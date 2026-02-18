HOYSuscripcion LR Focus

Censuran a José Jerí y guerra fujimorista | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

"Las fiestas que nos faltaban": Así fue la despedida de José Jerí de Palacio tras su censura

El ahora expresidente José Jerí dejó el Palacio de Gobierno acompañado por su gabinete horas después de que el Congreso aprobara su censura. Un video captó el momento en que su ministra Lesly Shica lanzó una frase que marcó el cierre de su gestión.

José Jerí fue despedido por sus ministros tras aprobarse la censura en su contra. Foto: difusión
José Jerí fue despedido por sus ministros tras aprobarse la censura en su contra. Foto: difusión

“Las fiestas que nos faltaban”. Esa fue la frase que se escuchó durante la despedida de José Jerí en el Palacio de Gobierno, luego de que el Congreso aprobara su censura. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, pronunció entre risas dichas palabras mientras que el exmandatario compartía junto con sus demás ministros y personal de Palacio. Las imágenes muestran un ambiente de cercanía entre los integrantes del gabinete en sus últimas horas en funciones.

El momento ocurrió horas despues de que el Pleno del Congreso aprobara la censura que obligó a Jerí a dejar el cargo. El acuerdo parlamentario se alcanzó tras un debate marcado por cuestionamientos a su conducción política.

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

lr.pe
