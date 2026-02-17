Héctor Acuña candidato para reemplazar a José Jerí: "Me comprometo a liderar una gestión de transición abierta"
La bancada Honor y Democracia presentó oficialmente la candidatura de Héctor Acuña para presidir la Mesa Directiva.
Héctor Acuña, candidato para presidir a la Mesa Directiva y reemplazar a José Jerí dijo que llegar a la Presidencia será su prioridad convocar a todos los sectores para consolidar una agenda de consenso que devuelva la paz a nuestras calles y enfrente con firmeza la inseguridad ciudadana
"La historia exige de nosotros la madurez y el desprendimiento necesarios para anteponer el Perú a cualquier interés particular. Postulo a la Presidencia del Congreso con la convicción de que estos meses finales de gestión no admiten dilaciones: exigen unidad, integridad y resultados inmediatos", dijo Segundo Acuña
"El país necesita certezas. Por ello, me comprometo a liderar una gestión de transición abierta y dialogante, enfocada en garantizar la estabilidad social y asegurar un cambio de Gobierno que refleje el respeto por la voluntad del Pueblo peruano expresado en las urnas este 2026", añadió el congresista
Acuña mencionó que el Congreso y el Ejecutivo deben ser el soporte de una democracia que se fortalece en la transparencia. "Es momento de transformar el diálogo en soluciones reales para todos los peruanos", apuntó.