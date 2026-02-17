José Jerí deja Palacio de Gobierno: lo que le espera tras ser censurado por el Congreso

Lo que comenzó con una visita a altas horas de la noche en un chifa para "coordinar sobre el Día de la Amistad Perú-China con empresarios chinos", culminó con la censura del expresidente José Jerí el día del Año Nuevo Chino este martes 17 de febrero. Luego de que el Congreso lo removió del cargo, el ahora exmandatario podrá ser investigado por la Fiscalía Suprema por el caso Chifagate.

Ahora, Jerí volverá a ocupar su cargo como congresista. Este retorno permitirá que el Ministerio Público dirigido por el titular interino Tomás Gálvez pueda continuar con las indagaciones por la contratación de las jóvenes en Palacio de Gobierno durante la gestión del exjefe de Estado. El motivo es que Jerí ya no contará con la protección de la investidura presidencial.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La investigación, según fuentes de La República, se realizaría por el presunto delito de tráfico de influencias. Este diario pudo corroborar que las diversas visitas al Despacho Presidencial que culminaron en horas de la madrugada terminaron con adjudicaciones de más de 5 mujeres.

Hasta el momento, Gálvez ya realizó las primeras diligencias preliminares. En los primeros días de febrero, interrogó al mandatario en la Casa de Pizarro. Por ese mismo caso, Jerí se comprometió a brindar su registro de llamadas con la finalidad de esclarecer los hechos.

Comisión de Fiscalización busca investigar a José Jerí

Sin embargo, eso no es todo; desde el Congreso, la Comisión de Fiscalización también hará lo suyo. El último lunes 16, el grupo de trabajo liderado por Elvis Vergara aprobó solicitar al Pleno de la institución facultades especiales para investigar a Jerí.

En caso de que la sesión plenaria decida en marzo de este año —si es que lo coloca en agenda— aprobar el pedido, la Comisión tendrá la facultad para formular pedidos sobre el levantamiento del secreto de las comunicaciones, allanamiento de locales, solicitar impedimento de salida del país, así como la incautación de documentación relevante para el caso.

De acuerdo con el informe preliminar del grupo de trabajo, Jerí habría incurrido en falta de transparencia al tener reuniones no registradas, contradicciones en sus declaraciones y presuntos favorecimientos al empresario Zhihua Yang.