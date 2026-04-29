HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,735%: Sánchez amplía a más de 25.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

Segunda vuelta 2026: empate técnico entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Fiscalía llega a la ONPE para recoger información por contrataciones vinculadas a las Elecciones 2026

La Fiscalía anticorrupción realiza una diligencia de exhibición de documentos en la sede central de la ONPE. Las actividades se llevan a cabo junto con la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP.

Las diligencias se realizan en la oficina central de la ONPE. Foto: Composición/LR
Las diligencias se realizan en la oficina central de la ONPE. Foto: Composición/LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción se presentó en la sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para llevar a cabo una diligencia de exhibición de documentos, con el objetivo de recabar información sobre los nuevos contratos suscritos en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con el comunicado difundido en las redes sociales del Ministerio Público, los fiscales revisarán los contratos realizados con los proveedores de servicios vinculados a los comicios generales.

TE RECOMENDAMOS

¡FIN DE LA PRIMERA VUELTA! Y ROSA MARÍA RESPONDE ACUSACIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
La Fiscalía realiza las diligencias en la ONPE luego del escándalo por la demora de la entrega del material electoral

La Fiscalía realiza las diligencias en la ONPE luego del escándalo por la demora de la entrega del material electoral

La acción fiscal se lleva a cabo junto con los agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La actividad fiscal forma parte de la investigación que realiza el Ministerio Público por el presunto delito de colusión agravada. La indagación alcanza al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, y a exfuncionarios del ente judicial como José Samamé y otros implicados.

Notas relacionadas
Elecciones 2026: JNE asegura que elecciones complementarias no tiene sustento legal y generaría incertidumbre

Elecciones 2026: JNE asegura que elecciones complementarias no tiene sustento legal y generaría incertidumbre

LEER MÁS
Resultados ONPE EN VIVO al 96,735%: Roberto Sánchez mantiene 25 mil votos de ventaja sobre López Aliaga

Resultados ONPE EN VIVO al 96,735%: Roberto Sánchez mantiene 25 mil votos de ventaja sobre López Aliaga

LEER MÁS
Junta Nacional de Justicia convoca a concurso público de méritos para elegir al nuevo jefe de la ONPE

Junta Nacional de Justicia convoca a concurso público de méritos para elegir al nuevo jefe de la ONPE

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sacerdote Omar Sánchez es denunciado ante el Dicasterio del Vaticano por presunto abuso a un joven

Sacerdote Omar Sánchez es denunciado ante el Dicasterio del Vaticano por presunto abuso a un joven

LEER MÁS
Encuesta IEP: Keiko Fujimori es fuerte en Lima, pero Roberto Sánchez gana en provincias

Encuesta IEP: Keiko Fujimori es fuerte en Lima, pero Roberto Sánchez gana en provincias

LEER MÁS
Ricardo Acuña, sobreviviente y testigo de la matanza: “Me presionaron para mentir”

Ricardo Acuña, sobreviviente y testigo de la matanza: “Me presionaron para mentir”

LEER MÁS
Elecciones 2026: JNE asegura que elecciones complementarias no tiene sustento legal y generaría incertidumbre

Elecciones 2026: JNE asegura que elecciones complementarias no tiene sustento legal y generaría incertidumbre

LEER MÁS
Junta Nacional de Justicia convoca a concurso público de méritos para elegir al nuevo jefe de la ONPE

Junta Nacional de Justicia convoca a concurso público de méritos para elegir al nuevo jefe de la ONPE

LEER MÁS
Delia Espinoza interpone demanda de amparo contra el JNE por no poder votar el 12 de abril

Delia Espinoza interpone demanda de amparo contra el JNE por no poder votar el 12 de abril

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025