José Balcázar es el nuevo presidente del Perú tras ganar elección para la Mesa Directiva

El Parlamento eligió este miércoles a José Balcázar como presidente de la Mesa Directiva y, en consecuencia, asumió la Presidencia interina de la República tras la censura del mandatario José Jerí. El ahora jefe de Estado ejercerá el cargo hasta el 28 de julio de 2026.

Esta designación se produjo luego de un proceso interno, con cuatro listas en competencia para la conducción del Parlamento, en el que además de Balcázar participaron Héctor Acuña de Honor y Democracia, Edgar Reymundo del Bloque Democrático Popular y María del Carmen Alva de Acción Popular. Los congresistas Lady Camones de Alianza para el Progreso (APP) y Alejandro Cavero de Avanza País fueron los escrutadores de la votación.

Al momento de emitir su voto, se registró un breve intercambio entre el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y el congresista Jaime Quito de la Bancada Socialista. Las razones del incidente no fueron precisadas.

En la primera vuelta, los resultados fueron los siguientes: Héctor Acuña obtuvo 13 votos, María del Carmen Alva recibió 43, Edgard Reymundo consiguió 7 y José María Balcázar logró 46 votos; por ello, fueron Balcázar y Alva quienes pasaron a la segunda vuelta para definir al próximo presidente del Congreso.

Al finalizar la primera vuelta, los parlamentarios miembros del Bloque Democrático Popular (BDP), conformado por Sigrid Bazán, Ruth Luque, Susel Paredes, Edgar Reymundo y Carlos Zeballos, optaron por retirarse de la votación.

"No vamos a participar en la segunda votación", dijo Luque. "Es la misma mesa que sostuvo a Dina Boluarte y a Jerí. No le ofrecen las garantías de transparencia. Los 3 congresistas no nos vemos representados por ninguna de las opciones. Que los congresistas se hagan responsables de sus votos por los partidos que nos llevaron a esta crisis", agregó Bazán.

Finalmente, en la segunda vuelta, Balcázar obtuvo 64 votos y 46 votos para María del Carmen Alva. .

Acción Popular y Fuerza Popular anunciaron su apoyo a Maricarmen Alva

Horas antes de la votación, Acción Popular había anunciado su apoyo a la congresista, quien es integrante de su bancada. "La Secretaría General Nacional expresa su respaldo firme a la candidatura de nuestra correligionaria a la presidencia del Congreso de la República, convencidos de su trayectoria, liderazgo y compromiso con los valores acciopopulistas garantizan una conducción responsable en este momento crucial para la nación", señalaron en un comunicado.

Cabe mencionar que en un primer momento, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, indicó que Fuerza Popular votaría a favor de la candidatura de José María Balcázar para presidir la Mesa Directiva del Congreso. "Una fracción de FP —los llamados “Babys” o “viudas”— estaría dispuesta a dar sus votos a Balcázar. FP vuelve a entregar al Perú a la izquierda radical. No es rumor: es un secreto a voces", indicaba el candidato en sus redes sociales.

Sin embargo, el partido Fuerza Popular en conferencia de prensa anunció que apoyarían a Alva. "El país necesita orden, nos opusimos a la censura para evitar eso (...) Creemos que el país no resiste más improvisaciones (...) respaldaremos a Maricarmen Alva esperando que su gestión preserve la estabilidad", dijeron. Es importante recordar que esta bancada se opuso a la salida de Jerí pese a los cuestionamientos en su contra por reuniones clandestinas con empresarios chinos y visitar nocturnas en Palacio de Gobierno.

Por otra parte, el parlamentario Guido Bellido de Podemos Perú también se pronunció a través de sus redes sociales para señalar que no respaldaría la candidatura de Maricarmen Alva, y afirmó que su postulación respondía a la propuesta de Rafael López Aliaga. "Aun si me torturaran o me obligaran por cualquier medio, de ninguna manera votaría por Maricarmen Alva. Ya no me llamen al interno: no voy a votar por la propuesta de Rafael López", escribió.

Balcazar fue vocal superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y vocal supremo provisional de la Corte Suprema de Justicia. En el año 2023, Balcázar expresó que las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer, durante el debate de un dictamen para impedir el matrimonio infantil.

"El matrimonio en el Perú se ha vuelto disfuncional, desde los 14 están embarazadas las chicas. Las relaciones sexuales son tempranas y la medicina legal sabe que mientras no haya violencia, las relaciones ayudan al futuro psicológico de una mujer. Eso está estudiado", dijo.

Al ser increpado, lejos de rectificarse, Balcázar optó por reafirmarse en su posición, sin ninguna base científica para lo que mencionó. "Los relaciones entre 14 años hacia arriba no son traumáticas para los menores, al contrario, son beneficiosas", agregó.

También enfrenta una denuncia constitucional por presunto intercambio de favores con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, bajo la tesis de que habría coordinado votos parlamentarios a cambio del archivo de sus procesos penales en Lambayeque.

Antes de ser elegido, el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (CAL) difundió un comunicado titulado: "Por qué el congresista José María Balcázar no puede ni debe ser elegido como presidente del Congreso".

En él, el CAL señaló que les ha generado una "profunda preocupación, indignación, malestar, dolor y tristeza" la postulación de Balcázar.

"Rechazamos de manera categórica la posibilidad de que, aunque sea de forma interina, se elija entre 130 personas a alguien que ha causado y continúa causando, con su inconducta, un grave perjuicio a su propio colegio profesional", subraya el comunicado. La institución detalló que al congresista se le imputaron cargos éticos, civiles y penales, incluyendo apropiación de fondos de la institución, cambios de titularidad en cuentas de distintas entidades financieras, querellas y defraudación de persona jurídica, todos ellos durante su periodo como decano.