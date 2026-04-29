Fiscalía llega a la ONPE para recoger información por contrataciones vinculadas a las Elecciones 2026

Las diligencias se realizan en la oficina central de la ONPE. Foto: Composición/LR

Las diligencias se realizan en la oficina central de la ONPE. Foto: Composición/LR

La Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción se presentó en la sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para llevar a cabo una diligencia de exhibición de documentos, con el objetivo de recabar información sobre los nuevos contratos suscritos en el marco de las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo con el comunicado difundido en las redes sociales del Ministerio Público, los fiscales revisarán los contratos realizados con los proveedores de servicios vinculados a los comicios generales.

TE RECOMENDAMOS ¡FIN DE LA PRIMERA VUELTA! Y ROSA MARÍA RESPONDE ACUSACIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La Fiscalía realiza las diligencias en la ONPE luego del escándalo por la demora de la entrega del material electoral

La acción fiscal se lleva a cabo junto con los agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La actividad fiscal forma parte de la investigación que realiza el Ministerio Público por el presunto delito de colusión agravada. La indagación alcanza al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, y a exfuncionarios del ente judicial como José Samamé y otros implicados.