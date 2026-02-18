Fiscalía de la Nación interviene Palacio de Gobierno tras censura de José Jerí
El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, adelantó que la investigación contra José Jerí puede avanzar más rápido, debido a que ya no existen limitaciones tras dejar el cargo de presidente.
La Fiscalía de la Nación intervino Palacio de Gobierno este miércoles 18 de febrero, luego de que José Jerí sea censurado por el Congreso y deje la Presidencia del Perú. Las diligencia estuvo a cargo del fiscal adjunto supremo Ramón Flores Ñañez, quien junto con los fiscales José Fustamante Rafael y Ana Manrique Farfan ingresaron a la oficina de asesoría jurídica para recabar información sobre los contratos y designaciones en el despacho presidencial durante la gestión de José Jerí.