"Las fiestas que nos faltaban": Así fue la despedida de José Jerí de Palacio tras su censura
El ahora expresidente José Jerí dejó el Palacio de Gobierno acompañado por su gabinete horas después de que el Congreso aprobara su censura. Un video captó el momento en que su ministra Lesly Shica lanzó una frase que marcó el cierre de su gestión.
- Hija de Keiko Fujimori rechaza postura de lideresa de Fuerza Popular sobre el aborto por violación: "No me representa"
- Horas antes de su salida, José Jerí autorizó US$340 millones para compra de 24 cazas
“Las fiestas que nos faltaban”. Esa fue la frase que se escuchó durante la despedida de José Jerí en el Palacio de Gobierno, luego de que el Congreso aprobara su censura. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, pronunció entre risas dichas palabras mientras que el exmandatario compartía junto con sus demás ministros y personal de Palacio. Las imágenes muestran un ambiente de cercanía entre los integrantes del gabinete en sus últimas horas en funciones.
El momento ocurrió horas despues de que el Pleno del Congreso aprobara la censura que obligó a Jerí a dejar el cargo. El acuerdo parlamentario se alcanzó tras un debate marcado por cuestionamientos a su conducción política.
TE RECOMENDAMOS
JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno