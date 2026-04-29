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Política

Piero Corvetto: Ministerio Público solicita 18 meses de impedimento de salida del país para exjefe de la ONPE

La Fiscalía Anticorrupción sustentará el pedido ante el Poder Judicial el 30 de abril a las 11 a.m. para sustentar sus investigaciones.

Fiscalía de la Nación solicitó impedimento de salida para Piero Corvetto.
Fiscalía de la Nación solicitó impedimento de salida para Piero Corvetto. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales
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El Ministerio Público anunció que solicitó ante el Poder Judicial que se disponga el impedimento de salida del país para Piero Corvetto por un lapso de 18 meses. De acuerdo con lo informado en su cuenta de X (antes Twitter), la Fiscalía Anticorrupción sustentará el pedido ante las autoridades judiciales el 30 de abril, a las 11.00 a. m. Esta solicitud responde a las investigaciones que se siguen contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por presuntos delitos de corrupción vinculados al manejo del proceso electoral realizado el 12 de abril.

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De acuerdo con la información que compartió la Fiscalía, la solicitud también alcanza a otros exfuncionarios de la ONPE y a personas vinculadas al proceso electoral, como José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores. Todos ellos están investigados por presuntos delitos de corrupción vinculados al contrato suscrito con la empresa Gálaga, que fue elegida para la entrega del material electoral.

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