José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     
José Jerí es censurado por el Congreso: Fuerza Popular de Keiko Fujimori se opuso hasta lo último

La bancada fujimorista se opuso en la votación de las siete mociones de censura contra José Jerí. Fueron 16 congresistas de Fuerza Popular los que votaron en contra de remover al ahora expresidente del cargo.

José Jerí fue censurado con 75 votos del Congreso. Foto: Composición/LR
José Jerí fue censurado con 75 votos del Congreso. Foto: Composición/LR

El Pleno Extraordinario del Congreso de la República decidió censurar al presidente José Jerí debido a sus reuniones clandestinas con los empresarios chinos en diciembre del 2025 y en enero de este año. La decisión final tuvo el respaldo de 75 congresistas; sin embargo, fueron 16 de la bancada de Fuerza Popular de Keiko Fujimori los que se opusieron hasta el final.

Los parlamentarios que se opusieron fueron Arturo Alegría, Alejandro Aguinaga, Rosangella Barbarán, Ernesto Bustamente, Enrique Castillo, Nilza Chacón, Víctor Flores, Raúl Huamán Coronado, Mary Infantes, Patricia Juárez, Jeny López, Martha Moyano, Auristela Obando, Tania Ramírez, César Villanueva, María Zeta Chunga.

Dicho respaldo ya había sido anunciado por la lideresa fujimorista el pasado domingo 15 de febrero. Según dijo en un video difundido en redes sociales, se debía priorizar "la estabilidad del país".

Asimismo, dos congresistas de Acción Popular, cinco de Somos Perú y uno de Honor y Democracia también votaron en contra de las mociones de censura.

José Jerí: Ana Zegarra visitó el despacho presidencial horas antes de que se debata moción de censura

José Jerí: Ana Zegarra visitó el despacho presidencial horas antes de que se debata moción de censura

Censura a José Jeri EN VIVO: Congresista Ana Zegarra pide que se aplique proceso de vacancia

Censura a José Jeri EN VIVO: Congresista Ana Zegarra pide que se aplique proceso de vacancia

Jaime Bayly: "Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte"

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia del Perú

José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia del Perú

José Jeri EN VIVO: Congreso censura al presidente por sus reuniones con empresarios chinos

José Jeri EN VIVO: Congreso censura al presidente por sus reuniones con empresarios chinos

Congreso: nuevo presidente que reemplazará a José Jerí será elegido mañana 18 de febrero

Congreso: nuevo presidente que reemplazará a José Jerí será elegido mañana 18 de febrero

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

