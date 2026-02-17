Congresista Edgar Raymundo será presentado como candidato a la presidencia por Bloque Democrático
El parlamentario por la región Junín anunció que su bancada ha tomado la decisión de presentarlo. Se trata de una de las primera candidaturas oficiales para la presidencia.
La bancada Bloque Democrático-Juntos por el Perú anunció que presentará al congresista Edgar Raymundo como candidato a la presidencia. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, comunicó que las bancadas tienen plazo hasta las 6.00 p.m. para hacer llegar todas las propuestas.