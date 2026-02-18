Se busca reemplazo para José Jerí: conoce a los cuatro congresistas que postulan para ocupar la presidencia interina

El Congreso decide hoy, 18 de febrero, quién será el nuevo presidente del Perú. Tras aprobarse la moción de censura contra José Jerí, el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, convocó a las bancadas a presentar a sus candidatos para dirigir el Gobierno. Cuatro propuestas lograron inscribirse con éxito: Maricarmen Alva, Edgard Reymundo, José María Balcázar y Héctor Acuña.

Cada uno de estos nombres tiene un pasado y un presente que evaluar. De entre ellos será elegido el noveno presidente del Perú en menos de diez años.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Una expresidenta del Congreso

El clima electoral no fue favorable para Maricarmen Alva. Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidiera que su partido, Acción Popular, incurrió en graves irregularidades y “vicios sustanciales” en su proceso de elecciones internas, la congresista quedó imposibilitada de repetir la experiencia parlamentaria. Fuentes señalan que otros partidos enviaron invitaciones a su despacho; sin embargo, en la lampa ya se había tomado una decisión: ningún miembro activo participaría.

Hoy, Maricarmen Alva parece tener una nueva oportunidad. Su candidatura se perfila como la más fuerte y contaría con respaldo de diversas fuerzas del Congreso. La legisladora ya ocupó la presidencia del Parlamento al inicio de este quinquenio.

Pero, pese a su experiencia, Alva no ha estado exenta de polémicas.

Desde su etapa como presidenta del Congreso, comenzó a mostrar un estilo de liderazgo cuestionado por sectores políticos. Al inicio de su gestión fue señalada como responsable de que Francisco Sagasti —entonces presidente— no pudiera ingresar a rendir el cambio de mando junto al mandatario electo, Pedro Castillo. Su desempeño le generó altos niveles de desaprobación, que llegaron hasta el 77 %.

Tras dejar el cargo, protagonizó otros episodios controvertidos. En agosto de 2022, durante una votación, fue captada en medio de un altercado con la congresista Isabel Cortez: la sujetó de la manga y la jaló mientras intercambiaban palabras en tono acalorado.

Además, ofreció declaraciones a la prensa que fueron ampliamente criticadas en redes sociales luego de que se registraran 22 manifestantes fallecidos en las protestas contra Dina Boluarte, ocurridas entre finales de 2022 e inicios de 2023. “Yo no sé qué tiene que ver eso. ¿Tú crees que este chantaje? (…) Sí, 22 muertos son un chantaje. Acá el único responsable es Pedro Castillo”, señaló.

Las opciones de izquierda

Dos candidaturas provienen de los sectores de izquierda del Congreso. El Bloque Democrático Popular ha propuesto a Edgard Reymundo y Perú Libre a José María Balcázar. Si bien ninguno ha tenido un protagonismo constante en el Parlamento, su trayectoria tampoco ha estado libre de cuestionamientos durante estos cinco años.

Reymundo ha dedicado más de 30 años a la política. Entre 1984 y 1986 fue alcalde del distrito de Chilca, en Huancayo, por la extinta coalición Izquierda Unida. Posteriormente, en 1995, postuló al Congreso con Unión por el Perú, liderado entonces por el ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar. En 2002 intentó ser consejero regional de Junín por Perú Posible, partido de Alejandro Toledo. En ambas ocasiones no logró los votos necesarios.

Su experiencia parlamentaria no se limita a este quinquenio. En 2006 fue elegido congresista por Unión por el Perú en representación de Junín. Quince años después regresó al Legislativo con Juntos por el Perú, bancada a la que renunció para conformar, junto a Sigrid Bazán, Susel Paredes y Ruth Luque, el Bloque Democrático Popular.

Sin mayor exposición mediática, Reymundo protagonizó un incidente en una sesión de la Comisión Permanente, cuando se votaba la admisión de la denuncia constitucional contra la legisladora Rosío Torres por el presunto delito de concusión. Tras votar a favor, y sin advertir que su micrófono seguía encendido, dijo: “Estoy votando sin saber nada”. El episodio generó risas en el hemiciclo y críticas por la ligereza de la confesión.

José María Balcázar, por su parte, vive su primera experiencia como congresista. Sin embargo, ya había tenido participación pública: en 2019 fue elegido decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) para el periodo 2019-2020. A finales de 2024 fue expulsado de dicha institución tras ser acusado de apropiación ilícita de fondos.

En 2023, como integrante de la Comisión de Educación, protagonizó una polémica al debatirse un proyecto para prohibir el matrimonio infantil. Balcázar sostuvo que “mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer”. Meses después añadió: “Todo el mundo tiene relaciones. Profesores con alumnas, maestras con alumnos, entre alumnos también”. Sus declaraciones generaron el rechazo del Ministerio de la Mujer y de diversas organizaciones feministas.

¿Un Acuña presidente?

Héctor Acuña podría cumplir uno de los sueños siempre postergados de su hermano, César Acuña: llegar a la presidencia. Fue con el partido familiar, Alianza para el Progreso, que el ahora voceado congresista ingresó al Parlamento.

Pese a ello, Héctor ha protagonizado episodios en los que ha marcado distancia de su familia. En una entrevista con Juliana Oxenford para La República, el congresista lanzó una sutil crítica contra su hermano: “Me siento una persona distinta (…) Nuestros padres nos formaron de una forma diferente”, recalcó al compararse con los demás miembros de su familia.

Esta inestabilidad política ha sido señalada como su principal pasivo. Desde el inicio del quinquenio, el legislador pasó de Alianza para el Progreso a Integridad y Desarrollo; luego se incorporó a Unidad y Diálogo Parlamentario, hasta llegar a su actual bancada, Honor y Democracia.