Política

Congreso: ¿Quién será el próximo presidente del Perú tras la censura de José Jerí?

Suspenso en Perú. El reemplazo del censurado expresidente de la República, José Jerí, se conocerá a las 6 de la tarde de este miércoles 18 de febrero. El Congreso deberá elegir entre cuatro aspirantes al sillón presidencial.

El próximo presidente del Perú se conocerá este miércoles 18 de febrero. Foto: Composición/LR

Tensión en todo el Perú. Luego de que el Congreso de la República censuró al expresidente José Jerí, el Parlamento elegirá al nuevo jefe de Estado peruano para gobernar hasta el 28 de julio de este año.

La elección del nuevo mandamás se realizará este miércoles 18 de febrero a las 6 de la tarde en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República.

El siguiente mandatario se conocerá luego de que el Legislativo someta a votación las cuatro candidaturas de congresistas que buscan ocupar el sillón presidencial en Palacio de Gobierno.

El candidato que consiga la mitad más uno de votos de los congresistas presentes será el ganador definitivo en primera vuelta. Si no lo consigue, los dos postulantes que hayan obtenido la mayor cantidad de votos pasarán a segunda vuelta.

En esa instancia, el que consiga más votos ganará la disputa y será el nuevo presidente del Perú. Asimismo, tomará juramento en el local del Parlamento, recibirá la banda presidencial y se dirigirá a Palacio de Gobierno para tomar las riendas del país.

Los 4 candidatos que buscan ser el próximo presidente del Perú

Hasta el cierre de las inscripciones del último 17 de febrero, se presentaron cuatro candidatos a la presidencia. Ellos son Maricarmen AlvaEdgard ReymundoJosé María Balcázar y Héctor Acuña.

Alva ya ha sido anteriormente presidenta del Congreso. Su candidatura es una de las más fuertes, pero su gestión en el Parlamento llegó a tener un 77% de desaprobación. En agosto de 2022, durante una votación, fue sorprendida en un altercado con la congresista Isabel Cortez: la tomó por la manga y la jaló mientras intercambiaban palabras en tono acalorado.

Reymundo ha dedicado más de 30 años a la política. Entre 1984 y 1986, fue alcalde del distrito de Chilca, en Huancayo, por la extinta coalición Izquierda Unida. Posteriormente, en 1995, postuló al Congreso con Unión por el Perú, liderado entonces por el ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar. En 2002, intentó ser consejero regional de Junín por Perú Posible, partido de Alejandro Toledo. En ambas ocasiones, no logró los votos necesarios.

Balcázar está viviendo su primera experiencia como congresista. No obstante, ya había participado en la esfera pública: en 2019 fue elegido decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) para el período 2019-2020.

Héctor Acuña, hermano de César Acuña, podría alcanzar un objetivo largamente anhelado por su familia: llegar a la presidencia. Fue elegido congresista por el partido familiar, Alianza para el Progreso (APP), en las elecciones generales de 2021, representando a La Libertad.

