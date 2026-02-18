EN VIVO: Congreso elije HOY al nuevo presidente en reemplazo de José Jerí

Tras menos de cuatro meses al frente del país, el gobierno de José Jerí llegó a su fin este 17 de febrero, después de que el Congreso de la República del Perú aprobara su censura con 75 votos a favor en una sesión extraordinaria marcada por tensiones, acusaciones y maniobras políticas. Jerí, quien había asumido la presidencia tras la destitución de Dina Boluarte en octubre de 2025, deja el cargo en medio de cuestionamientos por reuniones clandestinas con empresarios chinos y contrataciones irregulares en entidades relacionadas con el Ejecutivo.