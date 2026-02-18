HOYSuscripcion LR Focus

Política

EN VIVO: Congreso elije HOY al nuevo presidente en reemplazo de José Jerí

El Pleno del Congreso votará este miércoles 18 de febrero para definir quién asumirá la presidencia del Parlamento y, por sucesión constitucional, la jefatura del Estado tras la salida de José Jerí.

El Congreso elegirá a su nuevo presidente entre las cuatro listas presentadas tras la salida de José Jerí. Los candidatos a asumir el máximo cargo en el Ejecutivo, por sucesión constitucional, son Maricarmen Alva, Édgar Reymundo, Héctor Acuña y José María Balcázar. La votación se realizará en sesión extraordinaria y definirá quién conducirá el país hasta el 28 de julio de 2026, en un contexto de fuerte desconfianza ciudadana hacia la clase política y a pocos meses de las elecciones generales.

Congreso elige a nuevo presidente: ÚLTIMAS NOTICIAS

09:07
18/2/2026

José Jerí cayó tras cuatro meses en el poder: el Congreso lo censura con 75 votos

Tras menos de cuatro meses al frente del país, el gobierno de José Jerí llegó a su fin este 17 de febrero, después de que el Congreso de la República del Perú aprobara su censura con 75 votos a favor en una sesión extraordinaria marcada por tensiones, acusaciones y maniobras políticas. Jerí, quien había asumido la presidencia tras la destitución de Dina Boluarte en octubre de 2025, deja el cargo en medio de cuestionamientos por reuniones clandestinas con empresarios chinos y contrataciones irregulares en entidades relacionadas con el Ejecutivo. 

