apego a la ley, a la legalidad, a los reglamentos, a las normas que corresponden a la defensa de la democracia, en la defensa del estado constitucional de derecho y en el saber mantener la institucionalidad, la autonomía y la independencia de las instituciones. El gremio tiene que ser muy respetado, por eso yo les pido que pongan bastante énfasis en esos temas y también porque conocen mi trayectoria, no solamente que he sido litigante, sino que también he sido magistrada y gestora al frente de la fiscalía de la nación, y eso me ha dado la suficiente experiencia para poder asumir un reto a este nivel gremial.

¿Qué mensaje daría a la institución en caso de que gane o pierda las elecciones?

HA: No hay un mensaje en caso de que gane o pierda. El mensaje va a ser siempre el mismo. Necesitamos un colegio de abogados que funcione de verdad, para que podamos todos ejercer la carrera sin los riesgos innecesarios que se han construido contra ellos.

DE: En caso de ganar, por supuesto, el agradecimiento y manos a la obra para ponernos a trabajar cuanto antes posible, no con lo que ya hemos anunciado en nuestro plan de trabajo; y en caso de perder, simplemente ofrecer nuestra colaboración, ofrecer nuestro aporte poniendo a disposición de quien gane, si ello ocurre, nuestro propio plan de trabajo y, por supuesto, también ser parte de esa activa participación para las mejoras inmediatas en lo que se nos pueda necesitar. Yo creo que es momento de unir y de armonizar, sobre todo ante los últimos acontecimientos que se han visto al interior de nuestro gremio y que han trascendido a la opinión pública respecto de algunos inconvenientes o contraposiciones entre el comité electoral y la junta directiva.