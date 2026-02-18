"Las fiestas que nos faltaban": Así fue la despedida de José Jerí de Palacio tras su censura

José Jerí fue despedido por sus ministros tras aprobarse la censura en su contra. Foto: difusión

“Las fiestas que nos faltaban”. Esa fue la frase que se escuchó durante la despedida de José Jerí en el Palacio de Gobierno, luego de que el Congreso aprobara su censura. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, pronunció entre risas dichas palabras mientras que el exmandatario compartía junto con sus demás ministros y personal de Palacio. Las imágenes muestran un ambiente de cercanía entre los integrantes del gabinete en sus últimas horas en funciones.

El momento ocurrió horas despues de que el Pleno del Congreso aprobara la censura que obligó a Jerí a dejar el cargo. El acuerdo parlamentario se alcanzó tras un debate marcado por cuestionamientos a su conducción política.

